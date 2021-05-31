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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" Арахамия о подконтрольных олигархам депутатах: Резко вышли в туалет в момент голосования

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

По словам главы фракции СН, связанные с олигархами депутаты есть во всех политических партиях. Во время голосования за часть законопроектов они просто "растворяются".

Об этом Арахамия заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Везде есть агенты олигархов. Это сегодня очень было видно, если сегодня кто-то, может быть, посмотрел Верховную Раду, мы принимали закон про экологию для того, чтобы меньше загрязняли окружающую среду. И как резко люди вышли сразу, извиняюсь, в туалет. Кто-то - пообедать, кто-то - еще... Вот в момент голосования просто сразу растворилось так резко - и в нашей фракции тоже. Число людей, и это все провалилось", - рассказал он.

По его словам, связанные с олигархами депутаты есть в каждой фракции.

"Я их как глава большинства, который постоянно собирает голоса - у меня есть свой собственный личный реестр, я знаю, кто к кому относится, кто с кем дружит, кто к кому ходит обедать, кто в баню с кем ходит, и так далее", - отметил Арахамия.

Смотрите также: "Вы готовы отчитываться о встречах с Коломойским, Ахметовым, Пинчуком?" - "Имейте совесть! У вас нет права меня снимать", - помощник Зеленского Шефир ушел от вопроса о контактах с олигархами. ВИДЕО

"Ни хрена не работает, как только захватишь чей-то интерес. Моментально все растворяется в судах, сразу же там все... У всех есть прокуроры свои, у всех есть свои налоговики, СБУ-шники и судьи", - добавил он.

Ранее 21 мая Верховная Рада не смогла принять законопроект "О промышленном загрязнении". "За" проголосовали 213 народных депутатов при необходимых 225, воздержались 30. Законопроект отправили на доработку.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+41
Та к он один из тех , кто «выходит в туалет» , когда нужно🤢🤡😈 ( например с пеной у рта отрицал спецоперацию вагнергейт )
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22.05.2021 06:50
+37
Sorry, но Ринат Лианидыч не собирается вкладывать миллионы долларов в какую то экологичность его предприятий, проще заплатить за выход в туалет. Совсем другое дело растаможка машин- тут все уважаемые эксперды надувая щеки сразу расскажут что Евро 4 с выбросами 2,9 это апокалипсис по сравнению с Евро 5 с выбросом в 2. 89
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22.05.2021 00:34
+28
Цей чувак думає, що воно довгії літа має. Та - ні!
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22.05.2021 00:26
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Цей чувак думає, що воно довгії літа має. Та - ні!
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22.05.2021 00:26 Ответить
И что, этот "чувак" в чем-то неправ"? Да спасибо, что хоть вслух сказал. Лиха беда начало.
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22.05.2021 00:51 Ответить
Та к он один из тех , кто «выходит в туалет» , когда нужно🤢🤡😈 ( например с пеной у рта отрицал спецоперацию вагнергейт )
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22.05.2021 06:50 Ответить
Давно все знают, что депутатов финансируют олигархи регулярными зарплатами в конвертах, минимум 5 тыс долларов. Всем понятно, что депутаты - слуги олигархии, а не народа и живут не на депутатскую зарплату. Это понятно всем, кто мыслящий и думающий, но не тем кто тупо голосует за олигархию уже 30 лет. Самоубийцы.
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22.05.2021 09:34 Ответить
А ну ка вспомни, за кого голосовала? Только лапша за заднепроходного не проходит.
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22.05.2021 10:03 Ответить
Мы еще не забыли того уголовного дела, против него, за хищение топлива, поставляемого на фронт для ЗСУ.
Гнида он конченная.
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22.05.2021 12:49 Ответить
Списки энурезников пусть печатают журналисты.Страна должна знать своих ссыкунцов.А госчиновников всех на контракт-шаг в стороны и ты с клеймом на лбу
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22.05.2021 17:16 Ответить
Шо,все обосрались?
Анохрамия какая-то...
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22.05.2021 00:34 Ответить
Добра не будет с этой властью,корупция,война,преступность,безработица,нищета,и вся страна у смартфони!
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22.05.2021 05:25 Ответить
Расплюснуты...Опыт есть... у Пиночета))) хехехе
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22.05.2021 10:47 Ответить
Вы еще не поняли, что нынешняя власть непосредственно уничтожает Украину, как государство украинской нации?
Все её действия направленны именно на это.

