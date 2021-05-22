УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12418 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
43 522 92
ВР (11726) депутат (1576) олігарх (688) шоу_Шустера (309) Арахамія (1000)

"Слуга народу" Арахамія про підконтрольних олігархам депутатів: Різко вийшли до туалету в момент голосування

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За словами голови фракції СН, пов'язані з олігархами депутати є в усіх політичних партіях. Під час голосування за частину законопроєтів вони просто "розчиняються".

Про це Арахамія заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Скрізь є агенти олігархів. Це сьогодні (21 травня) дуже було видно, якщо хтось, може, подивився Верховну Раду, ми приймали закон про екологію для того, щоб менше забруднювали довкілля. І як різко люди вийшли відразу, перепрошую, в туалет. Хтось - пообідати, хтось - ще ... Ось в момент голосування просто відразу розчинилися так багато людей. Причому різко,  і в нашій фракції теж. І це все провалилося", - розповів він.

За його словами, пов'язані з олігархами депутати є в кожної фракції.

"Я як глава більшості, який постійно збирає голоси - у мене є свій власний особистий реєстр, я знаю, хто до кого ставиться, хто з ким дружить, хто до кого ходить обідати, хто в баню з ким ходить тощо", - зазначив Арахамія.

Також читайте: "Слуга народу" Арахамія розповів, як до приходу в політику давав хабарі чиновникам

"Ні хріна не працює, як тільки візьмеш чийсь інтерес. Моментально всі розчиняється в судах, відразу ж там все ... У всіх є прокурори свої, у всіх є свої податківці, СБУ-шники і судді", - додав він.

Раніше 21 травня Верховна Рада не змогла прийняти законопроєкт "Про промислове забруднення". "За" проголосували 213 народних депутатів при необхідних 225, утрималися 30. Законопроєкт відправили на доопрацювання.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+41
Та к он один из тех , кто «выходит в туалет» , когда нужно🤢🤡😈 ( например с пеной у рта отрицал спецоперацию вагнергейт )
показати весь коментар
22.05.2021 06:50
+37
Sorry, но Ринат Лианидыч не собирается вкладывать миллионы долларов в какую то экологичность его предприятий, проще заплатить за выход в туалет. Совсем другое дело растаможка машин- тут все уважаемые эксперды надувая щеки сразу расскажут что Евро 4 с выбросами 2,9 это апокалипсис по сравнению с Евро 5 с выбросом в 2. 89
показати весь коментар
22.05.2021 00:34
+28
Цей чувак думає, що воно довгії літа має. Та - ні!
показати весь коментар
22.05.2021 00:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цей чувак думає, що воно довгії літа має. Та - ні!
показати весь коментар
22.05.2021 00:26 Відповісти
И что, этот "чувак" в чем-то неправ"? Да спасибо, что хоть вслух сказал. Лиха беда начало.
показати весь коментар
22.05.2021 00:51 Відповісти
Та к он один из тех , кто «выходит в туалет» , когда нужно🤢🤡😈 ( например с пеной у рта отрицал спецоперацию вагнергейт )
показати весь коментар
22.05.2021 06:50 Відповісти
Давно все знают, что депутатов финансируют олигархи регулярными зарплатами в конвертах, минимум 5 тыс долларов. Всем понятно, что депутаты - слуги олигархии, а не народа и живут не на депутатскую зарплату. Это понятно всем, кто мыслящий и думающий, но не тем кто тупо голосует за олигархию уже 30 лет. Самоубийцы.
показати весь коментар
22.05.2021 09:34 Відповісти
А ну ка вспомни, за кого голосовала? Только лапша за заднепроходного не проходит.
показати весь коментар
22.05.2021 10:03 Відповісти
Мы еще не забыли того уголовного дела, против него, за хищение топлива, поставляемого на фронт для ЗСУ.
Гнида он конченная.
показати весь коментар
22.05.2021 12:49 Відповісти
Списки энурезников пусть печатают журналисты.Страна должна знать своих ссыкунцов.А госчиновников всех на контракт-шаг в стороны и ты с клеймом на лбу
показати весь коментар
22.05.2021 17:16 Відповісти
Шо,все обосрались?
Анохрамия какая-то...
показати весь коментар
22.05.2021 00:34 Відповісти
Добра не будет с этой властью,корупция,война,преступность,безработица,нищета,и вся страна у смартфони!
показати весь коментар
22.05.2021 05:25 Відповісти
Расплюснуты...Опыт есть... у Пиночета))) хехехе
показати весь коментар
22.05.2021 10:47 Відповісти
Вы еще не поняли, что нынешняя власть непосредственно уничтожает Украину, как государство украинской нации?
Все её действия направленны именно на это.

