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Новости Политика Украины
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Зеленский (16534) земля (1920) земельная реформа (292)

Мораторий привел к краже сельхозземель площадью почти в два оккупированных Крыма. Сделаем все для возврата и земли, и территорий, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мораторий привел к краже сельхозземель площадью почти в два оккупированных Крыма. Сделаем все для возврата и земли, и территорий, - Зеленский

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения привел к краже земельных территорий площадью в два оккупированных Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил в ходе форума "Украина 30. Земля".

"Для украинцев действовал мораторий как в Венесуэле или Северной Корее. За время моратория умер почти 1 млн землевладельцев, а стоимость гектара сельскохозяйственной земли стала самой низкой в Европе. Бывшие парламенты не смогли не то, что провести земельную реформу, а даже начать обсуждение соответствующих законов", - отметил Зеленский.

"В 2014 году Россия аннексировала у нашего государства полуостров Крым. За время моратория некоторые бизнесмены и политики украли у государства землю, которая равняется площади почти двух полуостровов Крым. Безусловно, мы сделаем все, чтобы вернуть и то, и другое", - добавил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал необходимый для завершения земельной реформы закон о передаче земель громадам

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
Порошенко, хто ж ще? Мораторий привел к краже сельхозземель площадью почти в два оккупированных Крыма. Сделаем все для возврата и земли, и территорий, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1904
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24.05.2021 11:09
+11
В нас нині війна.
І влаштовувати розпродаж землі зараз...щоб її через підставних осіб купили грошовиті кацапи ??? Це ж палестинський варіант .
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24.05.2021 11:14
+11
Нехай Зєля опублікує офіційні дані.
Сфотошоплені картинки пропагандонів не катять.
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24.05.2021 11:16
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Експропріація експропріаторів.
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24.05.2021 11:05 Ответить
нет. реформация реформаторов.
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24.05.2021 11:21 Ответить
ишак снова взял на контроль, пообещал лохам, и прогундосил. на этом - ВСЕ! быдло73 завтра забудет.
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24.05.2021 13:18 Ответить
Яковишина проверьте.
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24.05.2021 11:06 Ответить
Пока он в своем мавзолее не законопатился...
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24.05.2021 11:10 Ответить
Некоторые это кто? Надо называть фамилии, а то получается словоблудие.Или если назвать то по судам затаскают?
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24.05.2021 11:08 Ответить
Порошенко, хто ж ще? Мораторий привел к краже сельхозземель площадью почти в два оккупированных Крыма. Сделаем все для возврата и земли, и территорий, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1904
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24.05.2021 11:09 Ответить
Адназначнаа...
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24.05.2021 11:10 Ответить
Когда-то Горбачева попросили назвать фамилии, он нашелся и сказал.- Их все знают!
Этот балабол может только отжать землю у одних отдав другим олигархам. Главное что все по честному для быдла, как завещал великий рейдер Ко.
Вова, а слабо забрать украденную землю и раздать по нормам Земельного кодекса, каждому гражданину Украины или будет так же, как и с растаможкой авто, кто боролся, тому дали зажрать, а инфантильному народу дуля.
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24.05.2021 12:16 Ответить
Знов понесло наріка.
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24.05.2021 11:10 Ответить
здєлаєм і пєрєздєлаєм вмєстє!
ура, таваріщі!
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24.05.2021 11:10 Ответить
Мораторий привел к краже сельхозземель площадью почти в два оккупированных Крыма. Сделаем все для возврата и земли, и территорий, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6692
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24.05.2021 11:11 Ответить
ти можеш і себе туди дописати
доводити все одно нічого не треба
як був Д, так і залишився)))
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24.05.2021 11:15 Ответить
Нехай Зєля опублікує офіційні дані.
Сфотошоплені картинки пропагандонів не катять.
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24.05.2021 11:16 Ответить
"Семья Порошенко прибрала к рукам миллион гектаров земли" - Тимошенко
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24.05.2021 11:33 Ответить
ЇЇ ад'ютант Власенко брехав, що Порошенко збагатився у 80 разів.
Але цю дику маячню хом'яки тягали, як найправдивішу правду.
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24.05.2021 11:47 Ответить
В нас нині війна.
І влаштовувати розпродаж землі зараз...щоб її через підставних осіб купили грошовиті кацапи ??? Це ж палестинський варіант .
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24.05.2021 11:14 Ответить
25 Армія, Мова, Віра. 73 жрать, спать, срать. Мораторій призвів до розкрадання сільгоспземель площею майже в два окуповані Крими. Зробимо все для повернення і землі, і територій, - Зеленський - Цензор.НЕТ 861
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24.05.2021 11:18 Ответить
так і реформи зараз не можна влаштовувати тоді. Треба далі жебракувати
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24.05.2021 17:20 Ответить
Мораторій призвів до розкрадання сільгоспземель площею майже в два окуповані Крими. Зробимо все для повернення і землі, і територій, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8759
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24.05.2021 11:17 Ответить
Авжеж зміг- удвічі обвалити ВВП!

