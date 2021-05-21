1 822 14
Розмір субсидій не зменшуватиметься, - міністерка соцполітики Лазебна
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В Україні не буде змінюватися розмір субсидій. Однак відбудеться корегування відповідно до майнового стану громадян.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомила журналістам міністерка соцполітики Марина Лазебна.
Міністерка підкреслила, що зараз змін щодо розміру субсидій відбуватися не буде.
"Ні, розмір субсидій не буде зменшуватись. Власне, що таке розмір субсидій. Це різниця між розміром платіжки і доходами людей, власне за тими нормативами, які у них є. Відбудеться коригування відповідно до майнового стану", - сказала Лазебна.
Топ коментарі
+9 Super Gut
показати весь коментар21.05.2021 10:15
+5 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар21.05.2021 10:16
+5 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар21.05.2021 10:21
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Ще ДО короновірусної кризи.
Але мосейчук про це не розказує, а зелохи рахувати не вміють.
Будуть жувати траву і вірити гундосикам про те, як вони "багатіють".
Я понимаю к чему ты клонишь... Мол, обмани или обманут тебя... Не можешь обмануть - смирись и не мешай воровать...!? ТАК !?