Вот Голубовская вчера по полочкам разложила всё, что происходило и происходит в Минздраве.
Если перевести всё в короткую форму, то будь Зеленский заботливым о народе Украины Президентом, то уволил бы не Степанова, который целый год старался, а Шмыгаля и Ляшко. Но произошло как раз наоборот - уволен Степанов, которого массово поддержали мед работники.
показати весь коментар
22.05.2021 12:53 Відповісти
Степанов поддерживал Голубовскую, благодаря ей она заработала кучу денег за свои никем не признанные ИФА тесты (по данным СМИ). Для нее это удар
показати весь коментар
22.05.2021 13:21 Відповісти
А Тадурова Степанов тоже поддерживал? А ведь Тадуров тоже за Степанова.

Если по справедливости, то эту команду СН, надо судить и по законам военного времени. Вот веревка, от падения на землю, их бы тогда и поддерживала.
показати весь коментар
22.05.2021 14:34 Відповісти
Sorry, но Ринат Лианидыч не собирается вкладывать миллионы долларов в какую то экологичность его предприятий, проще заплатить за выход в туалет. Совсем другое дело растаможка машин- тут все уважаемые эксперды надувая щеки сразу расскажут что Евро 4 с выбросами 2,9 это апокалипсис по сравнению с Евро 5 с выбросом в 2. 89
показати весь коментар
22.05.2021 00:34 Відповісти
Воно то так але бляхери - електорат Клоуна.
показати весь коментар
22.05.2021 00:52 Відповісти
Не совсем другое дело, а точно такое же.
Просто другой олигарх, тоже из первой пятерки, лоббирует ограничения на ввоз б/у автомобилей европейской сборки, чтобы подороже продавать тут собранные по крупноузловой сборке автотазики.
показати весь коментар
22.05.2021 12:56 Відповісти
Все так и есть. Все законы в нашей стране всегда писались под определенных людей( олигархов то есть), а потом по их же ТВ каналах эксперды расскажут лохократу как это на самом деле хорошо
показати весь коментар
22.05.2021 23:12 Відповісти
"И в момент голосования люди резко вышли сразу, извиняюсь, в туалет. Кто-то - пообедать, кто-то - еще"...
И что, все сразу? "Слуга народа" Арахамия о подконтрольных олигархам депутатах: В момент голосования резко люди вышли в туалет - Цензор.НЕТ 4299
Хотя и так понятно, что они туда пришли не законы принимать. ))
показати весь коментар
22.05.2021 01:07 Відповісти
Вы всерьез верите, что такие как Арахам ия и Розумков, заботятся об интересах населения Украины?
"Слуга народу" Арахамія про підконтрольних олігархам депутатів: Різко вийшли до туалету в момент голосування - Цензор.НЕТ 935
показати весь коментар
22.05.2021 12:57 Відповісти
А разве в тексте моего коммента что-то об этом говорит? )) "Слуга народу" Арахамія про підконтрольних олігархам депутатів: Різко вийшли до туалету в момент голосування - Цензор.НЕТ 9486
Не доверяю ни одному, ни другому, хотя и по разным причинам. Ровно так же считаю несостоятельным весь состав ВР. Если стОящие, достойные люди там и есть, то их единицы.
показати весь коментар
22.05.2021 17:28 Відповісти
В нынешней Раде примерно 70 более-менее порядочных депутата есть.
показати весь коментар
