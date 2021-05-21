РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15787 посетителей онлайн
Новости Происшествия
2 849 18
Львов (4430) наркотики (2105) оборотни в погонах (53) Офис Генпрокурора (2036)

Группу полицейских, торговавшую наркотиками и фальсифицировавшую уголовные производства, разоблачили во Львове, - Офис ГПУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Группу полицейских, торговавшую наркотиками и фальсифицировавшую уголовные производства, разоблачили во Львове, - Офис ГПУ

Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры действующие и бывшие сотрудники полиции Львовского райуправления ГУ Нацполиции во Львовской области разоблачены на незаконном хранении, перевозке, сбыте наркотических средств и психотропных веществ, служебном подлоге, получении неправомерной выгоды и привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч.ч. 1, 2, 3 ст.307, ч.1 ст.366, ч.3 ст.368, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.2 ст.372 УК Украины).

ОБ этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе офиса ГПУ.

В сообщении отмечается: "По данным следствия, заместитель начальника отдела криминальной полиции вместе с сотрудниками подразделения и совместно с бывшим стражем порядка  наладили механизм систематического незаконного хранения, перевозки с целью сбыта и сбыта особо опасных наркотических средств и психотропных веществ среди наркозависимых жителей Львова.

Кроме этого, для улучшения своих показателей работы правоохранители фальсифицировали уголовные производства и искусственно создавали доказательства обвинения для привлечения заведомо невиновных к уголовной ответственности.

В частности, они подкупали потенциальных фигурантов, предоставляя им наркотические средства за признание ими вины в якобы совершении уголовных преступлений.

По месту работы и проживания полицейских проведены обыски.

Сейчас уже сообщено о подозрении четырем стражам порядка, один из которых бывший, двое объявлены в розыск.

Досудебное расследование продолжается, решаются вопросы сообщение задержанным о подозрении, отстранение их от должностей и избрании меры пресечения. Устанавливаются другие лица, причастные к такой противоправной деятельности".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Майор полиции организовал наркопритон в Запорожье. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Такого просто не може бути...адже львівяни найпатріотичніші та еталонні українці, ну й на виборах голосують за схожих на них патріотів
показать весь комментарий
21.05.2021 18:23
+4
Таємниця Полішинеля-Менти кришують наркоту !!!)))
показать весь комментарий
21.05.2021 18:20
+4
Почему мы до сих пор не в Ес и Нато то с такими то потужними реформами?
показать весь комментарий
21.05.2021 18:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Полиция Чернигова вместе с судьями покрывают взяточников и прочее, как быть, убивать нельзя, писать бесполезно?
показать весь комментарий
21.05.2021 18:14 Ответить
Таємниця Полішинеля-Менти кришують наркоту !!!)))
показать весь комментарий
21.05.2021 18:20 Ответить
Такого просто не може бути...адже львівяни найпатріотичніші та еталонні українці, ну й на виборах голосують за схожих на них патріотів
показать весь комментарий
21.05.2021 18:23 Ответить
Группу полицейских, торговавшую наркотиками и фальсифицировавшую уголовные производства, разоблачили во Львове, - Офис ГПУ - Цензор.НЕТ 7403

То просто поліціанти не патріотичні. ))
показать весь комментарий
21.05.2021 18:25 Ответить
Не всрися від потуги.
показать весь комментарий
21.05.2021 19:07 Ответить
Это минимум по шесть пасох на рыло.
А ну нас, как всегда, в лучшем случае из конторы выпрут.
показать весь комментарий
21.05.2021 18:23 Ответить
Они в суд подадут на защиту их чести и восстановятся
показать весь комментарий
21.05.2021 18:28 Ответить
И он им ещё компенсацию непременно присудит, за "моральный ущерб".
У них на счёт этого полное взаимопонимание, и корпоративная этика.
показать весь комментарий
21.05.2021 18:50 Ответить
Очень вероятно так и будет
показать весь комментарий
21.05.2021 20:18 Ответить
Почему мы до сих пор не в Ес и Нато то с такими то потужними реформами?
показать весь комментарий
21.05.2021 18:23 Ответить
Коментувати навіть нічого і так все зрозуміло чому, проте на паперах інша справа
показать весь комментарий
21.05.2021 18:30 Ответить
За такие деяния, теми кто должен стоять на страже закона, не мешало бы установить серьёзную уголовную ответственность И не только тех кто занимается таким, а и руководству отдела.. Да и в местах отбывания приговоров тоже.. Иначе наркомания у нас будет процветать.
показать весь комментарий
21.05.2021 18:59 Ответить
в городе Глухов Сумской области мент Буханистый крышует всю наркоту.
показать весь комментарий
21.05.2021 19:58 Ответить
Нужно с такими поступать как в Китае.
показать весь комментарий
21.05.2021 20:37 Ответить
Давно уже, мне рассказывали треть населения Львова русскоязычна, бизнес-илита разговаривает исключительно на русском. Да и вообще, в банкоматах Украины из трёх вариантов русский/английский/украинский 92% выбирают русский язык...
показать весь комментарий
21.05.2021 21:38 Ответить
Не понял почему рядом с ними нет бизнес-министра САБАКОВА
показать весь комментарий
22.05.2021 10:00 Ответить
Фальсифікація кримінальних проваджень здійснюється не без участі тих таки прокурворів, які також в долі...
показать весь комментарий
24.05.2021 16:05 Ответить
 
 