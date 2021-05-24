Против команды Зеленского могут ввести санкции по примеру "Акта Магнитского", - Рябошапка

Против команды президента Украины Владимира Зеленского могут ввести санкции по примеру "Акта Магнитского" из-за нежелания украинских властей проводить реформы, в частности в судебной сфере.

Такое мнение высказал в интервью YouTube-каналу "Є питання" бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, пишкт Буквы, передает Цензор.НЕТ.

Он утверждает, что за блокирование реформ и нежелание их вводить к нынешним украинским чиновникам могут применить санкции, аналогичные с теми, которые применили США и ряд стран Европы в отношении российских чиновников, причастных к коррупции и нарушению прав человека (им запретили въезд в западные страны и наложили арест на их активы за рубежом).

"Могут быть санкции в отношении окружения президента: за то, что они блокируют проведение реформ и фактически блокируют развитие страны. Есть закон, который называется "Акт Магнитского", принятый в Соединенных Штатах. Похожий закон есть уже в других странах, Великобритании, мне кажется, даже во Франции что-то подобное принято. Если такой закон и санкционный механизм будет принят и будет применен в отношении украинских чиновников, мне кажется, это может быть хорошим стимулом для того, чтобы они действовали не в собственных интересах, а в интересах украинцев", - отметил Рябошапка.

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По словам Рябошапки, вариант введения подобных санкций против украинских чиновников уже обсуждается.

"Эта дискуссия ведется (с международниками. - Ред.), уже сейчас: и о том, что такой закон может быть, и о том, что такой закон нужен Украине", - подчеркнул бывший генпрокурор.

"Если люди из Офиса президента не хотят реформ и оглядываются на Москву, рассказывают, что это внешнее воздействие, когда речь идет о международных экспертах, то пусть тогда эти люди ездят отдыхать на Валдай или на Ангару, а не ездят во Францию ​​или Италию отдыхать. По крайней мере, так можно было бы стимулировать желание этих людей работать в интересах не Москвы, а украинцев", - добавил он.

Закон Магнитского, также Акт Магнитского - закон США и ряда других стран, содержит перечень российских чиновников, причастных к мошенничеству, преследованиям и нарушениям прав человека (в частности связанным с делом компании "Hermitage Capital Management" и смертью российского адвоката Сергея Магнитского).

Должностным лицам, причастным к делу Магнитского и подобным нарушениям, запрещен въезд в США. Также в их отношении введены санкции экономического характера - аресты имущества, коррупционных счетов и тому подобное.

Вслед за США подобный законодательный акт был принят Европарламентом в отношении лиц и их имущества в странах ЕС.