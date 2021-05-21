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Медведчук (1323) Козак (115)

Про всяк випадок я вирішив із Козаком не спілкуватися, - Медведчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Про всяк випадок я вирішив із Козаком не спілкуватися, - Медведчук

Підозрюваний у державній зраді народний депутат від "Опозиційної платформи - за життя" Віктор Медведчук заявляє, що не буде спілкуватися з іншим підозрюваним, колегою по фракції Тарасом Козаком.

Про це Медведчук сказав журналістам по завершенню засідання Київського апеляційного суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Згідно з рішенням Печерського районного суду, було сказано, що мені не можна спілкуватися з тими особами, які будуть представлені в окремому списку, переданому мені прокуратурою. Враховуючи, що Козак – член політради нашої партії і мій друг, і людина, яка сьогодні незаконно обвинувачується, як і я, про всяк випадок, я вирішив з ним не спілкуватися, щоб мене не звинуватили у порушенні того режиму у вигляді домашнього арешту, який щодо мене застосовано, та не звинуватили у порушенні заборони на спілкування. Хоча я ще не маю документа зі списком тих осіб, з якими мені заборонено спілкування", - сказав Медведчук.

Дивіться також: Я незадоволений рішенням суду, - Медведчук про рішення залишити його під домашнім арештом. ВIДЕО
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Топ коментарі
+5
Сдохни,мертвечук.
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21.05.2021 19:04
+5
Вистава лялькового балагана триває !!! Запасаємося попкорном ,далі буде цікавіше !!!)))
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21.05.2021 19:07
+3
Боятся сильно давить-сдаст всех. На всякий случай я решил с Козаком не общаться, - Медведчук - Цензор.НЕТ 4504
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21.05.2021 19:04
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Сдохни,мертвечук.
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21.05.2021 19:04 Відповісти
Сьогодня Мертвечук герой дня на ЦН !!!)))
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21.05.2021 19:08 Відповісти
Боятся сильно давить-сдаст всех. На всякий случай я решил с Козаком не общаться, - Медведчук - Цензор.НЕТ 4504
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21.05.2021 19:04 Відповісти
Кожний день твого життя зайвий.
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21.05.2021 19:05 Відповісти
Вистава лялькового балагана триває !!! Запасаємося попкорном ,далі буде цікавіше !!!)))
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21.05.2021 19:07 Відповісти
Даже зебилы понимают что это разводняк....второй вариант через Медведчука хозяйство Бени,что в Крыму навинтили лапти разменять.
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21.05.2021 19:17 Відповісти
Якби зебілоїди бодай щось розуміли ,вони б не були зебілоїдами !!!)))
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21.05.2021 19:23 Відповісти
Думаешь 4 000 евро зарплаты позволило зебилам уже не обращать внимание на цены в магазинах? Может....но терзают смутные сомнения.Даже в нашем копыльском гестапо масло и сахар уже дешевле чем в стране подсолнуха и сах.свеклы.(
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21.05.2021 19:33 Відповісти
Вибори 1991 р.,Кравчук-понад 60% ,В.Чорновол-23% !! Минуло майже 30 років,буремні 90-ті,з гіперінфляцією і пенсією в 50 грн,Помарнчева революція ,правління Овоча Шапкокрада ,агресія РФіі з окупацією частини Україна ,але "мудрий нарід" лишився на том самому рівні ,як в якісному так і в кількістному сенсі !! На жаль !!!)))
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21.05.2021 19:39 Відповісти
Между нами разница,что мы раз на грабли наступили и влипли как очкарики.....а вы шесть,кроме Пороха.Ваш Черновол наш Позняк твердолобый в 1994.Люди умные из команды просили не трогать временно русский язык ... закрыть тему.....не готова совковая масса пока.Приди к власти и постепенно ясли,садик ,школы..... Нет же ....надо было умняка строить.В итоге не мовы,ни флага родного и клещах диктатора ......и сам в бегах 20 лет. Политик должен быть хитрым.....как Порох.
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21.05.2021 20:05 Відповісти
Я був в Русі,з 1990 р.,був кандидатом в нардепи в 1994 р ,від УНА-УНСО ,то про лохторат знаю не з чуток,з власного досвіда спілкування з виборцями,лохторат ,це повний здіпец!!!)))
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21.05.2021 20:14 Відповісти
На всякий случай я решил в Кремль не стучать.На всякий случай я решил с Козаком не общаться, - Медведчук - Цензор.НЕТ 3345.та та та та та та..
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21.05.2021 19:08 Відповісти
В американском Чикаго открылся Музей Украины...,американские посетители в щоке...РАБссия выразила протест...Ярослав Мудрый был РАБссияном и правил в Киеве...когда на Мацковиии хряки выли.......быдло Ордынское...вам не надоело туфту вбрасывать*?Мацковию придумал внук Хана Батыя МЕНГУ-Тимур в 1272 году....и это ИСТРИЧЕСКИЙ факт...Ярослав Мудрый правил в Киевской Руси.....А река Дон была границей Европы в те времена...... На всякий случай я решил с Козаком не общаться, - Медведчук - Цензор.НЕТ 4440
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21.05.2021 19:18 Відповісти
что будет, если ОАКС в итоге снимет все обвинения с совкомрази, причастной к гибели Стуса, состоящей в кумовстве с одуревшей гэбней? ничего не будет: он не убивал брата в Молдавии, не строил фабрику в Липецке, не звал в студию на дебаты, не требовал официально сдать анализы на наркотики, за что его вообще судить?
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21.05.2021 19:24 Відповісти
З полегшенням ,недолуге ,охолонь ,бо слиною захлинешься !!)))
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21.05.2021 19:26 Відповісти
ха)) зе-животное, проходя мимо - проходи, и наслаждайся, никто не захлебнется и не перегреется))
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21.05.2021 19:37 Відповісти
На всякий случай я решил с Козаком не общаться, - Медведчук - Цензор.НЕТ 3430
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21.05.2021 19:30 Відповісти
Санкции ужасающие - домашний арест в пределах Киевской области)))) Антиресно, эти "санкции" на сколько его рейтинг поднимут?
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21.05.2021 19:35 Відповісти
Медведчук став незручний і небезпечний для ряда політиків минулої і теперішньої влади. Чим далі тим більше людей будуть зацікавлені в його ліквідації. Так що можливо затишна камера буде для нього кращим місцем перебування.
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21.05.2021 20:09 Відповісти
Скоро ли он повесится?
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21.05.2021 20:31 Відповісти
Ти з козаком наспілкував вже собі домовину.
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21.05.2021 20:35 Відповісти
"Я вів переговори відповідно з повноваженнями, які мені були надані щодо мирного врегулювання спершу з травня місяця ще в.о. президента Турчиновим, потім уже президентом Порошенком. Я офіційно був уповноважений на ведення цих переговорів Турчиновим і Порошенком і пізніше був уповноважений і Тристоронньою контактною групою і СБУ, яка надала мені статус спецпредставника з гуманітарних питань у ТКГ". - Медведчук.
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Альо, найчесніший та найнезаангажованіший журналіст Ю.Бутусов -
Чому про ці слова гуде весь інфопростір, а на Цензорі про цю заяву повна тиша????
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21.05.2021 21:05 Відповісти
Поздно вцрался.
Уже наобщался на несколько сроков.
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21.05.2021 22:56 Відповісти
Мы, русские, друг друга не бросаем (с)

Ось він рюсскій мір у всій красі...
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22.05.2021 09:26 Відповісти
 
 