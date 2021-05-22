"Слуга народу" Арахамія про підконтрольних олігархам депутатів: Різко вийшли до туалету в момент голосування
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За словами голови фракції СН, пов'язані з олігархами депутати є в усіх політичних партіях. Під час голосування за частину законопроєтів вони просто "розчиняються".
Про це Арахамія заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Скрізь є агенти олігархів. Це сьогодні (21 травня) дуже було видно, якщо хтось, може, подивився Верховну Раду, ми приймали закон про екологію для того, щоб менше забруднювали довкілля. І як різко люди вийшли відразу, перепрошую, в туалет. Хтось - пообідати, хтось - ще ... Ось в момент голосування просто відразу розчинилися так багато людей. Причому різко, і в нашій фракції теж. І це все провалилося", - розповів він.
За його словами, пов'язані з олігархами депутати є в кожної фракції.
"Я як глава більшості, який постійно збирає голоси - у мене є свій власний особистий реєстр, я знаю, хто до кого ставиться, хто з ким дружить, хто до кого ходить обідати, хто в баню з ким ходить тощо", - зазначив Арахамія.
"Ні хріна не працює, як тільки візьмеш чийсь інтерес. Моментально всі розчиняється в судах, відразу ж там все ... У всіх є прокурори свої, у всіх є свої податківці, СБУ-шники і судді", - додав він.
Раніше 21 травня Верховна Рада не змогла прийняти законопроєкт "Про промислове забруднення". "За" проголосували 213 народних депутатів при необхідних 225, утрималися 30. Законопроєкт відправили на доопрацювання.
Будь ласка, зачекайте...
Гнида он конченная.
Анохрамия какая-то...
Все её действия направленны именно на это.
Вот Голубовская вчера по полочкам разложила всё, что происходило и происходит в Минздраве.
Если перевести всё в короткую форму, то будь Зеленский заботливым о народе Украины Президентом, то уволил бы не Степанова, который целый год старался, а Шмыгаля и Ляшко. Но произошло как раз наоборот - уволен Степанов, которого массово поддержали мед работники.
Если по справедливости, то эту команду СН, надо судить и по законам военного времени. Вот веревка, от падения на землю, их бы тогда и поддерживала.
Просто другой олигарх, тоже из первой пятерки, лоббирует ограничения на ввоз б/у автомобилей европейской сборки, чтобы подороже продавать тут собранные по крупноузловой сборке автотазики.
И что, все сразу?
Хотя и так понятно, что они туда пришли не законы принимать. ))
Не доверяю ни одному, ни другому, хотя и по разным причинам. Ровно так же считаю несостоятельным весь состав ВР. Если стОящие, достойные люди там и есть, то их единицы.
Но всё же, результаты голосования показывают КТО ПРОТИВ, а это как раз та активная часть, более менее порядочных депутатов, из тех же Батькивщины, Свободы, За майбутне...
Ви, колего, недооцінюєте силу і навички пекельних парфумів ( ).
Не законами можно нагибать миллиардеров, а Антимонопольным комитетом, как это действует в США. Только Зеленский умеет лишь ИМИТИРОВАТЬ бурную деятельность и глупо улыбаться.
Там на сотни миллиардов долларов вопрос.
в Мариуполе самое большое кладбище Европы ! как к вам еще достучаться ... ? временщики хреновые , будете по тюрьмам сидеть за саботаж !!!!
Надо было в 14м всех вырезать и перевешать. Это бы списалось революцией, и никто в мире (кроме кацапов) ничего бы нам за это не сделал. Но мы повелись на визги либерастов...
Но! Что мешало зе команде проявить свой организационый талант в борьбе с ковидом? Ни один олигарх не был бы против - никому неохота терять прибыль из-за заболевших работников. Тем более ни один из олигархов не захочет из-за этого терять рынки сбыта.
Кто нибудь увидел проявление мозгов у зелёной власти? Позорные результаты вакцинации говорят сами за себя.
Если учесть, что талантливый человек талантлив во всём, то получим плачевный результат и ещё более удручающий прогноз.
КПД зелёных сотаварищей чрезвычайно низкое и находится на уровнях ниже парового двигателя - кто не верит может посмотреть на результаты вакцинации.
Кто не верит может послушать беспомощные блеяния существ, которым известен абсолютно весь расклад и они не знают с чего начать разгребать украинские авгиевы конюшни.
В реале задачи чрезвычайно просты и требуют среднего уровня ума и высочайшей воли.
И если задачи не выполняются, то значит ум и воля не замечены как таковые. А то что мы наблюдаем - это имитация мозгов и волевых качеств
1. Это человеческое существо, владеющее значительным капиталом в ключевых сегментах экономики страны
2. Полученый доход с этих сегементов существо "инвестирует" в политику, чтобы получить контроль над институтами власти и уже с помощью их увеливать свой доход.
Без пункта 2 олигарх уже не олигарх, а просто успешный бизнесмен.
Теперь по декларируемым месседжам.
Зе лично не олигарх и декларирует свою независимость от олигархов. Монобольшинство в парламенте создано при личном участи Зе, который как мы помним независим от олигархов.
В этой связи у меня разрыв шаблона. По зе реальности УЖЕ получается, что олигархов в стране нет. Так как у власти наичестнейший президент, который лично формировал команду и партию слуг, которые в свою очередь сами монопольно сформировали правительство из совершенно новых лиц.
А по факту мы постоянно слышим на какие то блеяния о мешающих олигархах?
Если зе команда не очередная олигархическая кукла, то как ей могут мешать олигархи, у которых нет власти?
Був разом з ними ?