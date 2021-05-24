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Новости Политика Украины
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Зеленский (16541) санкции (10616) судебная реформа (1535) реформы (3866) Рябошапка Руслан (409)

Против команды Зеленского могут ввести санкции по примеру "Акта Магнитского", - Рябошапка

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Против команды Зеленского могут ввести санкции по примеру

Против команды президента Украины Владимира Зеленского могут ввести санкции по примеру "Акта Магнитского" из-за нежелания украинских властей проводить реформы, в частности в судебной сфере.

Такое мнение высказал в интервью YouTube-каналу "Є питання" бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, пишкт Буквы, передает Цензор.НЕТ.

Он утверждает, что за блокирование реформ и нежелание их вводить к нынешним украинским чиновникам могут применить санкции, аналогичные с теми, которые применили США и ряд стран Европы в отношении российских чиновников, причастных к коррупции и нарушению прав человека (им запретили въезд в западные страны и наложили арест на их активы за рубежом).

"Могут быть санкции в отношении окружения президента: за то, что они блокируют проведение реформ и фактически блокируют развитие страны. Есть закон, который называется "Акт Магнитского", принятый в Соединенных Штатах. Похожий закон есть уже в других странах, Великобритании, мне кажется, даже во Франции что-то подобное принято. Если такой закон и санкционный механизм будет принят и будет применен в отношении украинских чиновников, мне кажется, это может быть хорошим стимулом для того, чтобы они действовали не в собственных интересах, а в интересах украинцев", - отметил Рябошапка.

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По словам Рябошапки, вариант введения подобных санкций против украинских чиновников уже обсуждается.

"Эта дискуссия ведется (с международниками. - Ред.), уже сейчас: и о том, что такой закон может быть, и о том, что такой закон нужен Украине", - подчеркнул бывший генпрокурор.

"Если люди из Офиса президента не хотят реформ и оглядываются на Москву, рассказывают, что это внешнее воздействие, когда речь идет о международных экспертах, то пусть тогда эти люди ездят отдыхать на Валдай или на Ангару, а не ездят во Францию ​​или Италию отдыхать. По крайней мере, так можно было бы стимулировать желание этих людей работать в интересах не Москвы, а украинцев", - добавил он.

Закон Магнитского, также Акт Магнитского - закон США и ряда других стран, содержит перечень российских чиновников, причастных к мошенничеству, преследованиям и нарушениям прав человека (в частности связанным с делом компании "Hermitage Capital Management" и смертью российского адвоката Сергея Магнитского).

Должностным лицам, причастным к делу Магнитского и подобным нарушениям, запрещен въезд в США. Также в их отношении введены санкции экономического характера - аресты имущества, коррупционных счетов и тому подобное.

Вслед за США подобный законодательный акт был принят Европарламентом в отношении лиц и их имущества в странах ЕС.
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Топ комментарии
+24
Против команды Зеленского могут ввести санкции по примеру "Акта Магнитского", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5194
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24.05.2021 13:25
+23
Против команды Зеленского могут ввести санкции по примеру "Акта Магнитского", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9409
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24.05.2021 13:25
+10
Против команды Зеленского могут ввести санкции по примеру "Акта Магнитского", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8993
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24.05.2021 13:24
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Против команды Зеленского могут ввести санкции по примеру "Акта Магнитского", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8993
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24.05.2021 13:24 Ответить
Против команды Зеленского могут ввести санкции по примеру "Акта Магнитского", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9409
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24.05.2021 13:25 Ответить
Против команды Зеленского могут ввести санкции по примеру "Акта Магнитского", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5194
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24.05.2021 13:25 Ответить
Это было бы замечательно. А о про санкции Путлеру, про санкции Лукашенко. А наш шмаркля чем отличается от них?
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24.05.2021 13:27 Ответить
т.е. тебе Потлер лучше чем наш през? Патлеру комплименты делаешь? а ты сам случайно не петлеровец?
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24.05.2021 13:47 Ответить
уволил кобелева- получай акт магницкого Против команды Зеленского могут ввести санкции по примеру "Акта Магнитского", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8926
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24.05.2021 13:27 Ответить
там кроме кобелева достаточно причин...
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24.05.2021 13:30 Ответить
санкции на офшоры зеленского и его шарашкину компанию
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24.05.2021 13:33 Ответить
Забыл сказать за интересы тех, кто должен эти санкции вводить. А они очень любят грязные деньги наших виновников
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24.05.2021 13:37 Ответить
могут применить санкции, аналогичные с теми, которые применили США .- Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько вам надо? / Минюст США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов, выведенных (украденных) из Приватбанка . Но, как заявил владелец диплома университета Соломона : Украина не выдаст Коломойского, - Рябошапка .
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24.05.2021 13:41 Ответить
Рябошапка вовремя спрыгнул. Против команды Зеленского могут ввести санкции по примеру "Акта Магнитского", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2412 Против команды Зеленского могут ввести санкции по примеру "Акта Магнитского", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3855
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24.05.2021 13:42 Ответить
Еще одна брошенка Зели алименты выпрашивает.
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24.05.2021 13:42 Ответить
Go away russian pig
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24.05.2021 14:23 Ответить
Иди в свое Ольгино, рашотролль, Бортникову привет передай. А Пригожину лизни лишни раз, а расстрелять могут за непрофессинализм.
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24.05.2021 14:28 Ответить
Санкції проти найвеличнішого лідера ********** і його команди за його потужні турбореформи.😆
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24.05.2021 13:44 Ответить
все *экс* такие умные когда уже ничего не могут , или обиженые что от кормушки отодвинули Проти команди Зеленського можуть запровадити санкції за прикладом "Акта Магнітського", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1320
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24.05.2021 13:46 Ответить
а ты что сделал для развития? то ше шо и Юга луценок?
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24.05.2021 13:48 Ответить
А тебя волнует то, что кто-то и когда-то сделал или то, что должны делать сегодня и завтра?.. Откуда вы такие беретесь: "а вот папередники"... И пофигу, что творится сегодня
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24.05.2021 14:01 Ответить
то есть то шо полностью слил дела это так - "просто ты не любишь все попередне", да?
Луценок герой чо. Проти команди Зеленського можуть запровадити санкції за прикладом "Акта Магнітського", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9823
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24.05.2021 14:56 Ответить
Послушаешь этих Рябошапок - Данилюков ,и немного начинаешь понимать, за что их попёрли с должностей и главное вовремя Проти команди Зеленського можуть запровадити санкції за прикладом "Акта Магнітського", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4917
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24.05.2021 13:59 Ответить
Остапа ,однако ,понесло.Явно что-то употребил.
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24.05.2021 14:07 Ответить
Шоколадки - це добре...., Головне що не "зелене гімінце.."😄
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24.05.2021 14:21 Ответить
жаба гадюку...чпок чпок Проти команди Зеленського можуть запровадити санкції за прикладом "Акта Магнітського", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3127
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24.05.2021 14:37 Ответить
А навіщо "акт Магнітського", краще акт коломойського".
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24.05.2021 16:33 Ответить
УКРАИНА - ОДОБРЯЕТ!!!!
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24.05.2021 18:28 Ответить
уволенная обиженка бредит.
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25.05.2021 08:00 Ответить
 
 