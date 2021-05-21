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Командування ЗС РФ нарощує боєздатність оперативного угруповання російських військ на Донбасі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Командування ЗС РФ нарощує боєздатність оперативного угруповання російських військ на Донбасі

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ продовжує нарощувати боєздатність оперативного угруповання російських військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України.

Як повідомляється, з 17 травня в з'єднаннях і частинах першого і другого армійських корпусів РФ проводяться масштабні командно-штабні навчання. Контроль за проведенням заходів здійснюється офіцерами штабу Південного військового округу ЗС РФ. Особлива увага приділяється питанням забезпечення підготовки особового складу резерву.

Водночас час противником активізована агітаційна робота серед резервістів з метою залучення їх для проходження військової служби за контрактом в підрозділах окупантів.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Командование ВС РФ наращивает боеспособность оперативной группировки российских войск на Донбассе - Цензор.НЕТ 7691
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21.05.2021 15:05
+4
сейчас нужно ускоренно готовиться к отражению атаки паРашистов... вопрос к командованию насколько оно это понимает и принимает меры по максимуму. РФ нагнала танков и против них нужно вооружение. И особое внимание РЭБ и киберзащите
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21.05.2021 15:11
+3
Это ж какую колоссальную работу проделали разведчики чтобы узнать такие сведения ...
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21.05.2021 15:03
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Це ми чуємо вже восьмий рік.
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21.05.2021 15:00 Відповісти
та ну , у нас там сетка рабица на границе ...ни чего у него выйдет
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21.05.2021 15:02 Відповісти
Это ж какую колоссальную работу проделали разведчики чтобы узнать такие сведения ...
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21.05.2021 15:03 Відповісти
Ватные дебилы!!!! Россияне - валите от туда!!!
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21.05.2021 15:04 Відповісти
Командование ВС РФ наращивает боеспособность оперативной группировки российских войск на Донбассе - Цензор.НЕТ 7691
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21.05.2021 15:05 Відповісти
рашисты выполняют приказ... это дебилы ихтамнеты. ***** несет ответственность, он дает отмашку пропагандистам и ихтамнетам.
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21.05.2021 15:13 Відповісти
сейчас нужно ускоренно готовиться к отражению атаки паРашистов... вопрос к командованию насколько оно это понимает и принимает меры по максимуму. РФ нагнала танков и против них нужно вооружение. И особое внимание РЭБ и киберзащите
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21.05.2021 15:11 Відповісти
РФ може спробувати втілити на сході України "азербайжанський варіант навпаки".
Формально РФ стоїть збоку цієї війни (приблизно, як Турція у Закавказзі).
Проводить підготовку збройнух формувань ОРДЛО, оснащує їх
зброєю і технікою.
Дає сигнал, і ті починають натсуп.
А наша зелена влада "никак не ожидет такого вот конца (в буквальному і переносному розумінні)".
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21.05.2021 15:12 Відповісти
Моя особиста розвідка підтверджує,що 1-й та 2-й АК 8-ої армії ЗС РФ налічує 38 000 військових,з яких тільки 1/3 орків - з місцевих,а 2/3 - з РФ!Будьте ви прокляті простим людом!
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21.05.2021 15:17 Відповісти
_Это - оккупационные войска рф! Вообще независимо от того сколько в тех войсках местных. Эти войска снабжаются всем расией, командует ими расия и служат - расие. Это просто-напросто войска расии. А то что у них тряпки и шевроны другие - наплевать! Для обмана они и другие, нехер идти на поводу у врага.
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21.05.2021 15:56 Відповісти
А українська влада продовдує тарифний геноцид, вже навіть транспорт піднімають бо ПУТІН НАПАДЕЕЕЕЕЕ
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21.05.2021 15:31 Відповісти
Якраз цими підроздалами терористів російська армія і поліцаї будуть робити провокації і спробу захопити коридор до Каховського водосховища. Якщо якісь санкції - то вони не при справах, то, як казав Найвелічайший і Найсвітліший політик суячасності - "повстанці" і "та сторона", а не іхтамнєти.
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21.05.2021 15:41 Відповісти
Але я впевнений, що весь "зелений офіс", який очолить Наймогутніший, з монобільшістю Верховної Ради, будуть бігти попереду зі зброєю захищати українську землю, а за ними не відставати 73% відсотків виборців.
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21.05.2021 15:43 Відповісти
Командування ЗС РФ нарощує боєздатність оперативного угруповання російських військ на Донбасі - Цензор.НЕТ 6922
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21.05.2021 15:55 Відповісти
Не ане удобрение. Командування ЗС РФ нарощує боєздатність оперативного угруповання російських військ на Донбасі - Цензор.НЕТ 4889 Командування ЗС РФ нарощує боєздатність оперативного угруповання російських військ на Донбасі - Цензор.НЕТ 4889 Командування ЗС РФ нарощує боєздатність оперативного угруповання російських військ на Донбасі - Цензор.НЕТ 4889
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21.05.2021 17:05 Відповісти
У місті Верхньодніпровську Дніпропетровської області місцева влада встановила новий пам'ятник. Без коментарів...Командування ЗС РФ нарощує боєздатність оперативного угруповання російських військ на Донбасі - Цензор.НЕТ 7954
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21.05.2021 21:57 Відповісти
 
 