УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14095 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
7 512 27
Байден (2314) Ізраїль (1227) Нетаньяху (136) обстріл (20960)

США поповнять ракетами ізраїльську систему "Залізний купол", - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США поповнять ракетами ізраїльську систему

Сполучені Штати докладають зусиль для досягнення миру на Близькому Сході, але водночас підтримують право Ізраїлю на захист від ракетних атак.

Про це заявив президент США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами американського лідера, з цією метою США поповнять ракетами ізраїльську систему "Залізний купол".

"Щойно я мав розмову з прем’єр-міністром Нетаньяху. Сьогодні я також говорив з президентом Єгипту аль-Сісі", - повідомив президент США. Він підкреслив, що в результаті була підтверджена готовність сторін до безумовного припинення бойових дій у регіоні.

Водночас, за словами Байдена, у розмові з Нетаньяхєу він підтвердив, що США повною мірою "підтримують право Ізраїлю на самозахист від невибіркових ракетних ударів" з боку ХАМАС та інших угруповань у Секторі Гази.

Також дивіться: Ізраїльський "Залізний купол" у дії. ВIДЕО

"Прем’єр-міністр (Нетаньяху. – Ред.) висловив вдячність за систему "Залізний купол", яку наші країни розробляли разом, і яка врятувала незлічені життя ізраїльських громадян… Я запевнив його зі свого боку в повній підтримці щодо поповнення ізраїльської системи "Залізний купол" для забезпечення оборони та безпеки в майбутньому", - підкреслив Байден.

Нагадаємо, "Залізний купол" - це мобільна всепогодна система протиракетної оборони, здатна перехоплювати та знищувати ракети, снаряди, БПЛА та літаки. Основне її призначення – захист цивільного населення. В Ізраїлі розгорнуто 10 таких батарей, які продемонстрували високу ефективність під час останніх масованих ракетних ударів ХАМАС та інших екстремістських угруповань.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Военные итоги операции "Страж стен". Отчет ЦАХАЛа

США поповнять ракетами ізраїльську систему "Залізний купол", - Байден - Цензор.НЕТ 657

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала военные итоги длившейся 11 дней контртеррористической операции "Страж стен" в секторе Газы.


В ходе операции была уничтожена значительная часть сети подземных коммуникаций террористической организации ХАМАС в секторе (т.н. "метро"). В общей сложности были уничтожены около 100 километров туннелей.
Были ликвидированы пять командиров бригад боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада" и 20 полевых командиров среднего уровня. Подтверждена ликвидация более 200 боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада".
Уничтожены около 70 многоствольных ракетных установок и около 35 минометов. Нанесены удары по более чем 570 местам запуска ракет.
Нанесен тяжелый урон мощностям разработки и производства вооружений, включая ликвидацию специалистов ("инженеров ХАМАСа"), уничтожение мастерских и центров разработки. Уничтожены здания пяти правительственных структур ХАМАСа, 11 зданий сил внутренней безопасности и пять зданий банков, которые были финансовыми структурами террористов.
Уничтожены десятки форпостов, лагерей, оперативных квартир ХАМАСа, а также девять многоэтажных зданий, использовавшихся ХАМАСом для террористической деятельности.
Сорвано подавляющее большинство попыток диверсий со стороны террористов, включая ликвидацию противотанковых расчетов, наступательных туннелей, а также семь попыток воздушных диверсий и две попытки морских диверсий.
Системой ПРО "Железный купол" были перехвачены более 90% ракет, летевших на жилые кварталы.
Отметим, что речь идет о предварительном отчете. В случае возобновления обстрелов из Газы операция "Страж стен" будет продолжена.
показати весь коментар
21.05.2021 08:52
+4
Та й у нас так було, два роки тому. "Антипутінська коаліція". Була, та загула. Цей спадок "бариги" Зе-рмак поборов у першу чергу, як фуйло і звелиіло.
показати весь коментар
21.05.2021 10:05
+3
По ценам 2014 г. стоимисть одной батареи 50 млн. долл., одна ракета - 90 тыс. Нам никто такое не подарит. А купить... Так воруя и ничего не производя?!... Нереально!
показати весь коментар
21.05.2021 08:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кошерно, нам бы так...
показати весь коментар
21.05.2021 08:39 Відповісти
Нам навіщо? Ми що, воюємо з загарбником?
показати весь коментар
21.05.2021 08:42 Відповісти
Он имел ввиду не ракеты, а шо вот так вот по звонку можно решить любой вопрос. В нашем случае должен быть был решон вопрос с вакцЫнами
показати весь коментар
21.05.2021 08:52 Відповісти
Угу...
показати весь коментар
21.05.2021 09:08 Відповісти
Угу. Уж как Нетаньяху не хают за коррупцию, а смотри - вопросы решает, ну по крайней мере США с ним накоротке и лицо от него не воротит. Может это и зебилам, прокатившим нормального преза и выбравшим говноборотька урок.
показати весь коментар
21.05.2021 09:42 Відповісти
Та й у нас так було, два роки тому. "Антипутінська коаліція". Була, та загула. Цей спадок "бариги" Зе-рмак поборов у першу чергу, як фуйло і звелиіло.
показати весь коментар
21.05.2021 10:05 Відповісти
По ценам 2014 г. стоимисть одной батареи 50 млн. долл., одна ракета - 90 тыс. Нам никто такое не подарит. А купить... Так воруя и ничего не производя?!... Нереально!
показати весь коментар
21.05.2021 08:53 Відповісти
Я о темпах и способах решения проблемных вопросов...
показати весь коментар
21.05.2021 09:07 Відповісти
Согласен! А вообще, так и должны решаться вопросы во время обострения конфликтов и боевых действий.
показати весь коментар
21.05.2021 09:22 Відповісти
А нафига оно нам? Чтоб на складах валялось. Уже валяються джавелины и байрактары. Мы ж как обизяне. Нам то дают, но что с ним делать никто не знает. Нам по заветам совка проще трупами врага закидать
показати весь коментар
21.05.2021 10:59 Відповісти
У нас Джавеліни на складах вже пилюкою припали давно.
показати весь коментар
21.05.2021 09:15 Відповісти
Шо за народєц.Куди не заберуться,скрізь нагидять так,що гонять їх всі сцяними тряпками.
показати весь коментар
21.05.2021 08:45 Відповісти
Народцы все одинаковые.
показати весь коментар
21.05.2021 09:27 Відповісти
Оно то так, да только одни более-менее нормально живут, а другие, на богатой земле разлагаются потихоньку. И ещё и находят наглость гадить на других, более успешных, вместо того, чтоб на себя смотреть и исправляться постепенно.
показати весь коментар
21.05.2021 09:34 Відповісти
Не говори. Живут на такой богатой земле: всего вдосталь, казалось бы хозяйствуй и радуйся, так нет - всё загадили и просрали. А всё потому, что совесть нужно иметь мало-мальскую.
показати весь коментар
21.05.2021 09:29 Відповісти
Военные итоги операции "Страж стен". Отчет ЦАХАЛа