22.05.2021 18:32 Відповісти
Ну да, если сложить количество мандатов в ВР от "ПЕС" и "ЗаЖоп" - то как раз такое количество их и выходит. "Слуга народу" Арахамія про підконтрольних олігархам депутатів: Різко вийшли до туалету в момент голосування - Цензор.НЕТ 5056 "Слуга народу" Арахамія про підконтрольних олігархам депутатів: Різко вийшли до туалету в момент голосування - Цензор.НЕТ 785
показати весь коментар
23.05.2021 15:58 Відповісти
Понимаю ваш сарказм. Но не все могут понять, что в этих двух партиях есть только несколько порядочных людей. Несколько порядочных есть и в СН. Но в трех этих партиях, таких не более 10 депутатов.
показати весь коментар
23.05.2021 18:21 Відповісти
Я это вообще могу допустить только гипотетически, без всяких оснований. И всё таки у меня такое ощущение, что в парламенте намного меньше порядочных людей, чем по Вашей оценке в 70-ть человек. Плюс ко всему они либо крайне пассивны в принятии решений, либо, что наиболее вероятно их мнение не играет особой роли, или же игнорируется.
показати весь коментар
24.05.2021 00:17 Відповісти
70 человек, очень мало для того, чтобы не пропускать вредительские, по отношению к Украине, как государству украинцев, решения.
Но всё же, результаты голосования показывают КТО ПРОТИВ, а это как раз та активная часть, более менее порядочных депутатов, из тех же Батькивщины, Свободы, За майбутне...
показати весь коментар
24.05.2021 11:21 Відповісти
ходили упорныфе слухи, що кипарис организовал "посадку" генерала марченка, правдивому свидетелю дал гражданство Украины и тут же всучил на 74 лимона войсковых палаток 1956 года. Аж 40 000 штук. А Ринанат леонидич сейчас в фаворе, на его супере ездит третий человек государства - сам шефир погружает в майбах свое тело. А о джентельменах из клуба 13 зеленые решили просто поболтать-язык без костей. Бросили кость. Подобрали. П.... и разошлись. Игорь Валерьевич просто улыбается з павлиньих потуг. А они тужатся, вся искрометность их пропала, видно, понедельник.
показати весь коментар
22.05.2021 01:11 Відповісти
Ну прямо музыка для моих ушей)))) браво
показати весь коментар
22.05.2021 10:49 Відповісти
Зато как занимательно слушать Слуг на разных ток-шоу. Это вначале они пиз*ели, что мол вы все тупое старье и за 30 лет ничего хорошего не сделали. Но времечко-то прошло и теперь они сами у власти уже не мало времени. И теперь уже короткими фразочками не отмажешься, теперь видно, что СН, это шайка тупых, малообразованных баранов.
показати весь коментар
22.05.2021 13:53 Відповісти
Настільки страшно голосувати проти бенефіціарів, що усім різко закортіло сир-сир... "Слуга народа" Арахамия о подконтрольных олигархам депутатах: В момент голосования резко люди вышли в туалет - Цензор.НЕТ 4062
показати весь коментар
22.05.2021 01:31 Відповісти
ото запах стоял по залу )))) никакими парфумами не заглушить ))))
показати весь коментар
22.05.2021 11:04 Відповісти
"Слуга народу" Арахамія про підконтрольних олігархам депутатів: Різко вийшли до туалету в момент голосування - Цензор.НЕТ 1459

