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Розмір субсидій не зменшуватиметься, - міністерка соцполітики Лазебна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розмір субсидій не зменшуватиметься, - міністерка соцполітики Лазебна

В Україні не буде змінюватися розмір субсидій. Однак відбудеться корегування відповідно до майнового стану громадян.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомила журналістам міністерка соцполітики Марина Лазебна.

Міністерка підкреслила, що зараз змін щодо розміру субсидій відбуватися не буде.

"Ні, розмір субсидій не буде зменшуватись. Власне, що таке розмір субсидій. Це різниця між розміром платіжки і доходами людей, власне за тими нормативами, які у них є. Відбудеться коригування відповідно до майнового стану", - сказала Лазебна.

Також читайте: Верифікація субсидій триває. Справедливо, щоб їх отримували ті, хто їх дійсно потребує, - Шмигаль

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
По факту, субсидий сейчас уже нет. Поэтому уменьшатся уже нечему
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21.05.2021 10:15
+5
просто она будет не всем даваться
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21.05.2021 10:16
+5
просто будет уменьшаться количество субсидантов (тем кому повезет))))
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21.05.2021 10:21
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По факту, субсидий сейчас уже нет. Поэтому уменьшатся уже нечему
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21.05.2021 10:15 Відповісти
просто она будет не всем даваться
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21.05.2021 10:16 Відповісти
В бюджете денег уже нет, чтобы снабжать олигархов людскими субсидиями. Будут по 2 раза на год шерстить тех, кому дают, потому что больше ни на что не способны. Снизить коммуналку, приструнить олигархию, посадить криминальный олигархат, убрать коррупцию у них на это голова не варит. А вот народ законопослушный обдирать они в первых рядах. Вместо повышения пенсий до разумных пределов, чтобы хватало и на коммуналку, они выдают подаяния и постоянно сокращают число тех кому это подаяние положено.Объявили недавно о борьбе с зарплатами в конвертах, а сами получают от олигархата каждый месяц взятки в конвертах - вот такой цинизм и аморальность власти.
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21.05.2021 10:24 Відповісти
просто будет уменьшаться количество субсидантов (тем кому повезет))))
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21.05.2021 10:21 Відповісти
По факту субсидии уменьшены на 350-400 грн. по отношению к позапрошлому году. А с учетом роста цен и с учетом отсутствия инфляционных компенсаций, то бабушек с дедушками банально ограбили. И не только их. Впрочем, поделом. Думать надо "до", а после надо расплачиваться.
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21.05.2021 10:21 Відповісти
Размер будет тот же просто мы не будем их выдавать
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21.05.2021 10:27 Відповісти
Только хрен вы ее сможете оформить и получить.
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21.05.2021 10:39 Відповісти
Юля НІКОЛИ не зменьшувала соцстандарти. Навіть в Світову кризу. Навпаки, пенсії і зарплати бюджетнікам росли, комірне і ціни залишались такими самими. Загалом українцям за Юлі(прем'єра) жилось у 10(десять) разів краще, ніж сьогодні. Дякуйте юлєфобам за своє "щасливе" сьогодення
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21.05.2021 10:44 Відповісти
Будет уменьшатся количество получающих!
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21.05.2021 10:46 Відповісти
Ви її зменшили ще в 2019 році з 20% до 15%.
Ще ДО короновірусної кризи.
Але мосейчук про це не розказує, а зелохи рахувати не вміють.
Будуть жувати траву і вірити гундосикам про те, як вони "багатіють".
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21.05.2021 10:56 Відповісти
Субсидии ерунда. Вся страна стоит на ушах из-за косовортки Зеленского.
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21.05.2021 10:56 Відповісти
Интересно доходы исчисляет зеленая власть.......Дескать, подняли вам пенсию на 100 гр - надо снизить субсидию! А за кадром и рост цен на всё и вся... ВДВОЕ !! и рост тарифов (еще не всем обрадовали ). Так и гробовые отбирают....Докомандывались !????
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21.05.2021 11:32 Відповісти
Никаких "субсидий и льгот" быть не должно, если кто не в состоянии себя содержать, то он/она/они по факту НЕДЕЕСПОСОБНЫ и должны быть под ОПЕКОЙ /государственной или частной в форме работных домов или пансонатов /физически не способных к работе/ с лишением/ограничением многих прав, кроме политических также родительских!
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21.05.2021 11:55 Відповісти
"если кто не в состоянии себя содержать" - или не смогли защитится от грабежа государством и монополиями !?
Я понимаю к чему ты клонишь... Мол, обмани или обманут тебя... Не можешь обмануть - смирись и не мешай воровать...!? ТАК !?
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21.05.2021 17:06 Відповісти
 
 