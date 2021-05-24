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Новости Политика Украины
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Конкурс на должность руководителя САП планируют завершить к концу лета

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Конкурс на должность руководителя САП планируют завершить к концу лета

Конкурс на занятие административных должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре, в рамках которого должны выбрать нового руководителя САП, планируют завершить до конца лета.

Об этом на брифинге в понедельник, 24 мая, сообщила глава комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП Екатерина Коваль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Левый берег.

"Мы начинаем третий этап, составили график собеседований. Предварительно мы планируем где-то к концу лета, я думаю", - сказала она.

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20 января 2021 года в САП был объявлен конкурс на занятие вакантных должностей заместителя Генерального прокурора - руководителя САП; заместителя руководителя САП и начальника одного из отделов.

Должность руководителя САП вакантна с августа 2020 года, когда уволился прокурор Назар Холодницкий.

Сейчас обязанности антикоррупционного прокурора исполняет Максим Грищук.
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пабідіт Лєнка із квартала 95
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24.05.2021 15:39 Ответить
Весна "посадок" пройшла...друга..
Чекати"урожаю" влітку?
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24.05.2021 15:42 Ответить
Победит 100% свой чел.
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24.05.2021 15:44 Ответить
Конкурс на должность руководителя САП планируют завершить к концу лета - Цензор.НЕТ 7359
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24.05.2021 15:44 Ответить
долгие торги....
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24.05.2021 15:50 Ответить
Голосуйте за Моню Шлагбаум!!!
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24.05.2021 16:24 Ответить
 
 