РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16766 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Дело Медведчука
6 128 26
Медведчук (1754) Козак (134)

На всякий случай я решил с Козаком не общаться, - Медведчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На всякий случай я решил с Козаком не общаться, - Медведчук

Подозреваемый в государственной измене народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не будет общаться с другим подозреваемым, коллегой по фракции Тарасом Козаком.

Об этом Медведчук сказал журналистам после завершения заседания Киевского апелляционного суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Согласно решению Печерского районного суда, было сказано, что мне нельзя общаться с лицами, которые будут представлены в отдельном списке, переданном мне прокуратурой. Учитывая, что Козак - член политсовета нашей партии и мой друг, и человек, которого сегодня незаконно обвиняют, как и меня, на всякий случай, я решил с ним не общаться, чтобы меня не обвинили в нарушении того режима в виде домашнего ареста, который в отношении меня применен, и не обвинили в нарушении запрета на общение. Хотя я еще не имею документа со списком лиц, с которыми мне запрещено общение", - сказал Медведчук.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Сдохни,мертвечук.
показать весь комментарий
21.05.2021 19:04
+5
Вистава лялькового балагана триває !!! Запасаємося попкорном ,далі буде цікавіше !!!)))
показать весь комментарий
21.05.2021 19:07
+3
Боятся сильно давить-сдаст всех. На всякий случай я решил с Козаком не общаться, - Медведчук - Цензор.НЕТ 4504
показать весь комментарий
21.05.2021 19:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сдохни,мертвечук.
показать весь комментарий
21.05.2021 19:04 Ответить
Сьогодня Мертвечук герой дня на ЦН !!!)))
показать весь комментарий
21.05.2021 19:08 Ответить
Боятся сильно давить-сдаст всех. На всякий случай я решил с Козаком не общаться, - Медведчук - Цензор.НЕТ 4504
показать весь комментарий
21.05.2021 19:04 Ответить
Кожний день твого життя зайвий.
показать весь комментарий
21.05.2021 19:05 Ответить
Вистава лялькового балагана триває !!! Запасаємося попкорном ,далі буде цікавіше !!!)))
показать весь комментарий
21.05.2021 19:07 Ответить
Даже зебилы понимают что это разводняк....второй вариант через Медведчука хозяйство Бени,что в Крыму навинтили лапти разменять.
показать весь комментарий
21.05.2021 19:17 Ответить
Якби зебілоїди бодай щось розуміли ,вони б не були зебілоїдами !!!)))
показать весь комментарий
21.05.2021 19:23 Ответить
Думаешь 4 000 евро зарплаты позволило зебилам уже не обращать внимание на цены в магазинах? Может....но терзают смутные сомнения.Даже в нашем копыльском гестапо масло и сахар уже дешевле чем в стране подсолнуха и сах.свеклы.(
показать весь комментарий
21.05.2021 19:33 Ответить
Вибори 1991 р.,Кравчук-понад 60% ,В.Чорновол-23% !! Минуло майже 30 років,буремні 90-ті,з гіперінфляцією і пенсією в 50 грн,Помарнчева революція ,правління Овоча Шапкокрада ,агресія РФіі з окупацією частини Україна ,але "мудрий нарід" лишився на том самому рівні ,як в якісному так і в кількістному сенсі !! На жаль !!!)))
показать весь комментарий
21.05.2021 19:39 Ответить
Между нами разница,что мы раз на грабли наступили и влипли как очкарики.....а вы шесть,кроме Пороха.Ваш Черновол наш Позняк твердолобый в 1994.Люди умные из команды просили не трогать временно русский язык ... закрыть тему.....не готова совковая масса пока.Приди к власти и постепенно ясли,садик ,школы..... Нет же ....надо было умняка строить.В итоге не мовы,ни флага родного и клещах диктатора ......и сам в бегах 20 лет. Политик должен быть хитрым.....как Порох.