Мораторій призвів до розкрадання сільгоспземель площею майже в два окуповані Крими. Зробимо все для повернення і землі, і територій, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5634
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24.05.2021 12:40 Ответить
Ти мабуть забув, що війна почалась, а хряковські прихвостні підготувались до здачі України під крило *****. Так сказати підчистились і вони і банки почистили. Он бєня той людські гроші з привату вивів, а хряковські гниди на казначейських рахунках оставили 4 тисячі баксів на сьогодняшний день на всю країну. Тіпа на чай від урків.
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24.05.2021 13:37 Ответить
Але це не завадило Петру Олексійовичу за часи президентства збільшити свої статки на 100 млн $.
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24.05.2021 15:40 Ответить
А ти не забув скільки Петро Олексійович пожертвував на армію і жертвує до сих пір на медицину та ін.? До речі один із всіх олігархів, а, ахмєтка ще годує свій лохторат на бамбасє під виглядом гуманітарки.
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24.05.2021 16:32 Ответить
Так так и задумано. Щоб українську землю скупили грошовиті кацапи.
Друзя зажопов и слуг
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24.05.2021 11:17 Ответить
А хто допоміг слугам розпродувати землю?Мораторій призвів до розкрадання сільгоспземель площею майже в два окуповані Крими. Зробимо все для повернення і землі, і територій, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2711
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24.05.2021 11:29 Ответить
А шо вже розпродують? Ти взагалі читав той закон? Де і в якому пункті сказано, що буде примусова продажа землі? Це вонЯ била себе в груди та кричала, що землю ешалонами будуть вивозити Мораторій призвів до розкрадання сільгоспземель площею майже в два окуповані Крими. Зробимо все для повернення і землі, і територій, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7570 Чого тільки не придумає ця швондя аби не викрили сотні тисяч гектарів неврахованої землі на якій ці курви заробляють мільярди не сплачуючи ні копійки податку ні людям ні державі.
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24.05.2021 13:41 Ответить
45 лямов зелени украденньіх у вкладчиков Привата уже вернул, пердеЗЕнт? Мораторій призвів до розкрадання сільгоспземель площею майже в два окуповані Крими. Зробимо все для повернення і землі, і територій, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3297
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24.05.2021 11:24 Ответить
Мораторій призвів до розкрадання сільгоспземель площею майже в два окуповані Крими. Зробимо все для повернення і землі, і територій, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4531

