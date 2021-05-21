РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12761 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
1 822 14
субсидия (620) Лазебная Марина (141)

Размер субсидий не будет уменьшаться, - министр соцполитики Лазебная

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Размер субсидий не будет уменьшаться, - министр соцполитики Лазебная

В Украине не будет меняться размер субсидий. Однако произойдет корректировка в соответствии с имущественным положением граждан.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщила журналистам министр соцполитики Марина Лазебная.

Министр подчеркнула, что сейчас изменений относительно размера субсидий происходить не будет.

"Нет, размер субсидий не будет уменьшаться. Собственно, что такое размер субсидий. Это разница между размером платежки и доходами людей, собственно по тем нормативам, которые у них есть. Произойдет корректировка в соответствии с имущественным положением", - сказала Лазебная.

Читайте: Верификация субсидий продолжается. Справедливо, чтобы их получали те, кто в них действительно нуждается, - Шмыгаль (обновлено)

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
По факту, субсидий сейчас уже нет. Поэтому уменьшатся уже нечему
показать весь комментарий
21.05.2021 10:15
+5
просто она будет не всем даваться
показать весь комментарий
21.05.2021 10:16
+5
просто будет уменьшаться количество субсидантов (тем кому повезет))))
показать весь комментарий
21.05.2021 10:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По факту, субсидий сейчас уже нет. Поэтому уменьшатся уже нечему
показать весь комментарий
21.05.2021 10:15 Ответить
просто она будет не всем даваться
показать весь комментарий
21.05.2021 10:16 Ответить
В бюджете денег уже нет, чтобы снабжать олигархов людскими субсидиями. Будут по 2 раза на год шерстить тех, кому дают, потому что больше ни на что не способны. Снизить коммуналку, приструнить олигархию, посадить криминальный олигархат, убрать коррупцию у них на это голова не варит. А вот народ законопослушный обдирать они в первых рядах. Вместо повышения пенсий до разумных пределов, чтобы хватало и на коммуналку, они выдают подаяния и постоянно сокращают число тех кому это подаяние положено.Объявили недавно о борьбе с зарплатами в конвертах, а сами получают от олигархата каждый месяц взятки в конвертах - вот такой цинизм и аморальность власти.
показать весь комментарий
21.05.2021 10:24 Ответить
просто будет уменьшаться количество субсидантов (тем кому повезет))))
показать весь комментарий
21.05.2021 10:21 Ответить
По факту субсидии уменьшены на 350-400 грн. по отношению к позапрошлому году. А с учетом роста цен и с учетом отсутствия инфляционных компенсаций, то бабушек с дедушками банально ограбили. И не только их. Впрочем, поделом. Думать надо "до", а после надо расплачиваться.
показать весь комментарий
21.05.2021 10:21 Ответить
Размер будет тот же просто мы не будем их выдавать
показать весь комментарий
21.05.2021 10:27 Ответить
Только хрен вы ее сможете оформить и получить.
показать весь комментарий
21.05.2021 10:39 Ответить
Юля НІКОЛИ не зменьшувала соцстандарти. Навіть в Світову кризу. Навпаки, пенсії і зарплати бюджетнікам росли, комірне і ціни залишались такими самими. Загалом українцям за Юлі(прем'єра) жилось у 10(десять) разів краще, ніж сьогодні. Дякуйте юлєфобам за своє "щасливе" сьогодення
показать весь комментарий
21.05.2021 10:44 Ответить
Будет уменьшатся количество получающих!
показать весь комментарий
21.05.2021 10:46 Ответить
Ви її зменшили ще в 2019 році з 20% до 15%.
Ще ДО короновірусної кризи.
Але мосейчук про це не розказує, а зелохи рахувати не вміють.
Будуть жувати траву і вірити гундосикам про те, як вони "багатіють".
показать весь комментарий
21.05.2021 10:56 Ответить
Субсидии ерунда. Вся страна стоит на ушах из-за косовортки Зеленского.
показать весь комментарий
21.05.2021 10:56 Ответить
Интересно доходы исчисляет зеленая власть.......Дескать, подняли вам пенсию на 100 гр - надо снизить субсидию! А за кадром и рост цен на всё и вся... ВДВОЕ !! и рост тарифов (еще не всем обрадовали ). Так и гробовые отбирают....Докомандывались !????
показать весь комментарий
21.05.2021 11:32 Ответить
Никаких "субсидий и льгот" быть не должно, если кто не в состоянии себя содержать, то он/она/они по факту НЕДЕЕСПОСОБНЫ и должны быть под ОПЕКОЙ /государственной или частной в форме работных домов или пансонатов /физически не способных к работе/ с лишением/ограничением многих прав, кроме политических также родительских!
показать весь комментарий
21.05.2021 11:55 Ответить
"если кто не в состоянии себя содержать" - или не смогли защитится от грабежа государством и монополиями !?
Я понимаю к чему ты клонишь... Мол, обмани или обманут тебя... Не можешь обмануть - смирись и не мешай воровать...!? ТАК !?
показать весь комментарий
21.05.2021 17:06 Ответить
 
 