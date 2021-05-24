Мораторій призвів до розкрадання сільгоспземель площею майже в два окуповані Крими. Зробимо все для повернення і землі, і територій, - Зеленський

Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення призвів до розкрадання земельних територій площею в два окуповані Крими.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент заявив під час форуму "Україна 30. Земля".

"Для українців діяв мораторій як у Венесуелі або Північній Кореї. За час мораторію помер майже 1 млн землевласників, а вартість гектара сільськогосподарської землі стала найнижчою у Європі. Колишні парламенти не змогли не те що провести земельну реформу, а навіть почати обговорення відповідних законів", - зазначив Зеленський.

"У 2014 році Росія анексувала в нашої держави півострів Крим. За час мораторію деякі бізнесмени й політики вкрали у держави землю, яка дорівнює площі майже двох півостровів Крим. Безумовно, ми зробимо все, щоб повернути і те, і інше", - додав президент.

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