Ви, колего, недооцінюєте силу і навички пекельних парфумів ( "Слуга народу" Арахамія про підконтрольних олігархам депутатів: Різко вийшли до туалету в момент голосування - Цензор.НЕТ 4451 "Слуга народу" Арахамія про підконтрольних олігархам депутатів: Різко вийшли до туалету в момент голосування - Цензор.НЕТ 4451 "Слуга народу" Арахамія про підконтрольних олігархам депутатів: Різко вийшли до туалету в момент голосування - Цензор.НЕТ 4451).
показати весь коментар
22.05.2021 21:49 Відповісти
Да там только название закона страшное. А так, как на телеканале Дискавери - Поймал рыбку, показал рыбку, отпустил рыбку.
показати весь коментар
22.05.2021 13:55 Відповісти
Этим они доказали, что кроме как дрочить они ничего не умеют.
показати весь коментар
22.05.2021 01:34 Відповісти
"Слуга народа" Арахамия о подконтрольных олигархам депутатах: В момент голосования резко люди вышли в туалет - Цензор.НЕТ 3484
показати весь коментар
22.05.2021 03:21 Відповісти
Даже сломанные часы дважды в сутки показывают точное время. Так вот и с этим высказыванием Шарикова.
показати весь коментар
22.05.2021 09:50 Відповісти
ссыкуны4.....
показати весь коментар
22.05.2021 03:41 Відповісти
Назовите фракцию- СЛУГИ ТРЁХ ГОСПОД и это будет честно по отношению 73% ,мягко говоря, ...
показати весь коментар
22.05.2021 05:39 Відповісти
На время голосований ( по примеру избрания Папы Римского) нужно охране запирать двери снаружи.. и пускай " терпят".
показати весь коментар
22.05.2021 05:58 Відповісти
Нашли чем этих гнид запугать. Снова включат свой зеленый, взбесившийся принтер и напринимают всякой х*йни. Вы посмотрите на закон про "Импичмент Президента", по которому только процедура идет ДВА года. Вот и олигархов они так же будут прижимать.
Не законами можно нагибать миллиардеров, а Антимонопольным комитетом, как это действует в США. Только Зеленский умеет лишь ИМИТИРОВАТЬ бурную деятельность и глупо улыбаться.
показати весь коментар
22.05.2021 13:58 Відповісти
Мафія керує країною. Мафія підкуповує депутатоподібних приматів, що прийшли туди "заробляти" чи просто красти. Мафія через ЗМІ підсовує під вибори вигідних їй кандидитів. Мафія скоріше знищить країну ніж мирно здасться. Видимої боротьби з мафією не видно зовсім. Ми навіть це у всьому світі ганебне явище лагідно називаємо олігархатом.
показати весь коментар
22.05.2021 06:03 Відповісти
громадяни власноруч вибирали таких правителів, а не вони самі туди йшли... Думайте кожного разу, не будете кусати себе за власні лікті
показати весь коментар
22.05.2021 13:09 Відповісти
Мабуть хтось доставив в буфет Ради просрочені "каклєти".
показати весь коментар
22.05.2021 07:24 Відповісти
Арахамия строит из себя неучастного в мафиях. Но главное, что Арахамия, как и их фракция в целом, голосовал за АФЕРУ тысячелетия - дерибан Украинской земли.
показати весь коментар
22.05.2021 07:27 Відповісти
100%
Там на сотни миллиардов долларов вопрос.
показати весь коментар
22.05.2021 13:59 Відповісти
Чия б корова мичала. Мавпа всрана, ти ким фінансуєшс?. Шестірка брудна
показати весь коментар
22.05.2021 07:34 Відповісти
а нахрена нам такі депутати...
показати весь коментар
22.05.2021 07:41 Відповісти
не масштабно мыслите товарищи! вы пишите шо все пошли в туалет..а мы их на замочек в туалете Рррраз! пошли в буфет похмелятся?..мы дверь в сессионный зал на засовчек Двас!! а потом проверяем депутатов на рабочих местах! это же скока местов то освободится.....и бюджету полегче будет от шаровиков
показати весь коментар
22.05.2021 07:50 Відповісти
...шел второй год успешной борьбы с олигархами...
показати весь коментар
22.05.2021 08:30 Відповісти
кого препи"дент завел в парламент ! негодяи отрабатывают взятку в конвертах , а люди пусть дохнут от раковых заболеваний во всех промышленных городах !

