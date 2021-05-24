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На Закарпатье отремонтируют 54 км международной трассы М-06, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество

На Закарпатье отремонтируют 54 км международной трассы М-06, - ОГА

54 км международной трассы М-06 Киев-Чоп в этом году отремонтируют на Закарпатье.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook заместитель главы Закарпатской ОГА Максим Билецкий.

Отмечается, что ремонт трассы начали в 2020 году, а в этом году в рамках президентской программы "Большая стройка" уже планируют восстановить 6 участков дороги.

"3 участка в этом году восстановят в пределах текущего среднего ремонта, и еще 3 - в пределах капитального. В целом это более 54 км автодороги", - заявил замглавы ОГА.

Всего через Закарпатскую область проходит 134 км трассы М-06. Данная дорога ведет к двум пунктам пропуска: в обход Ужгорода к украино-словацкой границе и через город Чоп до КПП "Тиса" на границе с Венгрией.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Правильней написать: Через город Ужгород, и в обход города Чоп
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24.05.2021 10:26 Ответить
Дороги ремонтировали всегда. Нынешние сообщения о ремонте аж "54 км дороги" выглядят просто дешевым пиаром. Вот когда при Кучме в 2004 году эту дорогу от Львова до Чопа вообще заново построили -это было заметно, а такие ремонты-ежегодно происходили. Все время где -нибудь и приходилось по часу в пробках постоять, т.к работал технологический транспорт.
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24.05.2021 10:41 Ответить
Врать Врать. Врать. Главный Зепринцып!!
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24.05.2021 10:46 Ответить
Не Максим Білецький, а Мирослав Білецький. Перший заступник голови ОДА.
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24.05.2021 11:28 Ответить
 
 