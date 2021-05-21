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Бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Пісків і Водяного, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Події

Бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Пісків і Водяного, - Міноборони

Від початку поточної доби, 21 травня, станом на 12:00, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України.

Так, біля Пісків противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру і великокаліберних кулеметів.

У передмісті населеного пункту Водяне окупанти застосували в сторону позицій українських захисників ручні і станкові протитанкові гранатомети.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

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Автор: Анастасія Потіха
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Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Песков и Водяного, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2563
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21.05.2021 14:47 Відповісти
Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Песков и Водяного, - Минобороны - Цензор.НЕТ 81

(без слов))
Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Песков и Водяного, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5526

...
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21.05.2021 14:55 Відповісти
Тю. Вава ж фуйла вбивцею не називав, а вони стріляють.
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21.05.2021 14:57 Відповісти
возле Песок
или
возле поселка Пески (с ударением на первом слоге)
Но не та галиматья как у вас.

Понабирали бездарей по объявлению...
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21.05.2021 15:35 Відповісти
 
 