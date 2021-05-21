Группу полицейских, торговавшую наркотиками и фальсифицировавшую уголовные производства, разоблачили во Львове, - Офис ГПУ

Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры действующие и бывшие сотрудники полиции Львовского райуправления ГУ Нацполиции во Львовской области разоблачены на незаконном хранении, перевозке, сбыте наркотических средств и психотропных веществ, служебном подлоге, получении неправомерной выгоды и привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч.ч. 1, 2, 3 ст.307, ч.1 ст.366, ч.3 ст.368, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.2 ст.372 УК Украины).

ОБ этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе офиса ГПУ.

В сообщении отмечается: "По данным следствия, заместитель начальника отдела криминальной полиции вместе с сотрудниками подразделения и совместно с бывшим стражем порядка наладили механизм систематического незаконного хранения, перевозки с целью сбыта и сбыта особо опасных наркотических средств и психотропных веществ среди наркозависимых жителей Львова.

Кроме этого, для улучшения своих показателей работы правоохранители фальсифицировали уголовные производства и искусственно создавали доказательства обвинения для привлечения заведомо невиновных к уголовной ответственности.

В частности, они подкупали потенциальных фигурантов, предоставляя им наркотические средства за признание ими вины в якобы совершении уголовных преступлений.

По месту работы и проживания полицейских проведены обыски.

Сейчас уже сообщено о подозрении четырем стражам порядка, один из которых бывший, двое объявлены в розыск.

Досудебное расследование продолжается, решаются вопросы сообщение задержанным о подозрении, отстранение их от должностей и избрании меры пресечения. Устанавливаются другие лица, причастные к такой противоправной деятельности".

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