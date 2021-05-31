"Слуга народа" Арахамия о подконтрольных олигархам депутатах: Резко вышли в туалет в момент голосования
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По словам главы фракции СН, связанные с олигархами депутаты есть во всех политических партиях. Во время голосования за часть законопроектов они просто "растворяются".
Об этом Арахамия заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Везде есть агенты олигархов. Это сегодня очень было видно, если сегодня кто-то, может быть, посмотрел Верховную Раду, мы принимали закон про экологию для того, чтобы меньше загрязняли окружающую среду. И как резко люди вышли сразу, извиняюсь, в туалет. Кто-то - пообедать, кто-то - еще... Вот в момент голосования просто сразу растворилось так резко - и в нашей фракции тоже. Число людей, и это все провалилось", - рассказал он.
По его словам, связанные с олигархами депутаты есть в каждой фракции.
"Я их как глава большинства, который постоянно собирает голоса - у меня есть свой собственный личный реестр, я знаю, кто к кому относится, кто с кем дружит, кто к кому ходит обедать, кто в баню с кем ходит, и так далее", - отметил Арахамия.
"Ни хрена не работает, как только захватишь чей-то интерес. Моментально все растворяется в судах, сразу же там все... У всех есть прокуроры свои, у всех есть свои налоговики, СБУ-шники и судьи", - добавил он.
Ранее 21 мая Верховная Рада не смогла принять законопроект "О промышленном загрязнении". "За" проголосовали 213 народных депутатов при необходимых 225, воздержались 30. Законопроект отправили на доработку.
Пожалуйста, подождите...
Гнида он конченная.
Анохрамия какая-то...
Все её действия направленны именно на это.
Вот Голубовская вчера по полочкам разложила всё, что происходило и происходит в Минздраве.
Если перевести всё в короткую форму, то будь Зеленский заботливым о народе Украины Президентом, то уволил бы не Степанова, который целый год старался, а Шмыгаля и Ляшко. Но произошло как раз наоборот - уволен Степанов, которого массово поддержали мед работники.
Если по справедливости, то эту команду СН, надо судить и по законам военного времени. Вот веревка, от падения на землю, их бы тогда и поддерживала.
Просто другой олигарх, тоже из первой пятерки, лоббирует ограничения на ввоз б/у автомобилей европейской сборки, чтобы подороже продавать тут собранные по крупноузловой сборке автотазики.
И что, все сразу?
Хотя и так понятно, что они туда пришли не законы принимать. ))
Не доверяю ни одному, ни другому, хотя и по разным причинам. Ровно так же считаю несостоятельным весь состав ВР. Если стОящие, достойные люди там и есть, то их единицы.
Но всё же, результаты голосования показывают КТО ПРОТИВ, а это как раз та активная часть, более менее порядочных депутатов, из тех же Батькивщины, Свободы, За майбутне...
Ви, колего, недооцінюєте силу і навички пекельних парфумів ( ).
Не законами можно нагибать миллиардеров, а Антимонопольным комитетом, как это действует в США. Только Зеленский умеет лишь ИМИТИРОВАТЬ бурную деятельность и глупо улыбаться.
Там на сотни миллиардов долларов вопрос.
в Мариуполе самое большое кладбище Европы ! как к вам еще достучаться ... ? временщики хреновые , будете по тюрьмам сидеть за саботаж !!!!
Надо было в 14м всех вырезать и перевешать. Это бы списалось революцией, и никто в мире (кроме кацапов) ничего бы нам за это не сделал. Но мы повелись на визги либерастов...
Но! Что мешало зе команде проявить свой организационый талант в борьбе с ковидом? Ни один олигарх не был бы против - никому неохота терять прибыль из-за заболевших работников. Тем более ни один из олигархов не захочет из-за этого терять рынки сбыта.
Кто нибудь увидел проявление мозгов у зелёной власти? Позорные результаты вакцинации говорят сами за себя.
Если учесть, что талантливый человек талантлив во всём, то получим плачевный результат и ещё более удручающий прогноз.
КПД зелёных сотаварищей чрезвычайно низкое и находится на уровнях ниже парового двигателя - кто не верит может посмотреть на результаты вакцинации.
Кто не верит может послушать беспомощные блеяния существ, которым известен абсолютно весь расклад и они не знают с чего начать разгребать украинские авгиевы конюшни.
В реале задачи чрезвычайно просты и требуют среднего уровня ума и высочайшей воли.
И если задачи не выполняются, то значит ум и воля не замечены как таковые. А то что мы наблюдаем - это имитация мозгов и волевых качеств
1. Это человеческое существо, владеющее значительным капиталом в ключевых сегментах экономики страны
2. Полученый доход с этих сегементов существо "инвестирует" в политику, чтобы получить контроль над институтами власти и уже с помощью их увеливать свой доход.
Без пункта 2 олигарх уже не олигарх, а просто успешный бизнесмен.
Теперь по декларируемым месседжам.
Зе лично не олигарх и декларирует свою независимость от олигархов. Монобольшинство в парламенте создано при личном участи Зе, который как мы помним независим от олигархов.
В этой связи у меня разрыв шаблона. По зе реальности УЖЕ получается, что олигархов в стране нет. Так как у власти наичестнейший президент, который лично формировал команду и партию слуг, которые в свою очередь сами монопольно сформировали правительство из совершенно новых лиц.
А по факту мы постоянно слышим на какие то блеяния о мешающих олигархах?
Если зе команда не очередная олигархическая кукла, то как ей могут мешать олигархи, у которых нет власти?
Був разом з ними ?