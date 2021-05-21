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США пополнят ракетами израильскую систему "Железный купол", - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США пополнят ракетами израильскую систему

Соединенные Штаты прилагают усилия для достижения мира на Ближнем Востоке, но в то же время поддерживают право Израиля на защиту от ракетных атак.

Об этом заявил президент США Джо Байден, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам американского лидера, с этой целью США пополнят ракетами израильскую систему "Железный купол".

"Только что я разговаривал с премьер-министром Нетаньяху. Сегодня я также говорил с президентом Египта", - сообщил президент США. Он подчеркнул, что в результате была подтверждена готовность сторон к безусловному прекращению боевых действий в регионе.

Однако, по словам Байдена, в разговоре с Нетаньяху он подтвердил, что США в полной мере "поддерживают право Израиля на самозащиту от неизбирательных ракетных ударов" со стороны ХАМАС и других группировок в секторе Газа.

Смотрите также: Израильский "Железный купол" в действии. ВИДЕО

"Премьер-министр (Нетаньяху. - Ред.) выразил благодарность за систему "Железный купол", которую наши страны разрабатывали вместе, и которая спасла бесчисленные жизни израильских граждан... Я заверил его со своей стороны в полной поддержке относительно пополнения израильской системы "Железный купол" для обеспечения обороны и безопасности в будущем", - подчеркнул Байден.

Отметим, что "Железный купол" представляет собой мобильную всепогодную систему противоракетной обороны, способную перехватывать и уничтожать ракеты, снаряды, БПЛА и самолеты. Основное ее назначение - защита гражданского населения. В Израиле развернуты 10 таких батарей, которые продемонстрировали высокую эффективность во время последних массированных ракетных ударов ХАМАС и других экстремистских группировок.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
Военные итоги операции "Страж стен". Отчет ЦАХАЛа

США поповнять ракетами ізраїльську систему "Залізний купол", - Байден - Цензор.НЕТ 657

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала военные итоги длившейся 11 дней контртеррористической операции "Страж стен" в секторе Газы.


В ходе операции была уничтожена значительная часть сети подземных коммуникаций террористической организации ХАМАС в секторе (т.н. "метро"). В общей сложности были уничтожены около 100 километров туннелей.
Были ликвидированы пять командиров бригад боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада" и 20 полевых командиров среднего уровня. Подтверждена ликвидация более 200 боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада".
Уничтожены около 70 многоствольных ракетных установок и около 35 минометов. Нанесены удары по более чем 570 местам запуска ракет.
Нанесен тяжелый урон мощностям разработки и производства вооружений, включая ликвидацию специалистов ("инженеров ХАМАСа"), уничтожение мастерских и центров разработки. Уничтожены здания пяти правительственных структур ХАМАСа, 11 зданий сил внутренней безопасности и пять зданий банков, которые были финансовыми структурами террористов.
Уничтожены десятки форпостов, лагерей, оперативных квартир ХАМАСа, а также девять многоэтажных зданий, использовавшихся ХАМАСом для террористической деятельности.
Сорвано подавляющее большинство попыток диверсий со стороны террористов, включая ликвидацию противотанковых расчетов, наступательных туннелей, а также семь попыток воздушных диверсий и две попытки морских диверсий.
Системой ПРО "Железный купол" были перехвачены более 90% ракет, летевших на жилые кварталы.
Отметим, что речь идет о предварительном отчете. В случае возобновления обстрелов из Газы операция "Страж стен" будет продолжена.
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21.05.2021 08:52
+4
Та й у нас так було, два роки тому. "Антипутінська коаліція". Була, та загула. Цей спадок "бариги" Зе-рмак поборов у першу чергу, як фуйло і звелиіло.
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21.05.2021 10:05
+3
По ценам 2014 г. стоимисть одной батареи 50 млн. долл., одна ракета - 90 тыс. Нам никто такое не подарит. А купить... Так воруя и ничего не производя?!... Нереально!
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21.05.2021 08:53
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Кошерно, нам бы так...
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21.05.2021 08:39 Ответить
Нам навіщо? Ми що, воюємо з загарбником?
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21.05.2021 08:42 Ответить
Он имел ввиду не ракеты, а шо вот так вот по звонку можно решить любой вопрос. В нашем случае должен быть был решон вопрос с вакцЫнами
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21.05.2021 08:52 Ответить
Угу...
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21.05.2021 09:08 Ответить
Угу. Уж как Нетаньяху не хают за коррупцию, а смотри - вопросы решает, ну по крайней мере США с ним накоротке и лицо от него не воротит. Может это и зебилам, прокатившим нормального преза и выбравшим говноборотька урок.
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21.05.2021 09:42 Ответить
Та й у нас так було, два роки тому. "Антипутінська коаліція". Була, та загула. Цей спадок "бариги" Зе-рмак поборов у першу чергу, як фуйло і звелиіло.
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21.05.2021 10:05 Ответить
По ценам 2014 г. стоимисть одной батареи 50 млн. долл., одна ракета - 90 тыс. Нам никто такое не подарит. А купить... Так воруя и ничего не производя?!... Нереально!
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21.05.2021 08:53 Ответить
Я о темпах и способах решения проблемных вопросов...
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21.05.2021 09:07 Ответить
Согласен! А вообще, так и должны решаться вопросы во время обострения конфликтов и боевых действий.
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21.05.2021 09:22 Ответить
А нафига оно нам? Чтоб на складах валялось. Уже валяються джавелины и байрактары. Мы ж как обизяне. Нам то дают, но что с ним делать никто не знает. Нам по заветам совка проще трупами врага закидать
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21.05.2021 10:59 Ответить
У нас Джавеліни на складах вже пилюкою припали давно.
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21.05.2021 09:15 Ответить
Шо за народєц.Куди не заберуться,скрізь нагидять так,що гонять їх всі сцяними тряпками.
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21.05.2021 08:45 Ответить
Народцы все одинаковые.
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21.05.2021 09:27 Ответить
Оно то так, да только одни более-менее нормально живут, а другие, на богатой земле разлагаются потихоньку. И ещё и находят наглость гадить на других, более успешных, вместо того, чтоб на себя смотреть и исправляться постепенно.
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21.05.2021 09:34 Ответить
Не говори. Живут на такой богатой земле: всего вдосталь, казалось бы хозяйствуй и радуйся, так нет - всё загадили и просрали. А всё потому, что совесть нужно иметь мало-мальскую.
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21.05.2021 09:29 Ответить
Военные итоги операции "Страж стен". Отчет ЦАХАЛа