в Мариуполе самое большое кладбище Европы ! как к вам еще достучаться ... ? временщики хреновые , будете по тюрьмам сидеть за саботаж !!!!
показати весь коментар
22.05.2021 09:14 Відповісти
Только за государственную измену, какой же это саботаж.
показати весь коментар
22.05.2021 09:43 Відповісти
давай вгадаю: ти голосував або за мертвечука, або за рижу мразь. А ще раніше - за овощних.
показати весь коментар
22.05.2021 23:39 Відповісти
То есть влияние олигархов на депутатов он прекрасно видит, а толстую волосатую руку Коломойского, на которую надета фигурка преЗЕдента он в упор не замечает?
показати весь коментар
22.05.2021 09:42 Відповісти
ми то - бачимо... Jeka Jeka 4e3a9341 - наприклад, також.
показати весь коментар
22.05.2021 23:41 Відповісти
Все в зависимости от текста закона просто,установите проходную и выход по пропускам,(как в аудитории где проходит учебный процесс) Затем список выходивших и публиковать после двух регулярных выходов,после трех -разбор СБУ или прокуратуры( коррупция или госизмена) . Ну если хотите решить и навести порядок. МЫ ПЛАТИМ ЗАРПЛАТУ за КАЧЕСТВЕННУЮ работу.Если они нарушают статус НАРОДНОГО депутата и работают ПО ЗАКАЗУ неких лиц то это НЕ народные депутаты это КОРРУПЦИОНЕРЫ
показати весь коментар
22.05.2021 10:14 Відповісти
Ну напечатаешь свой список...и что? Тогда они не будут выходить, а просто проголосуют против и воздержался. По хорошому всех врагов надо просто уничтожать. Иначе никак.
показати весь коментар
22.05.2021 12:10 Відповісти
На секундочку Народные депутаты не школьники и не детсад. В парламенте нашей страны их "отпроситься пописять" реально выглядит как золотой дождь гражданам нашей страны. Всем, включая зебирателей и рашофилов.
показати весь коментар
22.05.2021 23:46 Відповісти
То есть тот кто соблюдает порядок это школьник? Ну тогда вы школьник. Маску носите или игнорируете? А это МЕЛОЧИ по сравнению с глобальными, для общества,законами,влияющими на миллионы людей. КОНТРОЛЬ этих "покупателей заказов от неких лиц" должен быть ЖЕСТОЧАЙШИЙ. ОНИ НА РАБОТЕ,а не на семинаре,где можно выйти выпить кофе. Для многих ,работающих на себя проходная это дичь. А для миллионов работяг это ежедневные будни. И ЗА ОДИН ЧАС отсутствия на работе их могут УВОЛИТЬ по ЗАКОНУ. Ось такие "школьники".
показати весь коментар
23.05.2021 07:20 Відповісти
Все смешали в кучу. Причем тут распорядок работы предприятий. Я говорю не про работяг, а про элиту страны - народных депутатов. А теперь представьте себе как будут бесноваться на раша-тв если сделать так как Вы предлагаете? И этот демонстративный выход из зада запланированная акция под детским предлогом.
показати весь коментар
23.05.2021 07:33 Відповісти
"Не можешь победить мафию - возглавь её!" - В.А.Зеленский.
показати весь коментар
22.05.2021 10:27 Відповісти
Если ты сцыкун, то стань великим сцыкуном и в своих глазах ты сразу Ампиратор сцыкунов. В.А. Зеленский
показати весь коментар
22.05.2021 23:49 Відповісти
Надо резко лишать депутатского мандата и посылать в ман .. туда же
показати весь коментар
22.05.2021 10:28 Відповісти
Может надо не выпускать никого из зала в такие моменты... Разве сложно...
показати весь коментар
22.05.2021 10:54 Відповісти
список бы посмотреть эти слабожелудочников )))
показати весь коментар
22.05.2021 11:06 Відповісти
"Слуга народу" Арахамія про підконтрольних олігархам депутатів: Різко вийшли до туалету в момент голосування - Цензор.НЕТ 2773
показати весь коментар
22.05.2021 11:30 Відповісти
Вот тут вообще не поспорить. И при Овоще с Бджоляром так же было. И до них.
Надо было в 14м всех вырезать и перевешать. Это бы списалось революцией, и никто в мире (кроме кацапов) ничего бы нам за это не сделал. Но мы повелись на визги либерастов...
показати весь коментар
22.05.2021 12:33 Відповісти
А с кем Хамия ходит в туалет? У него записано?
показати весь коментар
22.05.2021 12:06 Відповісти
Плохому танцору всегда что то мешает
Но! Что мешало зе команде проявить свой организационый талант в борьбе с ковидом? Ни один олигарх не был бы против - никому неохота терять прибыль из-за заболевших работников. Тем более ни один из олигархов не захочет из-за этого терять рынки сбыта.
Кто нибудь увидел проявление мозгов у зелёной власти? Позорные результаты вакцинации говорят сами за себя.
Если учесть, что талантливый человек талантлив во всём, то получим плачевный результат и ещё более удручающий прогноз.
КПД зелёных сотаварищей чрезвычайно низкое и находится на уровнях ниже парового двигателя - кто не верит может посмотреть на результаты вакцинации.
Кто не верит может послушать беспомощные блеяния существ, которым известен абсолютно весь расклад и они не знают с чего начать разгребать украинские авгиевы конюшни.
В реале задачи чрезвычайно просты и требуют среднего уровня ума и высочайшей воли.
И если задачи не выполняются, то значит ум и воля не замечены как таковые. А то что мы наблюдаем - это имитация мозгов и волевых качеств
показати весь коментар
22.05.2021 12:18 Відповісти
А когда будут рассматривать «Закон об олигархах», они вообще в туалете закроются.
показати весь коментар
22.05.2021 12:36 Відповісти
чего на зеркало пенять, если рожа кривая (поговорка)... Просто смешно, ручки поднял, не справляюсь, мол... на хре*а вы во власть все лезли?
показати весь коментар
22.05.2021 12:48 Відповісти
Кто такой олигарх по сути?
1. Это человеческое существо, владеющее значительным капиталом в ключевых сегментах экономики страны
2. Полученый доход с этих сегементов существо "инвестирует" в политику, чтобы получить контроль над институтами власти и уже с помощью их увеливать свой доход.
Без пункта 2 олигарх уже не олигарх, а просто успешный бизнесмен.

