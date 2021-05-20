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Зеленский подписал закон об урегулировании статуса работников Службы судебной охраны

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Зеленский подписал закон об урегулировании статуса работников Службы судебной охраны

Президент Владимир Зеленский подписал закон, вносящий изменения в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые другие правовые акты относительно урегулирования отдельных вопросов правового статуса работников Службы судебной охраны".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщает пресс-служба президента.

"Служба судебной охраны начала формироваться с апреля 2019 года в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей" для поддержания общественного порядка в суде, охраны судебных помещений, обеспечения личной безопасности судей и членов их семей. Со временем стал очевидным ряд проблемных вопросов, препятствующих развитию Службы", - говорися в сообщении.

В нем уточняется, что, в частности, появилась потребность в зачислении в стаж работы в Службе судебной охраны времени прохождения службы в правоохранительных и других государственных органах, что позволяло устанавливать сотрудникам судебной охраны надбавки за стаж службы, а также предоставлять им дополнительный оплачиваемый отпуск.

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"Закон, который подписал президент, позволяет такие зачисления и таким образом обеспечивает права работников Службы судебной охраны на надлежащее денежное и пенсионное обеспечение", - сообщает в Офисе президента.

Там отмечают, что документ также "уточняет и детализирует ряд других норм законодательства, в частности распространяет действие Дисциплинарного устава Национальной полиции Украины на работников Службы судебной охраны и определяет, что их подготовку и повышение уровня квалификации осуществляет Национальная школа судей".

Также закон предоставляет право работникам Службы на отсрочку от призыва на срочную военную службу и позволяет создавать профессиональные объединения и профсоюзы.

"Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, кроме положения о размере должностных окладов работников центрального органа управления и территориальных подразделений Службы судебной охраны, которое вступает в силу с 1 января 2022 года", - резюмируют в ОП.

Автор: Роман Свиридович
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Зєбіли пишуть, що кляті Порохоботи придерлись до бубочки зря, і більше не має за що до нього причепитись, ну.......дивимось картинку. Зеленский подписал закон об урегулировании статуса работников Службы судебной охраны - Цензор.НЕТ 1126

Зеленский подписал закон об урегулировании статуса работников Службы судебной охраны - Цензор.НЕТ 4847
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20.05.2021 21:09 Ответить
Совет судей Украины утвердил новый Порядок компенсации расходов на погребение и увековечение памяти судей, согласно которому почти все они будут осуществляться за государственный счет

Украину губит половинчатость реформ. Нужно действовать решительно. Чтобы получить действенную и эффективную систему правосудия, государство должно взять на себя также все затраты по зачатию и рождению судей всех уровней.
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20.05.2021 21:12 Ответить
Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова пошутила над президентом Украины Владимиром Зеленским, который по случаю Дня вышиванки надел русскую косоворотку, а не украинскую национальную одежду.
Владимир Александрович, отметить "день вышиванки" в косоворотке бесценно", - написала представитель МИД России.
нагадило и довольное
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20.05.2021 21:14 Ответить
которое из них нагадило? - они оба стараются...
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20.05.2021 21:31 Ответить
косовороткин вован
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20.05.2021 21:40 Ответить
А, шо-то в КС затихло... -- хотели ж увольнение Тупицкого засудить до Антиконституционного!
...тут Зеле и пындець... -- нарушил Конституцию!
...видать, с Тупицким разрулили на троих -- шоб никому не обидно, и все при кайфе...*)
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20.05.2021 21:57 Ответить
чергова шобла дармоїдів і лайдаків на наші податки (і шию)
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21.05.2021 08:24 Ответить
 
 