показать весь комментарий
21.05.2021 20:05 Ответить
Я був в Русі,з 1990 р.,був кандидатом в нардепи в 1994 р ,від УНА-УНСО ,то про лохторат знаю не з чуток,з власного досвіда спілкування з виборцями,лохторат ,це повний здіпец!!!)))
показать весь комментарий
21.05.2021 20:14 Ответить
На всякий случай я решил в Кремль не стучать.На всякий случай я решил с Козаком не общаться, - Медведчук - Цензор.НЕТ 3345.та та та та та та..
показать весь комментарий
21.05.2021 19:08 Ответить
В американском Чикаго открылся Музей Украины...,американские посетители в щоке...РАБссия выразила протест...Ярослав Мудрый был РАБссияном и правил в Киеве...когда на Мацковиии хряки выли.......быдло Ордынское...вам не надоело туфту вбрасывать*?Мацковию придумал внук Хана Батыя МЕНГУ-Тимур в 1272 году....и это ИСТРИЧЕСКИЙ факт...Ярослав Мудрый правил в Киевской Руси.....А река Дон была границей Европы в те времена...... На всякий случай я решил с Козаком не общаться, - Медведчук - Цензор.НЕТ 4440
показать весь комментарий
21.05.2021 19:18 Ответить
что будет, если ОАКС в итоге снимет все обвинения с совкомрази, причастной к гибели Стуса, состоящей в кумовстве с одуревшей гэбней? ничего не будет: он не убивал брата в Молдавии, не строил фабрику в Липецке, не звал в студию на дебаты, не требовал официально сдать анализы на наркотики, за что его вообще судить?
показать весь комментарий
21.05.2021 19:24 Ответить
З полегшенням ,недолуге ,охолонь ,бо слиною захлинешься !!)))
показать весь комментарий
21.05.2021 19:26 Ответить
ха)) зе-животное, проходя мимо - проходи, и наслаждайся, никто не захлебнется и не перегреется))
показать весь комментарий
21.05.2021 19:37 Ответить
На всякий случай я решил с Козаком не общаться, - Медведчук - Цензор.НЕТ 3430
показать весь комментарий
21.05.2021 19:30 Ответить
Санкции ужасающие - домашний арест в пределах Киевской области)))) Антиресно, эти "санкции" на сколько его рейтинг поднимут?
показать весь комментарий
21.05.2021 19:35 Ответить
Медведчук став незручний і небезпечний для ряда політиків минулої і теперішньої влади. Чим далі тим більше людей будуть зацікавлені в його ліквідації. Так що можливо затишна камера буде для нього кращим місцем перебування.
показать весь комментарий
21.05.2021 20:09 Ответить
Скоро ли он повесится?
показать весь комментарий
21.05.2021 20:31 Ответить
Ти з козаком наспілкував вже собі домовину.
показать весь комментарий
21.05.2021 20:35 Ответить
"Я вів переговори відповідно з повноваженнями, які мені були надані щодо мирного врегулювання спершу з травня місяця ще в.о. президента Турчиновим, потім уже президентом Порошенком. Я офіційно був уповноважений на ведення цих переговорів Турчиновим і Порошенком і пізніше був уповноважений і Тристоронньою контактною групою і СБУ, яка надала мені статус спецпредставника з гуманітарних питань у ТКГ". - Медведчук.
========================================

Альо, найчесніший та найнезаангажованіший журналіст Ю.Бутусов -
Чому про ці слова гуде весь інфопростір, а на Цензорі про цю заяву повна тиша????
показать весь комментарий
21.05.2021 21:05 Ответить
Поздно вцрался.
Уже наобщался на несколько сроков.
показать весь комментарий
21.05.2021 22:56 Ответить
Мы, русские, друг друга не бросаем (с)

Ось він рюсскій мір у всій красі...
показать весь комментарий
22.05.2021 09:26 Ответить
 
 