Вот Голубовская вчера по полочкам разложила всё, что происходило и происходит в Минздраве.
Если перевести всё в короткую форму, то будь Зеленский заботливым о народе Украины Президентом, то уволил бы не Степанова, который целый год старался, а Шмыгаля и Ляшко. Но произошло как раз наоборот - уволен Степанов, которого массово поддержали мед работники.
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22.05.2021 12:53 Ответить
Степанов поддерживал Голубовскую, благодаря ей она заработала кучу денег за свои никем не признанные ИФА тесты (по данным СМИ). Для нее это удар
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22.05.2021 13:21 Ответить
А Тадурова Степанов тоже поддерживал? А ведь Тадуров тоже за Степанова.

Если по справедливости, то эту команду СН, надо судить и по законам военного времени. Вот веревка, от падения на землю, их бы тогда и поддерживала.
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22.05.2021 14:34 Ответить
Sorry, но Ринат Лианидыч не собирается вкладывать миллионы долларов в какую то экологичность его предприятий, проще заплатить за выход в туалет. Совсем другое дело растаможка машин- тут все уважаемые эксперды надувая щеки сразу расскажут что Евро 4 с выбросами 2,9 это апокалипсис по сравнению с Евро 5 с выбросом в 2. 89
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22.05.2021 00:34 Ответить
Воно то так але бляхери - електорат Клоуна.
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22.05.2021 00:52 Ответить
Не совсем другое дело, а точно такое же.
Просто другой олигарх, тоже из первой пятерки, лоббирует ограничения на ввоз б/у автомобилей европейской сборки, чтобы подороже продавать тут собранные по крупноузловой сборке автотазики.
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22.05.2021 12:56 Ответить
Все так и есть. Все законы в нашей стране всегда писались под определенных людей( олигархов то есть), а потом по их же ТВ каналах эксперды расскажут лохократу как это на самом деле хорошо
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22.05.2021 23:12 Ответить
"И в момент голосования люди резко вышли сразу, извиняюсь, в туалет. Кто-то - пообедать, кто-то - еще"...
И что, все сразу? "Слуга народа" Арахамия о подконтрольных олигархам депутатах: В момент голосования резко люди вышли в туалет - Цензор.НЕТ 4299
Хотя и так понятно, что они туда пришли не законы принимать. ))
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22.05.2021 01:07 Ответить
Вы всерьез верите, что такие как Арахам ия и Розумков, заботятся об интересах населения Украины?
"Слуга народу" Арахамія про підконтрольних олігархам депутатів: Різко вийшли до туалету в момент голосування - Цензор.НЕТ 935
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22.05.2021 12:57 Ответить
А разве в тексте моего коммента что-то об этом говорит? )) "Слуга народу" Арахамія про підконтрольних олігархам депутатів: Різко вийшли до туалету в момент голосування - Цензор.НЕТ 9486
Не доверяю ни одному, ни другому, хотя и по разным причинам. Ровно так же считаю несостоятельным весь состав ВР. Если стОящие, достойные люди там и есть, то их единицы.
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22.05.2021 17:28 Ответить
В нынешней Раде примерно 70 более-менее порядочных депутата есть.
