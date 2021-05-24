УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15902 відвідувача онлайн
Новини Політика України
1 143 6
конкурс (853) керівництво (32)

Конкурс на посаду керівника САП планують завершити до кінця літа

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Конкурс на посаду керівника САП планують завершити до кінця літа

Конкурс на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, в межах якого мають обрати нового керівника САП, планують завершити до кінця літа.

Про це на брифінгу в понеділок, 24 травня, повідомила голова комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП Катерина Коваль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лівий берег.

"Ми починаємо третій етап, склали графік співбесід. Попередньо ми плануємо десь до кінця літа, я думаю", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкурс на посаду глави САП: Татаров пов'язаний із деякими членами комісії, - ЗМІ. ВIДЕО

20 січня 2021 року в САП було оголошено конкурс на зайняття вакантних посад заступника Генерального прокурора - керівника САП; заступника керівника САП і начальника одного з відділів.

Посада керівника САП є вакантною із серпня 2020 року, коли звільнився прокурор Назар Холодницький.

Нині обов'язки антикорупційного прокурора виконує Максим Грищук.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пабідіт Лєнка із квартала 95
показати весь коментар
24.05.2021 15:39 Відповісти
Весна "посадок" пройшла...друга..
Чекати"урожаю" влітку?
показати весь коментар
24.05.2021 15:42 Відповісти
Победит 100% свой чел.
показати весь коментар
24.05.2021 15:44 Відповісти
Конкурс на должность руководителя САП планируют завершить к концу лета - Цензор.НЕТ 7359
показати весь коментар
24.05.2021 15:44 Відповісти
долгие торги....
показати весь коментар
24.05.2021 15:50 Відповісти
Голосуйте за Моню Шлагбаум!!!
показати весь коментар
24.05.2021 16:24 Відповісти
 
 