США поповнять ракетами ізраїльську систему "Залізний купол", - Байден - Цензор.НЕТ 657

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала военные итоги длившейся 11 дней контртеррористической операции "Страж стен" в секторе Газы.


В ходе операции была уничтожена значительная часть сети подземных коммуникаций террористической организации ХАМАС в секторе (т.н. "метро"). В общей сложности были уничтожены около 100 километров туннелей.
Были ликвидированы пять командиров бригад боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада" и 20 полевых командиров среднего уровня. Подтверждена ликвидация более 200 боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада".
Уничтожены около 70 многоствольных ракетных установок и около 35 минометов. Нанесены удары по более чем 570 местам запуска ракет.
Нанесен тяжелый урон мощностям разработки и производства вооружений, включая ликвидацию специалистов ("инженеров ХАМАСа"), уничтожение мастерских и центров разработки. Уничтожены здания пяти правительственных структур ХАМАСа, 11 зданий сил внутренней безопасности и пять зданий банков, которые были финансовыми структурами террористов.
Уничтожены десятки форпостов, лагерей, оперативных квартир ХАМАСа, а также девять многоэтажных зданий, использовавшихся ХАМАСом для террористической деятельности.
Сорвано подавляющее большинство попыток диверсий со стороны террористов, включая ликвидацию противотанковых расчетов, наступательных туннелей, а также семь попыток воздушных диверсий и две попытки морских диверсий.
Системой ПРО "Железный купол" были перехвачены более 90% ракет, летевших на жилые кварталы.
Отметим, что речь идет о предварительном отчете. В случае возобновления обстрелов из Газы операция "Страж стен" будет продолжена.
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21.05.2021 08:52 Ответить
В перекладі це звучить так: Ізраїль закупить у США ракети для системи Залізний Купол.
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21.05.2021 09:35 Ответить
Виктор Шендерович обвинил Россию в убийстве израильтян. По его мнению Тель-Авив и Израиль бомбя российскими ракетами.
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21.05.2021 09:51 Ответить
Так терористи самі виклали знищення ізраільского автобусу ракетою корнет, чи це не російська?
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21.05.2021 10:47 Ответить
Интересно, что про это думают наши почитатели свободолюбивого народа Дамбаса Палестины?

Бо наблюдается явный разрыв логики между "США помоги" и "США иди нафиг".

Или любители Дамбаса Хамаса на самом деле искренне за то, чтобы Украина лишилась поддержки США и оказалась в объятиях Роиси.
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21.05.2021 10:30 Ответить
Порошенко и партия ЕС в Раде против законопроекта о признании ХАМАС террористами.
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21.05.2021 12:04 Ответить
И?
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21.05.2021 12:05 Ответить
В который раз убеждаюсь что все это израильское чудо встало реальным только благодаря американцам. Деньги, технологии и политическая поддержка. Вся их армия это амерская техника или как минимум их технологии. Они послали нах озабоченную европу и выбрали себе правильного союзника.
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21.05.2021 11:01 Ответить
Железный купол - полностью израильская разработка и полностью за свой счёт. Байда просто таким образом "купил" перемирие... при этом он назвал премьера Израиля "президентом", такие оговорки для дементивного уже норма...
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21.05.2021 12:02 Ответить
Воно їм допоможе, як мертвому припарка: Ізраїль знаходиться серед моря мусульманського світу, де кожна людина, кожна краплина, кожна піщинка їх ненавидить протягом віків. Бо протягом віків вони тільки гадили всім навколо.
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21.05.2021 14:27 Ответить
Байдан предал Израиль,предаст и Украину.
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21.05.2021 14:32 Ответить
 
 