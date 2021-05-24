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На Закарпатті відремонтують 54 км міжнародної траси М-06, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На Закарпатті відремонтують 54 км міжнародної траси М-06, - ОДА

54 км міжнародної траси М-06 Київ-Чоп цього року відремонтують на Закарпатті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook заступник голови Закарпатської ОДА Максим Білецький.

Зазначається, що ремонт траси почали в 2020 році, а цього року в межах президентської програми "Велике будівництво" вже планують відновити 6 ділянок дороги.

"3 ділянки цього року відновлять у межах поточного середнього ремонту, і ще 3 - в межах капітального. Загалом це понад 54 км автодороги", - заявив заступник голови ОДА.

Загалом через Закарпатську область проходить 134 км траси М-06. Ця дорога веде до двох пунктів пропуску: в обхід Ужгорода до україно-словацького кордону і через місто Чоп до КПП "Тиса" на кордоні з Угорщиною.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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Автор: Наталя Джума
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Правильней написать: Через город Ужгород, и в обход города Чоп
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24.05.2021 10:26 Відповісти
Дороги ремонтировали всегда. Нынешние сообщения о ремонте аж "54 км дороги" выглядят просто дешевым пиаром. Вот когда при Кучме в 2004 году эту дорогу от Львова до Чопа вообще заново построили -это было заметно, а такие ремонты-ежегодно происходили. Все время где -нибудь и приходилось по часу в пробках постоять, т.к работал технологический транспорт.
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24.05.2021 10:41 Відповісти
Врать Врать. Врать. Главный Зепринцып!!
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24.05.2021 10:46 Відповісти
Не Максим Білецький, а Мирослав Білецький. Перший заступник голови ОДА.
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24.05.2021 11:28 Відповісти
 
 