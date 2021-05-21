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Размер субсидий не будет уменьшаться, - министр соцполитики Лазебная
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине не будет меняться размер субсидий. Однако произойдет корректировка в соответствии с имущественным положением граждан.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщила журналистам министр соцполитики Марина Лазебная.
Министр подчеркнула, что сейчас изменений относительно размера субсидий происходить не будет.
"Нет, размер субсидий не будет уменьшаться. Собственно, что такое размер субсидий. Это разница между размером платежки и доходами людей, собственно по тем нормативам, которые у них есть. Произойдет корректировка в соответствии с имущественным положением", - сказала Лазебная.
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+9 Super Gut
показать весь комментарий21.05.2021 10:15
+5 Vadym Tsyrkalyuk
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+5 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий21.05.2021 10:21
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Ще ДО короновірусної кризи.
Але мосейчук про це не розказує, а зелохи рахувати не вміють.
Будуть жувати траву і вірити гундосикам про те, як вони "багатіють".
Я понимаю к чему ты клонишь... Мол, обмани или обманут тебя... Не можешь обмануть - смирись и не мешай воровать...!? ТАК !?