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22.05.2021 18:32 Ответить
Ну да, если сложить количество мандатов в ВР от "ПЕС" и "ЗаЖоп" - то как раз такое количество их и выходит. "Слуга народу" Арахамія про підконтрольних олігархам депутатів: Різко вийшли до туалету в момент голосування - Цензор.НЕТ 5056 "Слуга народу" Арахамія про підконтрольних олігархам депутатів: Різко вийшли до туалету в момент голосування - Цензор.НЕТ 785
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23.05.2021 15:58 Ответить
Понимаю ваш сарказм. Но не все могут понять, что в этих двух партиях есть только несколько порядочных людей. Несколько порядочных есть и в СН. Но в трех этих партиях, таких не более 10 депутатов.
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23.05.2021 18:21 Ответить
Я это вообще могу допустить только гипотетически, без всяких оснований. И всё таки у меня такое ощущение, что в парламенте намного меньше порядочных людей, чем по Вашей оценке в 70-ть человек. Плюс ко всему они либо крайне пассивны в принятии решений, либо, что наиболее вероятно их мнение не играет особой роли, или же игнорируется.
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24.05.2021 00:17 Ответить
70 человек, очень мало для того, чтобы не пропускать вредительские, по отношению к Украине, как государству украинцев, решения.
Но всё же, результаты голосования показывают КТО ПРОТИВ, а это как раз та активная часть, более менее порядочных депутатов, из тех же Батькивщины, Свободы, За майбутне...
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24.05.2021 11:21 Ответить
ходили упорныфе слухи, що кипарис организовал "посадку" генерала марченка, правдивому свидетелю дал гражданство Украины и тут же всучил на 74 лимона войсковых палаток 1956 года. Аж 40 000 штук. А Ринанат леонидич сейчас в фаворе, на его супере ездит третий человек государства - сам шефир погружает в майбах свое тело. А о джентельменах из клуба 13 зеленые решили просто поболтать-язык без костей. Бросили кость. Подобрали. П.... и разошлись. Игорь Валерьевич просто улыбается з павлиньих потуг. А они тужатся, вся искрометность их пропала, видно, понедельник.
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22.05.2021 01:11 Ответить
Ну прямо музыка для моих ушей)))) браво
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22.05.2021 10:49 Ответить
Зато как занимательно слушать Слуг на разных ток-шоу. Это вначале они пиз*ели, что мол вы все тупое старье и за 30 лет ничего хорошего не сделали. Но времечко-то прошло и теперь они сами у власти уже не мало времени. И теперь уже короткими фразочками не отмажешься, теперь видно, что СН, это шайка тупых, малообразованных баранов.
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22.05.2021 13:53 Ответить
Настільки страшно голосувати проти бенефіціарів, що усім різко закортіло сир-сир... "Слуга народа" Арахамия о подконтрольных олигархам депутатах: В момент голосования резко люди вышли в туалет - Цензор.НЕТ 4062
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22.05.2021 01:31 Ответить
ото запах стоял по залу )))) никакими парфумами не заглушить ))))
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22.05.2021 11:04 Ответить
"Слуга народу" Арахамія про підконтрольних олігархам депутатів: Різко вийшли до туалету в момент голосування - Цензор.НЕТ 1459

