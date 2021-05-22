"Слуга народу" Арахамія про підконтрольних олігархам депутатів: Різко вийшли до туалету в момент голосування

За словами голови фракції СН, пов'язані з олігархами депутати є в усіх політичних партіях. Під час голосування за частину законопроєтів вони просто "розчиняються".

Про це Арахамія заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Скрізь є агенти олігархів. Це сьогодні (21 травня) дуже було видно, якщо хтось, може, подивився Верховну Раду, ми приймали закон про екологію для того, щоб менше забруднювали довкілля. І як різко люди вийшли відразу, перепрошую, в туалет. Хтось - пообідати, хтось - ще ... Ось в момент голосування просто відразу розчинилися так багато людей. Причому різко, і в нашій фракції теж. І це все провалилося", - розповів він.

За його словами, пов'язані з олігархами депутати є в кожної фракції.

"Я як глава більшості, який постійно збирає голоси - у мене є свій власний особистий реєстр, я знаю, хто до кого ставиться, хто з ким дружить, хто до кого ходить обідати, хто в баню з ким ходить тощо", - зазначив Арахамія.

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"Ні хріна не працює, як тільки візьмеш чийсь інтерес. Моментально всі розчиняється в судах, відразу ж там все ... У всіх є прокурори свої, у всіх є свої податківці, СБУ-шники і судді", - додав він.

Раніше 21 травня Верховна Рада не змогла прийняти законопроєкт "Про промислове забруднення". "За" проголосували 213 народних депутатів при необхідних 225, утрималися 30. Законопроєкт відправили на доопрацювання.