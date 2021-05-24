Мораторий привел к краже сельхозземель площадью почти в два оккупированных Крыма. Сделаем все для возврата и земли, и территорий, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения привел к краже земельных территорий площадью в два оккупированных Крыма.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил в ходе форума "Украина 30. Земля".
"Для украинцев действовал мораторий как в Венесуэле или Северной Корее. За время моратория умер почти 1 млн землевладельцев, а стоимость гектара сельскохозяйственной земли стала самой низкой в Европе. Бывшие парламенты не смогли не то, что провести земельную реформу, а даже начать обсуждение соответствующих законов", - отметил Зеленский.
"В 2014 году Россия аннексировала у нашего государства полуостров Крым. За время моратория некоторые бизнесмены и политики украли у государства землю, которая равняется площади почти двух полуостровов Крым. Безусловно, мы сделаем все, чтобы вернуть и то, и другое", - добавил президент.
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Этот балабол может только отжать землю у одних отдав другим олигархам. Главное что все по честному для быдла, как завещал великий рейдер Ко.
Вова, а слабо забрать украденную землю и раздать по нормам Земельного кодекса, каждому гражданину Украины или будет так же, как и с растаможкой авто, кто боролся, тому дали зажрать, а инфантильному народу дуля.
ура, таваріщі!
доводити все одно нічого не треба
як був Д, так і залишився)))
Сфотошоплені картинки пропагандонів не катять.
Але цю дику маячню хом'яки тягали, як найправдивішу правду.
І влаштовувати розпродаж землі зараз...щоб її через підставних осіб купили грошовиті кацапи ??? Це ж палестинський варіант .
Друзя зажопов и слуг
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Ціни на зерно зараз б'ють всі рекорди , і , по прогнозам , будуть бити і далі , ще три найближчі роки ,, рентабельність вже зараз ,іноді досягає космічні 80-90 відсотків . Тому фермери все частіше подумують про придбання землі у власність ..
Землю розікрали держчиновники , саме вони видавали агрофірмам і багатьом фермерам незаконні дозволи на аренду державної землі ,або й взагалі закривали очі на нелегальний її обробіток . . І робили це звісно ж не - за спасібо . Але спопробуй тепер доведи це , через 5 - 10 - 15 років після мегадєрєбану . Багатьох вже й живих немає .
Или как обычно - "ждеш весни"?
Воров посадить, с конфискацией (как положено по Закону).
И начать разбираться с теми, кто обещал модернизировать приватизированные предприятия, но дальше сдачи на металлолом дело не пошло.
І саме головне ..на те що всі лобісти давлять .."землю розпродадуть і все пропало" лобісти не пи..діть земля як була Українською так і буде .. Земля це не ваші продажні душонки які можно вивести за кордон і в кацапщину щоб вашим продажни тілам пи..ди не надавали...Земля залишиться в Україні і щоб її використовувати в Україну будуть йти величезні інвестиціїї ВЕЛИЧЕЗНІ..тому 3а5 років їївартість виросте і дуже суттево. От тільки щоб я зробив це для Українського селянина я кий хоче мати не більше 100 га земель у валсності кредити на покупку землі з процентом ставки 1-3 . Чесно я сторонник мілкого сільгосп виробника з адресними дотаціями а не Дотаціями як при яникі и порохе крупного ********* землекористувачив - агроходингів. Коротше- люди не вірте будь ласка тролям і лобіста не введення ринку земель , це навпаки вас заведе в задарма віттдати землю нашим Українським уродам.