Ви, колего, недооцінюєте силу і навички пекельних парфумів ( "Слуга народу" Арахамія про підконтрольних олігархам депутатів: Різко вийшли до туалету в момент голосування - Цензор.НЕТ 4451 "Слуга народу" Арахамія про підконтрольних олігархам депутатів: Різко вийшли до туалету в момент голосування - Цензор.НЕТ 4451 "Слуга народу" Арахамія про підконтрольних олігархам депутатів: Різко вийшли до туалету в момент голосування - Цензор.НЕТ 4451).
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22.05.2021 21:49 Ответить
Да там только название закона страшное. А так, как на телеканале Дискавери - Поймал рыбку, показал рыбку, отпустил рыбку.
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22.05.2021 13:55 Ответить
Этим они доказали, что кроме как дрочить они ничего не умеют.
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22.05.2021 01:34 Ответить
"Слуга народа" Арахамия о подконтрольных олигархам депутатах: В момент голосования резко люди вышли в туалет - Цензор.НЕТ 3484
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22.05.2021 03:21 Ответить
Даже сломанные часы дважды в сутки показывают точное время. Так вот и с этим высказыванием Шарикова.
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22.05.2021 09:50 Ответить
ссыкуны4.....
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22.05.2021 03:41 Ответить
Назовите фракцию- СЛУГИ ТРЁХ ГОСПОД и это будет честно по отношению 73% ,мягко говоря, ...
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22.05.2021 05:39 Ответить
На время голосований ( по примеру избрания Папы Римского) нужно охране запирать двери снаружи.. и пускай " терпят".
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22.05.2021 05:58 Ответить
Нашли чем этих гнид запугать. Снова включат свой зеленый, взбесившийся принтер и напринимают всякой х*йни. Вы посмотрите на закон про "Импичмент Президента", по которому только процедура идет ДВА года. Вот и олигархов они так же будут прижимать.
Не законами можно нагибать миллиардеров, а Антимонопольным комитетом, как это действует в США. Только Зеленский умеет лишь ИМИТИРОВАТЬ бурную деятельность и глупо улыбаться.
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22.05.2021 13:58 Ответить
Мафія керує країною. Мафія підкуповує депутатоподібних приматів, що прийшли туди "заробляти" чи просто красти. Мафія через ЗМІ підсовує під вибори вигідних їй кандидитів. Мафія скоріше знищить країну ніж мирно здасться. Видимої боротьби з мафією не видно зовсім. Ми навіть це у всьому світі ганебне явище лагідно називаємо олігархатом.
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22.05.2021 06:03 Ответить
громадяни власноруч вибирали таких правителів, а не вони самі туди йшли... Думайте кожного разу, не будете кусати себе за власні лікті
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22.05.2021 13:09 Ответить
Мабуть хтось доставив в буфет Ради просрочені "каклєти".
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22.05.2021 07:24 Ответить
Арахамия строит из себя неучастного в мафиях. Но главное, что Арахамия, как и их фракция в целом, голосовал за АФЕРУ тысячелетия - дерибан Украинской земли.
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22.05.2021 07:27 Ответить
100%
Там на сотни миллиардов долларов вопрос.
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22.05.2021 13:59 Ответить
Чия б корова мичала. Мавпа всрана, ти ким фінансуєшс?. Шестірка брудна
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22.05.2021 07:34 Ответить
а нахрена нам такі депутати...
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22.05.2021 07:41 Ответить
не масштабно мыслите товарищи! вы пишите шо все пошли в туалет..а мы их на замочек в туалете Рррраз! пошли в буфет похмелятся?..мы дверь в сессионный зал на засовчек Двас!! а потом проверяем депутатов на рабочих местах! это же скока местов то освободится.....и бюджету полегче будет от шаровиков
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22.05.2021 07:50 Ответить
...шел второй год успешной борьбы с олигархами...
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22.05.2021 08:30 Ответить
кого препи"дент завел в парламент ! негодяи отрабатывают взятку в конвертах , а люди пусть дохнут от раковых заболеваний во всех промышленных городах !

