На всякий случай я решил с Козаком не общаться, - Медведчук

Подозреваемый в государственной измене народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не будет общаться с другим подозреваемым, коллегой по фракции Тарасом Козаком.

Об этом Медведчук сказал журналистам после завершения заседания Киевского апелляционного суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Согласно решению Печерского районного суда, было сказано, что мне нельзя общаться с лицами, которые будут представлены в отдельном списке, переданном мне прокуратурой. Учитывая, что Козак - член политсовета нашей партии и мой друг, и человек, которого сегодня незаконно обвиняют, как и меня, на всякий случай, я решил с ним не общаться, чтобы меня не обвинили в нарушении того режима в виде домашнего ареста, который в отношении меня применен, и не обвинили в нарушении запрета на общение. Хотя я еще не имею документа со списком лиц, с которыми мне запрещено общение", - сказал Медведчук.