США поповнять ракетами ізраїльську систему "Залізний купол", - Байден
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Сполучені Штати докладають зусиль для досягнення миру на Близькому Сході, але водночас підтримують право Ізраїлю на захист від ракетних атак.
Про це заявив президент США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами американського лідера, з цією метою США поповнять ракетами ізраїльську систему "Залізний купол".
"Щойно я мав розмову з прем’єр-міністром Нетаньяху. Сьогодні я також говорив з президентом Єгипту аль-Сісі", - повідомив президент США. Він підкреслив, що в результаті була підтверджена готовність сторін до безумовного припинення бойових дій у регіоні.
Водночас, за словами Байдена, у розмові з Нетаньяхєу він підтвердив, що США повною мірою "підтримують право Ізраїлю на самозахист від невибіркових ракетних ударів" з боку ХАМАС та інших угруповань у Секторі Гази.
"Прем’єр-міністр (Нетаньяху. – Ред.) висловив вдячність за систему "Залізний купол", яку наші країни розробляли разом, і яка врятувала незлічені життя ізраїльських громадян… Я запевнив його зі свого боку в повній підтримці щодо поповнення ізраїльської системи "Залізний купол" для забезпечення оборони та безпеки в майбутньому", - підкреслив Байден.
Нагадаємо, "Залізний купол" - це мобільна всепогодна система протиракетної оборони, здатна перехоплювати та знищувати ракети, снаряди, БПЛА та літаки. Основне її призначення – захист цивільного населення. В Ізраїлі розгорнуто 10 таких батарей, які продемонстрували високу ефективність під час останніх масованих ракетних ударів ХАМАС та інших екстремістських угруповань.
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Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала военные итоги длившейся 11 дней контртеррористической операции "Страж стен" в секторе Газы.
В ходе операции была уничтожена значительная часть сети подземных коммуникаций террористической организации ХАМАС в секторе (т.н. "метро"). В общей сложности были уничтожены около 100 километров туннелей.
Были ликвидированы пять командиров бригад боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада" и 20 полевых командиров среднего уровня. Подтверждена ликвидация более 200 боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада".
Уничтожены около 70 многоствольных ракетных установок и около 35 минометов. Нанесены удары по более чем 570 местам запуска ракет.
Нанесен тяжелый урон мощностям разработки и производства вооружений, включая ликвидацию специалистов ("инженеров ХАМАСа"), уничтожение мастерских и центров разработки. Уничтожены здания пяти правительственных структур ХАМАСа, 11 зданий сил внутренней безопасности и пять зданий банков, которые были финансовыми структурами террористов.
Уничтожены десятки форпостов, лагерей, оперативных квартир ХАМАСа, а также девять многоэтажных зданий, использовавшихся ХАМАСом для террористической деятельности.
Сорвано подавляющее большинство попыток диверсий со стороны террористов, включая ликвидацию противотанковых расчетов, наступательных туннелей, а также семь попыток воздушных диверсий и две попытки морских диверсий.
Системой ПРО "Железный купол" были перехвачены более 90% ракет, летевших на жилые кварталы.
Отметим, что речь идет о предварительном отчете. В случае возобновления обстрелов из Газы операция "Страж стен" будет продолжена.
ДамбасаПалестины?
Бо наблюдается явный разрыв логики между "США помоги" и "США иди нафиг".
Или любители
ДамбасаХамаса на самом деле искренне за то, чтобы Украина лишилась поддержки США и оказалась в объятиях Роиси.