в Мариуполе самое большое кладбище Европы ! как к вам еще достучаться ... ? временщики хреновые , будете по тюрьмам сидеть за саботаж !!!!
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22.05.2021 09:14 Ответить
Только за государственную измену, какой же это саботаж.
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22.05.2021 09:43 Ответить
давай вгадаю: ти голосував або за мертвечука, або за рижу мразь. А ще раніше - за овощних.
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22.05.2021 23:39 Ответить
То есть влияние олигархов на депутатов он прекрасно видит, а толстую волосатую руку Коломойского, на которую надета фигурка преЗЕдента он в упор не замечает?
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22.05.2021 09:42 Ответить
ми то - бачимо... Jeka Jeka 4e3a9341 - наприклад, також.
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22.05.2021 23:41 Ответить
Все в зависимости от текста закона просто,установите проходную и выход по пропускам,(как в аудитории где проходит учебный процесс) Затем список выходивших и публиковать после двух регулярных выходов,после трех -разбор СБУ или прокуратуры( коррупция или госизмена) . Ну если хотите решить и навести порядок. МЫ ПЛАТИМ ЗАРПЛАТУ за КАЧЕСТВЕННУЮ работу.Если они нарушают статус НАРОДНОГО депутата и работают ПО ЗАКАЗУ неких лиц то это НЕ народные депутаты это КОРРУПЦИОНЕРЫ
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22.05.2021 10:14 Ответить
Ну напечатаешь свой список...и что? Тогда они не будут выходить, а просто проголосуют против и воздержался. По хорошому всех врагов надо просто уничтожать. Иначе никак.
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22.05.2021 12:10 Ответить
На секундочку Народные депутаты не школьники и не детсад. В парламенте нашей страны их "отпроситься пописять" реально выглядит как золотой дождь гражданам нашей страны. Всем, включая зебирателей и рашофилов.
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22.05.2021 23:46 Ответить
То есть тот кто соблюдает порядок это школьник? Ну тогда вы школьник. Маску носите или игнорируете? А это МЕЛОЧИ по сравнению с глобальными, для общества,законами,влияющими на миллионы людей. КОНТРОЛЬ этих "покупателей заказов от неких лиц" должен быть ЖЕСТОЧАЙШИЙ. ОНИ НА РАБОТЕ,а не на семинаре,где можно выйти выпить кофе. Для многих ,работающих на себя проходная это дичь. А для миллионов работяг это ежедневные будни. И ЗА ОДИН ЧАС отсутствия на работе их могут УВОЛИТЬ по ЗАКОНУ. Ось такие "школьники".
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23.05.2021 07:20 Ответить
Все смешали в кучу. Причем тут распорядок работы предприятий. Я говорю не про работяг, а про элиту страны - народных депутатов. А теперь представьте себе как будут бесноваться на раша-тв если сделать так как Вы предлагаете? И этот демонстративный выход из зада запланированная акция под детским предлогом.
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23.05.2021 07:33 Ответить
"Не можешь победить мафию - возглавь её!" - В.А.Зеленский.
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22.05.2021 10:27 Ответить
Если ты сцыкун, то стань великим сцыкуном и в своих глазах ты сразу Ампиратор сцыкунов. В.А. Зеленский
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22.05.2021 23:49 Ответить
Надо резко лишать депутатского мандата и посылать в ман .. туда же
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22.05.2021 10:28 Ответить
Может надо не выпускать никого из зала в такие моменты... Разве сложно...
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22.05.2021 10:54 Ответить
список бы посмотреть эти слабожелудочников )))
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22.05.2021 11:06 Ответить
"Слуга народу" Арахамія про підконтрольних олігархам депутатів: Різко вийшли до туалету в момент голосування - Цензор.НЕТ 2773
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22.05.2021 11:30 Ответить
Вот тут вообще не поспорить. И при Овоще с Бджоляром так же было. И до них.
Надо было в 14м всех вырезать и перевешать. Это бы списалось революцией, и никто в мире (кроме кацапов) ничего бы нам за это не сделал. Но мы повелись на визги либерастов...
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22.05.2021 12:33 Ответить
А с кем Хамия ходит в туалет? У него записано?
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22.05.2021 12:06 Ответить
Плохому танцору всегда что то мешает
Но! Что мешало зе команде проявить свой организационый талант в борьбе с ковидом? Ни один олигарх не был бы против - никому неохота терять прибыль из-за заболевших работников. Тем более ни один из олигархов не захочет из-за этого терять рынки сбыта.
Кто нибудь увидел проявление мозгов у зелёной власти? Позорные результаты вакцинации говорят сами за себя.
Если учесть, что талантливый человек талантлив во всём, то получим плачевный результат и ещё более удручающий прогноз.
КПД зелёных сотаварищей чрезвычайно низкое и находится на уровнях ниже парового двигателя - кто не верит может посмотреть на результаты вакцинации.
Кто не верит может послушать беспомощные блеяния существ, которым известен абсолютно весь расклад и они не знают с чего начать разгребать украинские авгиевы конюшни.
В реале задачи чрезвычайно просты и требуют среднего уровня ума и высочайшей воли.
И если задачи не выполняются, то значит ум и воля не замечены как таковые. А то что мы наблюдаем - это имитация мозгов и волевых качеств
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22.05.2021 12:18 Ответить
А когда будут рассматривать «Закон об олигархах», они вообще в туалете закроются.
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22.05.2021 12:36 Ответить
чего на зеркало пенять, если рожа кривая (поговорка)... Просто смешно, ручки поднял, не справляюсь, мол... на хре*а вы во власть все лезли?
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22.05.2021 12:48 Ответить
Кто такой олигарх по сути?
1. Это человеческое существо, владеющее значительным капиталом в ключевых сегментах экономики страны
2. Полученый доход с этих сегементов существо "инвестирует" в политику, чтобы получить контроль над институтами власти и уже с помощью их увеливать свой доход.
Без пункта 2 олигарх уже не олигарх, а просто успешный бизнесмен.

