Проти команди Зеленського можуть запровадити санкції за прикладом "Акта Магнітського", - Рябошапка

Проти команди президента України Володимира Зеленського можуть запровадити санкції за прикладом "Акта Магнітського" через небажання української влади проводити реформи, зокрема в судовій сфері.

Таку думку висловив в інтерв'ю YouTube-каналу "Є питання" колишній генпрокурор України Руслан Рябошапка, пише Букви, передає Цензор.НЕТ.

Він стверджує, що за блокування реформ і небажання їх запроваджувати до нинішніх українських високопосадовців можуть застосувати санкції, аналогічні з тими, які застосували США та низка країн Європи щодо російських посадовців, причетних до корупції та порушення прав людини (їм заборонили в’їзд до західних країн та наклали арешт на їхні активи за кордоном).

"Можуть бути санкції щодо оточення президента: за те, що вони блокують проведення реформ і фактично блокують розвиток країни. Є закон, який називається "Акт Магнітського", ухвалений у Сполучених Штатах. Схожий закон є вже в інших країнах, Великій Британії, мені здається, навіть, у Франції щось подібне ухвалено. Якщо такий закон і санкційний механізм буде прийнято і буде застосовано щодо українських чиновників, мені здається, це може бути хорошим стимулом для того, щоб вони діяли не у власних інтересах, а в інтересах українців", – зазначив Рябошапка.

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За словами Рябошапки, варіант запровадження подібних санкцій проти українських посадовців вже обговорюється.

"Ця дискусія ведеться (з міжнародниками. – Ред.), вже зараз: і про те, що такий закон може бути, і про те, що такий закон потрібен Україні", – наголосив колишній генпрокурор.

"Якщо люди з Офісу Президента не хочуть реформ і озираються на Москву, розповідають, що це зовнішній вплив, коли мова йде про міжнародних експертів, то нехай тоді ці люди їздять відпочивати на Валдай чи на Ангару, а не їздять у Францію чи Італію відпочивати. Принаймні, таким чином можна було б стимулювати бажання цих людей працювати в інтересах не Москви, а українців", – додав він.

Закон Магнітського, також Акт Магнітського – закон США та низки інших країн, що містить перелік російських чиновників, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини (зокрема пов’язаних зі справою компанії "Hermitage Capital Management" та смертю російського адвоката Сергія Магнітського).

Посадовим особам, причетним до справи Магнітського та подібних порушень, заборонено в’їзд до США. Також щодо них запроваджено санкції економічного характеру – арешти майна, корупційних рахунків тощо.

Слідом за США подібний законодавчий акт був ухвалений Європарламентом щодо осіб та їхнього майна у країнах ЄС.