Теперь по декларируемым месседжам.
Зе лично не олигарх и декларирует свою независимость от олигархов. Монобольшинство в парламенте создано при личном участи Зе, который как мы помним независим от олигархов.

В этой связи у меня разрыв шаблона. По зе реальности УЖЕ получается, что олигархов в стране нет. Так как у власти наичестнейший президент, который лично формировал команду и партию слуг, которые в свою очередь сами монопольно сформировали правительство из совершенно новых лиц.
А по факту мы постоянно слышим на какие то блеяния о мешающих олигархах?
Если зе команда не очередная олигархическая кукла, то как ей могут мешать олигархи, у которых нет власти?
показати весь коментар
22.05.2021 12:59 Відповісти
А звідки арахамія знає хто куди пішов ?
Був разом з ними ?
показати весь коментар
22.05.2021 13:01 Відповісти
"Слуга народу" Арахамія про підконтрольних олігархам депутатів: Різко вийшли до туалету в момент голосування - Цензор.НЕТ 2581
показати весь коментар
22.05.2021 14:31 Відповісти
Почему ведут подсчет голосов когда часть депутатов отсиживается в туалетах - буфетах? Чем это безобразие отличается от кнопкодавства и зачем там спикер?
показати весь коментар
22.05.2021 14:41 Відповісти
Тож ти такі команди їм даєш!!!!!! ти ж головний по розподілу грошей у слуг дьявола!!!!!!!!
показати весь коментар
22.05.2021 16:13 Відповісти
Та ти, що, серйозно? Ось такі засранці депутати. Так це в Зеленського в раді монобільшість і то ви не можете, в потрібний момент, зібрати до купи, а уяви собі, як Порошенку потрібно були крутитись щоб прийняли потрібний закон. Я пам'ятаю, як на всіх нападав понос коли виносився на голосування закон по "ворам в законі". Обсирались всі і Лещенко, і Найєм, фракція "Самопомочі" ледь не всією фракцією пропадали. Хто на горшок не встигав ті бігли до журналістів давати інтерв'ю.
показати весь коментар
22.05.2021 16:36 Відповісти
Пора і ГАРАНТУ у лазні проводити наради, спілкування, навчання - партія так каже!!!- слава партії із дупи!!!!
показати весь коментар
22.05.2021 22:36 Відповісти
А хто ж заносить пачками долари в Верховну Раду,щоб депутати вiд партii "Слуга народу" проголосували на користь олiгархiв та латифундистiв? Як-раз той же Арахамiя?! Це називаэться "делать хорошую мину при плохой игре".
показати весь коментар
23.05.2021 08:21 Відповісти
 
 