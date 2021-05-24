На Закарпатье отремонтируют 54 км международной трассы М-06, - ОГА

54 км международной трассы М-06 Киев-Чоп в этом году отремонтируют на Закарпатье.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook заместитель главы Закарпатской ОГА Максим Билецкий.

Отмечается, что ремонт трассы начали в 2020 году, а в этом году в рамках президентской программы "Большая стройка" уже планируют восстановить 6 участков дороги.

"3 участка в этом году восстановят в пределах текущего среднего ремонта, и еще 3 - в пределах капитального. В целом это более 54 км автодороги", - заявил замглавы ОГА.

Всего через Закарпатскую область проходит 134 км трассы М-06. Данная дорога ведет к двум пунктам пропуска: в обход Ужгорода к украино-словацкой границе и через город Чоп до КПП "Тиса" на границе с Венгрией.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Читайте: В заповеднике "Хортица" проведут озеленение территории и создадут минерализованные полосы для предотвращения пожаров, - ОГА