Командование ВС РФ наращивает боеспособность оперативной группировки российских войск на Донбассе
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ продолжает наращивать боеспособность оперативной группировки российских войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.
Как сообщается, с 17 мая в соединениях и частях первого и второго армейских корпусов РФ проводятся масштабные командно-штабные учения. Контроль за проведением мероприятий осуществляется офицерами штаба Южного военного округа ВС РФ. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения подготовки личного состава резерва.
В то же время противником активизирована агитационная работа среди резервистов с целью привлечения их для прохождения военной службы по контракту в подразделениях оккупантов.
Пожалуйста, подождите...
Формально РФ стоїть збоку цієї війни (приблизно, як Турція у Закавказзі).
Проводить підготовку збройнух формувань ОРДЛО, оснащує їх
зброєю і технікою.
Дає сигнал, і ті починають натсуп.
А наша зелена влада "никак не ожидет такого вот конца (в буквальному і переносному розумінні)".