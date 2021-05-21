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Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Песков и Водяного, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Песков и Водяного, - Минобороны

С начала текущих суток, 21 мая, по состоянию на 12:00, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Так, возле Песков противник открывал огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

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В пригороде населенного пункта Водяное оккупанты применили в сторону позиций украинских защитников ручные и станковые противотанковые гранатометы.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
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Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Песков и Водяного, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2563
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21.05.2021 14:47 Ответить
Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Песков и Водяного, - Минобороны - Цензор.НЕТ 81

(без слов))
Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Песков и Водяного, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5526

...
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21.05.2021 14:55 Ответить
Тю. Вава ж фуйла вбивцею не називав, а вони стріляють.
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21.05.2021 14:57 Ответить
возле Песок
или
возле поселка Пески (с ударением на первом слоге)
Но не та галиматья как у вас.

Понабирали бездарей по объявлению...
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21.05.2021 15:35 Ответить
 
 