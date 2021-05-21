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Командование ВС РФ наращивает боеспособность оперативной группировки российских войск на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Командование ВС РФ наращивает боеспособность оперативной группировки российских войск на Донбассе

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ продолжает наращивать боеспособность оперативной группировки российских войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Как сообщается, с 17 мая в соединениях и частях первого и второго армейских корпусов РФ проводятся масштабные командно-штабные учения. Контроль за проведением мероприятий осуществляется офицерами штаба Южного военного округа ВС РФ. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения подготовки личного состава резерва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о ситуации на границе с РФ: Напряженность может оставаться минимум до конца сентября

В то же время противником активизирована агитационная работа среди резервистов с целью привлечения их для прохождения военной службы по контракту в подразделениях оккупантов.
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Топ комментарии
+9
Командование ВС РФ наращивает боеспособность оперативной группировки российских войск на Донбассе - Цензор.НЕТ 7691
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21.05.2021 15:05
+4
сейчас нужно ускоренно готовиться к отражению атаки паРашистов... вопрос к командованию насколько оно это понимает и принимает меры по максимуму. РФ нагнала танков и против них нужно вооружение. И особое внимание РЭБ и киберзащите
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21.05.2021 15:11
+3
Это ж какую колоссальную работу проделали разведчики чтобы узнать такие сведения ...
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21.05.2021 15:03
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Це ми чуємо вже восьмий рік.
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21.05.2021 15:00 Ответить
та ну , у нас там сетка рабица на границе ...ни чего у него выйдет
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21.05.2021 15:02 Ответить
Это ж какую колоссальную работу проделали разведчики чтобы узнать такие сведения ...
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21.05.2021 15:03 Ответить
Ватные дебилы!!!! Россияне - валите от туда!!!
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21.05.2021 15:04 Ответить
Командование ВС РФ наращивает боеспособность оперативной группировки российских войск на Донбассе - Цензор.НЕТ 7691
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21.05.2021 15:05 Ответить
рашисты выполняют приказ... это дебилы ихтамнеты. ***** несет ответственность, он дает отмашку пропагандистам и ихтамнетам.
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21.05.2021 15:13 Ответить
сейчас нужно ускоренно готовиться к отражению атаки паРашистов... вопрос к командованию насколько оно это понимает и принимает меры по максимуму. РФ нагнала танков и против них нужно вооружение. И особое внимание РЭБ и киберзащите
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21.05.2021 15:11 Ответить
РФ може спробувати втілити на сході України "азербайжанський варіант навпаки".
Формально РФ стоїть збоку цієї війни (приблизно, як Турція у Закавказзі).
Проводить підготовку збройнух формувань ОРДЛО, оснащує їх
зброєю і технікою.
Дає сигнал, і ті починають натсуп.
А наша зелена влада "никак не ожидет такого вот конца (в буквальному і переносному розумінні)".
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21.05.2021 15:12 Ответить
Моя особиста розвідка підтверджує,що 1-й та 2-й АК 8-ої армії ЗС РФ налічує 38 000 військових,з яких тільки 1/3 орків - з місцевих,а 2/3 - з РФ!Будьте ви прокляті простим людом!
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21.05.2021 15:17 Ответить
_Это - оккупационные войска рф! Вообще независимо от того сколько в тех войсках местных. Эти войска снабжаются всем расией, командует ими расия и служат - расие. Это просто-напросто войска расии. А то что у них тряпки и шевроны другие - наплевать! Для обмана они и другие, нехер идти на поводу у врага.
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21.05.2021 15:56 Ответить
А українська влада продовдує тарифний геноцид, вже навіть транспорт піднімають бо ПУТІН НАПАДЕЕЕЕЕЕ
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21.05.2021 15:31 Ответить
Якраз цими підроздалами терористів російська армія і поліцаї будуть робити провокації і спробу захопити коридор до Каховського водосховища. Якщо якісь санкції - то вони не при справах, то, як казав Найвелічайший і Найсвітліший політик суячасності - "повстанці" і "та сторона", а не іхтамнєти.
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21.05.2021 15:41 Ответить
Але я впевнений, що весь "зелений офіс", який очолить Наймогутніший, з монобільшістю Верховної Ради, будуть бігти попереду зі зброєю захищати українську землю, а за ними не відставати 73% відсотків виборців.
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21.05.2021 15:43 Ответить
Командування ЗС РФ нарощує боєздатність оперативного угруповання російських військ на Донбасі - Цензор.НЕТ 6922
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21.05.2021 15:55 Ответить
Не ане удобрение. Командування ЗС РФ нарощує боєздатність оперативного угруповання російських військ на Донбасі - Цензор.НЕТ 4889 Командування ЗС РФ нарощує боєздатність оперативного угруповання російських військ на Донбасі - Цензор.НЕТ 4889 Командування ЗС РФ нарощує боєздатність оперативного угруповання російських військ на Донбасі - Цензор.НЕТ 4889
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21.05.2021 17:05 Ответить
У місті Верхньодніпровську Дніпропетровської області місцева влада встановила новий пам'ятник. Без коментарів...Командування ЗС РФ нарощує боєздатність оперативного угруповання російських військ на Донбасі - Цензор.НЕТ 7954
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21.05.2021 21:57 Ответить
 
 