...
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24.05.2021 11:25 Ответить
Запекла боротьба між угрупованнями системи з їх ресурсами йде з будь-яких питань, окрім запуску розпродажу землі. Тут в них консенсус і єдині спільні вороги - 2/3 населення, які проти запровадження такого "ринку".
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24.05.2021 11:26 Ответить
Мораторий привел к краже сельхозземель.- Типа раз есть педофилы их надо узаконить. Для кодлана Коломойского украинцы аборигены,лохи и терпилы, которым можно впарить любую херню.
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24.05.2021 11:28 Ответить
Мораторій призвів до розкрадання сільгоспземель площею майже в два окуповані Крими. Зробимо все для повернення і землі, і територій, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4895
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24.05.2021 11:28 Ответить
Знов бреше.
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24.05.2021 11:30 Ответить
очковтирательство 10 левела ..
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24.05.2021 11:37 Ответить
Юля лазуренкова плечевая вкрала колхозы вместе с крипаками
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24.05.2021 11:46 Ответить
Сделаем все для возврата и земли, и территорий/ Гадёныш Коломойского продажу Украины Израилю и России называет возвратом земли и территорий.
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24.05.2021 11:48 Ответить
Ха-ха, утырки, вы еще против продажи земли?
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24.05.2021 11:54 Ответить
https://www.facebook.com/100040850859386/videos/130204548351240/
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24.05.2021 11:54 Ответить
Не знаю, к чему привел мораторий, но принятый закон окончательно угробит фермерство в Украине и создаст новую земельную олигархию. Народ не получит НИ-ЧЕ-ГО!.
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24.05.2021 11:55 Ответить
Мораторій призвів до розкрадання сільгоспземель площею майже в два окуповані Крими. Зробимо все для повернення і землі, і територій, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6225 . Це з якого дива . ? Фермери ж теж не проти купити земельки . Деякі вже скупили у селян паї наперід , взявши їх в аренду на 49 років .
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24.05.2021 12:54 Ответить
і шо? Більшість з таких - не фермери а грошовиті мішки. і гроші їх часто мають походження із росії, ізраїлю та ще бог зна відкіля. У мене був пай окремий від загальної ділянки, який я теж хотів віддати арендатору (10 тисяч га паїв) на 49 років, але він сказав що утримається. До прояснення ситуації. А раніше дійсно брав (люди казали). Якщо придивитись до тих "деяких" то там вилізе прокурорська або ментовська колективна морда. А сам по собі трудяга мало що зможе купити.
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24.05.2021 13:13 Ответить
В мене немає інфи що до походження грошей фермерів , тому обговорювати це я не хочу , але коли я приїзджаю в село до родичів то бачу як місцеві фермери живуть . Жодного бідуючого фермера я вже не бачив років 10 точно . Майже у кожного нова імпортна техніка , комбайни ,трактори , маєтки , арендують десятки паїв , забезпечують роботою місцевих . У фермерів зараз гроші є , і це факт . Мораторій призвів до розкрадання сільгоспземель площею майже в два окуповані Крими. Зробимо все для повернення і землі, і територій, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4846 .

Ціни на зерно зараз б'ють всі рекорди , і , по прогнозам , будуть бити і далі , ще три найближчі роки ,, рентабельність вже зараз ,іноді досягає космічні 80-90 відсотків . Тому фермери все частіше подумують про придбання землі у власність ..
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24.05.2021 13:39 Ответить
угу. Тільки ті "фермери"(що ніколи на тракторі не сиділи) не зможуть конкурувати з прийшлими "українцями". Нам би свою фермерську розпаювати. Он голова новоствореної громади прямо заявив: якщо фермер фізично зникне, то його земля надана йому в довічне користування перейде до громади. А там той прохіндей вже найде кому дати її на взаємовигідних умовах. Тож не дає дозволу на подальше розпаювання тих нещасних тридяцяти-пяттидесяти гектарів.
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28.05.2021 11:56 Ответить
Треба з разкраданням боротися, а не приймать участь в дерібані землі. А по 10000 га не одна краіна світу свою землю не продає.
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24.05.2021 11:58 Ответить
Господин президент, ворам, что, простили украденное? Государство вначале обязано было украденное вернуть, воров наказать, иначе оно само становится соучастником, а продажа земли превращается в игру с наперсточником.
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24.05.2021 11:58 Ответить
Ті хто вкрав землю ( а її дійсно розікрали за роки мораторія , хоч я Зелю й ненавиджу , але тут з ним цілком згоден ) якраз і представляли ,і деякі представляють зараз, державу у законодавчих і виконавчих органах . Самі в себе вони не стануть наказувати за крадіжку . Мораторій призвів до розкрадання сільгоспземель площею майже в два окуповані Крими. Зробимо все для повернення і землі, і територій, - Зеленський - Цензор.НЕТ 914 .