Теперь по декларируемым месседжам.
Зе лично не олигарх и декларирует свою независимость от олигархов. Монобольшинство в парламенте создано при личном участи Зе, который как мы помним независим от олигархов.

В этой связи у меня разрыв шаблона. По зе реальности УЖЕ получается, что олигархов в стране нет. Так как у власти наичестнейший президент, который лично формировал команду и партию слуг, которые в свою очередь сами монопольно сформировали правительство из совершенно новых лиц.
А по факту мы постоянно слышим на какие то блеяния о мешающих олигархах?
Если зе команда не очередная олигархическая кукла, то как ей могут мешать олигархи, у которых нет власти?
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22.05.2021 12:59 Ответить
А звідки арахамія знає хто куди пішов ?
Був разом з ними ?
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22.05.2021 13:01 Ответить
"Слуга народу" Арахамія про підконтрольних олігархам депутатів: Різко вийшли до туалету в момент голосування - Цензор.НЕТ 2581
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22.05.2021 14:31 Ответить
Почему ведут подсчет голосов когда часть депутатов отсиживается в туалетах - буфетах? Чем это безобразие отличается от кнопкодавства и зачем там спикер?
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22.05.2021 14:41 Ответить
Тож ти такі команди їм даєш!!!!!! ти ж головний по розподілу грошей у слуг дьявола!!!!!!!!
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22.05.2021 16:13 Ответить
Та ти, що, серйозно? Ось такі засранці депутати. Так це в Зеленського в раді монобільшість і то ви не можете, в потрібний момент, зібрати до купи, а уяви собі, як Порошенку потрібно були крутитись щоб прийняли потрібний закон. Я пам'ятаю, як на всіх нападав понос коли виносився на голосування закон по "ворам в законі". Обсирались всі і Лещенко, і Найєм, фракція "Самопомочі" ледь не всією фракцією пропадали. Хто на горшок не встигав ті бігли до журналістів давати інтерв'ю.
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22.05.2021 16:36 Ответить
Пора і ГАРАНТУ у лазні проводити наради, спілкування, навчання - партія так каже!!!- слава партії із дупи!!!!
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22.05.2021 22:36 Ответить
А хто ж заносить пачками долари в Верховну Раду,щоб депутати вiд партii "Слуга народу" проголосували на користь олiгархiв та латифундистiв? Як-раз той же Арахамiя?! Це називаэться "делать хорошую мину при плохой игре".
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23.05.2021 08:21 Ответить
 
 