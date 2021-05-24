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Новини Політика України
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Проти команди Зеленського можуть запровадити санкції за прикладом "Акта Магнітського", - Рябошапка

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Проти команди Зеленського можуть запровадити санкції за прикладом

Проти команди президента України Володимира Зеленського можуть запровадити санкції за прикладом "Акта Магнітського" через небажання української влади проводити реформи, зокрема в судовій сфері.

Таку думку висловив в інтерв'ю YouTube-каналу "Є питання" колишній генпрокурор України Руслан Рябошапка, пише Букви, передає Цензор.НЕТ.

Він стверджує, що за блокування реформ і небажання їх запроваджувати до нинішніх українських високопосадовців можуть застосувати санкції, аналогічні з тими, які застосували США та низка країн Європи щодо російських посадовців, причетних до корупції та порушення прав людини (їм заборонили в’їзд до західних країн та наклали арешт на їхні активи за кордоном).

"Можуть бути санкції щодо оточення президента: за те, що вони блокують проведення реформ і фактично блокують розвиток країни. Є закон, який називається "Акт Магнітського", ухвалений у Сполучених Штатах. Схожий закон є вже в інших країнах, Великій Британії, мені здається, навіть, у Франції щось подібне ухвалено. Якщо такий закон і санкційний механізм буде прийнято і буде застосовано щодо українських чиновників, мені здається, це може бути хорошим стимулом для того, щоб вони діяли не у власних інтересах, а в інтересах українців", – зазначив Рябошапка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і його команда можуть понести відповідальність за "вагнерівців" та інші рішення, - Рябошапка. ВIДЕО

За словами Рябошапки, варіант запровадження подібних санкцій проти українських посадовців вже обговорюється.

"Ця дискусія ведеться (з міжнародниками. – Ред.), вже зараз: і про те, що такий закон може бути, і про те, що такий закон потрібен Україні", – наголосив колишній генпрокурор.

"Якщо люди з Офісу Президента не хочуть реформ і озираються на Москву, розповідають, що це зовнішній вплив, коли мова йде про міжнародних експертів, то нехай тоді ці люди їздять відпочивати на Валдай чи на Ангару, а не їздять у Францію чи Італію відпочивати. Принаймні, таким чином можна було б стимулювати бажання цих людей працювати в інтересах не Москви, а українців", – додав він.

Закон Магнітського, також Акт Магнітського – закон США та низки інших країн, що містить перелік російських чиновників, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини (зокрема пов’язаних зі справою компанії "Hermitage Capital Management" та смертю російського адвоката Сергія Магнітського).

Посадовим особам, причетним до справи Магнітського та подібних порушень, заборонено в’їзд до США. Також щодо них запроваджено санкції економічного характеру – арешти майна, корупційних рахунків тощо.

Слідом за США подібний законодавчий акт був ухвалений Європарламентом щодо осіб та їхнього майна у країнах ЄС.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
Против команды Зеленского могут ввести санкции по примеру "Акта Магнитского", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5194
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24.05.2021 13:25
+23
Против команды Зеленского могут ввести санкции по примеру "Акта Магнитского", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9409
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24.05.2021 13:25
+10
Против команды Зеленского могут ввести санкции по примеру "Акта Магнитского", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8993
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24.05.2021 13:24
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Против команды Зеленского могут ввести санкции по примеру "Акта Магнитского", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8993
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24.05.2021 13:24 Відповісти
Против команды Зеленского могут ввести санкции по примеру "Акта Магнитского", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9409
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24.05.2021 13:25 Відповісти
Против команды Зеленского могут ввести санкции по примеру "Акта Магнитского", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5194
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24.05.2021 13:25 Відповісти
Это было бы замечательно. А о про санкции Путлеру, про санкции Лукашенко. А наш шмаркля чем отличается от них?
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24.05.2021 13:27 Відповісти
т.е. тебе Потлер лучше чем наш през? Патлеру комплименты делаешь? а ты сам случайно не петлеровец?
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24.05.2021 13:47 Відповісти
уволил кобелева- получай акт магницкого Против команды Зеленского могут ввести санкции по примеру "Акта Магнитского", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8926
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24.05.2021 13:27 Відповісти
там кроме кобелева достаточно причин...
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24.05.2021 13:30 Відповісти
санкции на офшоры зеленского и его шарашкину компанию
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24.05.2021 13:33 Відповісти
Забыл сказать за интересы тех, кто должен эти санкции вводить. А они очень любят грязные деньги наших виновников
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24.05.2021 13:37 Відповісти
могут применить санкции, аналогичные с теми, которые применили США .- Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько вам надо? / Минюст США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов, выведенных (украденных) из Приватбанка . Но, как заявил владелец диплома университета Соломона : Украина не выдаст Коломойского, - Рябошапка .
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24.05.2021 13:41 Відповісти
Рябошапка вовремя спрыгнул. Против команды Зеленского могут ввести санкции по примеру "Акта Магнитского", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2412 Против команды Зеленского могут ввести санкции по примеру "Акта Магнитского", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3855
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24.05.2021 13:42 Відповісти
Еще одна брошенка Зели алименты выпрашивает.
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24.05.2021 13:42 Відповісти
Go away russian pig
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24.05.2021 14:23 Відповісти
Иди в свое Ольгино, рашотролль, Бортникову привет передай. А Пригожину лизни лишни раз, а расстрелять могут за непрофессинализм.
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24.05.2021 14:28 Відповісти
Санкції проти найвеличнішого лідера ********** і його команди за його потужні турбореформи.😆
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24.05.2021 13:44 Відповісти
все *экс* такие умные когда уже ничего не могут , или обиженые что от кормушки отодвинули Проти команди Зеленського можуть запровадити санкції за прикладом "Акта Магнітського", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1320
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24.05.2021 13:46 Відповісти
а ты что сделал для развития? то ше шо и Юга луценок?
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24.05.2021 13:48 Відповісти
А тебя волнует то, что кто-то и когда-то сделал или то, что должны делать сегодня и завтра?.. Откуда вы такие беретесь: "а вот папередники"... И пофигу, что творится сегодня
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24.05.2021 14:01 Відповісти
то есть то шо полностью слил дела это так - "просто ты не любишь все попередне", да?
Луценок герой чо. Проти команди Зеленського можуть запровадити санкції за прикладом "Акта Магнітського", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9823
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24.05.2021 14:56 Відповісти
Послушаешь этих Рябошапок - Данилюков ,и немного начинаешь понимать, за что их попёрли с должностей и главное вовремя Проти команди Зеленського можуть запровадити санкції за прикладом "Акта Магнітського", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4917
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24.05.2021 13:59 Відповісти
Остапа ,однако ,понесло.Явно что-то употребил.
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24.05.2021 14:07 Відповісти
Шоколадки - це добре...., Головне що не "зелене гімінце.."😄
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24.05.2021 14:21 Відповісти
жаба гадюку...чпок чпок Проти команди Зеленського можуть запровадити санкції за прикладом "Акта Магнітського", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3127
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24.05.2021 14:37 Відповісти
А навіщо "акт Магнітського", краще акт коломойського".
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24.05.2021 16:33 Відповісти
УКРАИНА - ОДОБРЯЕТ!!!!
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24.05.2021 18:28 Відповісти
уволенная обиженка бредит.
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25.05.2021 08:00 Відповісти
 
 