Землю розікрали держчиновники , саме вони видавали агрофірмам і багатьом фермерам незаконні дозволи на аренду державної землі ,або й взагалі закривали очі на нелегальний її обробіток . . І робили це звісно ж не - за спасібо . Але спопробуй тепер доведи це , через 5 - 10 - 15 років після мегадєрєбану . Багатьох вже й живих немає .
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24.05.2021 13:16 Ответить
Под Краковом 80 лет пустует земля евреев пропавших во время войны, никто ее не занимает, боятся реституции. Едущие из аэропорта могут это заметить.
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24.05.2021 18:04 Ответить
Ну так где ПОСАДКИ?!!!
Или как обычно - "ждеш весни"?
Мораторій призвів до розкрадання сільгоспземель площею майже в два окуповані Крими. Зробимо все для повернення і землі, і територій, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5882
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24.05.2021 12:05 Ответить
Краденное - отобрать!
Воров посадить, с конфискацией (как положено по Закону).
И начать разбираться с теми, кто обещал модернизировать приватизированные предприятия, но дальше сдачи на металлолом дело не пошло.
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24.05.2021 12:09 Ответить
чем больше слушаешь это творение, чем больше понимаешь, что украинцы совершили почти фатальную ошибку, избрав зеленского... выступления носят все более и более маразматическо-дебильный характер, направленный против Украины...
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24.05.2021 12:33 Ответить
Дайте ему еще 100 дней
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24.05.2021 12:43 Ответить
Шановні Українці...не треба вірити оцім ось тут тролям які тупо лобіюють інтереси крупних агрохолдингів.. Земля передана у власність громадяням України. І вони будуть вирішувати продавать чи не продавать свої паї. Все крапка це вже факт і він ні як не змінеться і не спростується. Далі для розвитку громадянам України -власникам земельних паїв потрібен лише ринок землі. Ті хто працює дісно на землі самостійно ні коли не продасть свою власність.бо це засіб виробництва для нього ...а ті хто має пай а ле не прцює на ньому ті звісно можуть продати. Але ..але яб не ради зразу продавати ..ну крім як що аж ну дуже потрібні гроші... Ціна землі за 5 років зросте в тричі і буде 1000дол за гектар а 3000 дол за га.
І саме головне ..на те що всі лобісти давлять .."землю розпродадуть і все пропало" лобісти не пи..діть земля як була Українською так і буде .. Земля це не ваші продажні душонки які можно вивести за кордон і в кацапщину щоб вашим продажни тілам пи..ди не надавали...Земля залишиться в Україні і щоб її використовувати в Україну будуть йти величезні інвестиціїї ВЕЛИЧЕЗНІ..тому 3а5 років їївартість виросте і дуже суттево. От тільки щоб я зробив це для Українського селянина я кий хоче мати не більше 100 га земель у валсності кредити на покупку землі з процентом ставки 1-3 . Чесно я сторонник мілкого сільгосп виробника з адресними дотаціями а не Дотаціями як при яникі и порохе крупного ********* землекористувачив - агроходингів. Коротше- люди не вірте будь ласка тролям і лобіста не введення ринку земель , це навпаки вас заведе в задарма віттдати землю нашим Українським уродам.
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24.05.2021 13:18 Ответить
Видимо, нужно было хоть что-то сказать
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24.05.2021 13:24 Ответить
Ринок саме головне почне стимулювати кількість орендної плати...за паї... тільки треба верхню планку убрати...і ринок задіє як на дрожах... Тільки поміркуйте навіщо приЯнику було прийнято обмеження максимальної орендної плати щоб обуздати вас громадяни в своїх бажаннях і не працювали ринкові відносине...Все . отак і зпускають в унітаз розвиток країни.
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24.05.2021 13:29 Ответить
Грошів ***** жалко для вас власники паїв...Розумієте
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24.05.2021 13:30 Ответить
правильно.
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25.05.2021 07:03 Ответить
 
 