США поповнять ракетами ізраїльську систему "Залізний купол", - Байден - Цензор.НЕТ 657

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала военные итоги длившейся 11 дней контртеррористической операции "Страж стен" в секторе Газы.


В ходе операции была уничтожена значительная часть сети подземных коммуникаций террористической организации ХАМАС в секторе (т.н. "метро"). В общей сложности были уничтожены около 100 километров туннелей.
Были ликвидированы пять командиров бригад боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада" и 20 полевых командиров среднего уровня. Подтверждена ликвидация более 200 боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада".
Уничтожены около 70 многоствольных ракетных установок и около 35 минометов. Нанесены удары по более чем 570 местам запуска ракет.
Нанесен тяжелый урон мощностям разработки и производства вооружений, включая ликвидацию специалистов ("инженеров ХАМАСа"), уничтожение мастерских и центров разработки. Уничтожены здания пяти правительственных структур ХАМАСа, 11 зданий сил внутренней безопасности и пять зданий банков, которые были финансовыми структурами террористов.
Уничтожены десятки форпостов, лагерей, оперативных квартир ХАМАСа, а также девять многоэтажных зданий, использовавшихся ХАМАСом для террористической деятельности.
Сорвано подавляющее большинство попыток диверсий со стороны террористов, включая ликвидацию противотанковых расчетов, наступательных туннелей, а также семь попыток воздушных диверсий и две попытки морских диверсий.
Системой ПРО "Железный купол" были перехвачены более 90% ракет, летевших на жилые кварталы.
Отметим, что речь идет о предварительном отчете. В случае возобновления обстрелов из Газы операция "Страж стен" будет продолжена.
показати весь коментар
21.05.2021 08:52 Відповісти
В перекладі це звучить так: Ізраїль закупить у США ракети для системи Залізний Купол.
показати весь коментар
21.05.2021 09:35 Відповісти
Виктор Шендерович обвинил Россию в убийстве израильтян. По его мнению Тель-Авив и Израиль бомбя российскими ракетами.
показати весь коментар
21.05.2021 09:51 Відповісти
Так терористи самі виклали знищення ізраільского автобусу ракетою корнет, чи це не російська?
показати весь коментар
21.05.2021 10:47 Відповісти
Интересно, что про это думают наши почитатели свободолюбивого народа Дамбаса Палестины?

Бо наблюдается явный разрыв логики между "США помоги" и "США иди нафиг".

Или любители Дамбаса Хамаса на самом деле искренне за то, чтобы Украина лишилась поддержки США и оказалась в объятиях Роиси.
показати весь коментар
21.05.2021 10:30 Відповісти
Порошенко и партия ЕС в Раде против законопроекта о признании ХАМАС террористами.
показати весь коментар
21.05.2021 12:04 Відповісти
И?
показати весь коментар
21.05.2021 12:05 Відповісти
В который раз убеждаюсь что все это израильское чудо встало реальным только благодаря американцам. Деньги, технологии и политическая поддержка. Вся их армия это амерская техника или как минимум их технологии. Они послали нах озабоченную европу и выбрали себе правильного союзника.
показати весь коментар
21.05.2021 11:01 Відповісти
Железный купол - полностью израильская разработка и полностью за свой счёт. Байда просто таким образом "купил" перемирие... при этом он назвал премьера Израиля "президентом", такие оговорки для дементивного уже норма...
показати весь коментар
21.05.2021 12:02 Відповісти
Воно їм допоможе, як мертвому припарка: Ізраїль знаходиться серед моря мусульманського світу, де кожна людина, кожна краплина, кожна піщинка їх ненавидить протягом віків. Бо протягом віків вони тільки гадили всім навколо.
показати весь коментар
21.05.2021 14:27 Відповісти
Байдан предал Израиль,предаст и Украину.
показати весь коментар
21.05.2021 14:32 Відповісти
 
 