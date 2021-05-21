Командування ЗС РФ нарощує боєздатність оперативного угруповання російських військ на Донбасі

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ продовжує нарощувати боєздатність оперативного угруповання російських військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України.

Як повідомляється, з 17 травня в з'єднаннях і частинах першого і другого армійських корпусів РФ проводяться масштабні командно-штабні навчання. Контроль за проведенням заходів здійснюється офіцерами штабу Південного військового округу ЗС РФ. Особлива увага приділяється питанням забезпечення підготовки особового складу резерву.

Водночас час противником активізована агітаційна робота серед резервістів з метою залучення їх для проходження військової служби за контрактом в підрозділах окупантів.

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