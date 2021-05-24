Кому-то политически выгодно, чтобы Киев остановился, – заместитель Кличко об обысках
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Целью массовых обысков является дестабилизация ситуации в столице. Об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
"Две недели продолжаются обыски и проверки ключевых коммунальных предприятий и департаментов КГГА, выемки и визиты к должностным лицам домой, по результатам которых ничего не изымается. Еще раз повторю: для того, чтобы получить ту или иную информацию, нужно действовать по закону, а не выламывать двери и дестабилизировать работу. Такие действия парализуют работу города и направлены на блокирование завершения стройки Подольско-Воскресенского моста, строительства метро на Виноградарь, реконструкции путей скоростного трамвая, ремонта и реконструкции дорог и мостовых переходов, строительства садов и школ, обновление парков. А главное – могут поставить под угрозу подготовку к отопительному сезону, в частности, реконструкцию тепловых сетей. Кому-то политически выгодно, чтобы город остановился, но последствия почувствуют все киевляне", – подчеркнул Поворозник.
Он отметил, что из более 70 обысков, проведенных в столице, 53 вообще не касаются коммунальных предприятий и департаментов КГГА.
"В целом на сегодня проведено более 70 обысков, учитывая коммерческие структуры и обыски дома у чиновников. Из них 53 – вообще не касаются коммунальных предприятий и департаментов КГГА", – подчеркнул первый заместитель председателя КГГА.
Он отметил, что город системно сотрудничает с правоохранителями.
"За этот период Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА провел 385 аудитов и передал материалы в правоохранительные органы по 316 объектам аудита. А по информации, которую мы получили от правоохранителей, по всем уголовным производствами подготовлено всего 52 сообщение о подозрении ответственным за правонарушения лицам, за 27 уголовными производствами обвинительные акты передано в суд", – резюмировал Поворозник.
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"Чи тільки Кличко за останній місяць чи два називає це політичним замовленням? Ви пригадайте нещодавно заяви пана Медведчука або заяви пана Тупицького, чи пана Порошенко, який постійно не забуває повторювати, що це політичне замовлення. Гарна ширма прикритися і назвати це політичним заангажуванням", - наголосила вона.
Деталі
Верещук нагадала, що Кличко сам нещодавно звертався до правоохоронців із заявами про корупцію.
"Так це реакція на його заяви. Він мав би дякувати, мав би долучитися, додати інформацію, але зараз в такій формі це виглядає наче прокльони, наче йому тут вже щось не подобається. А він як хотів? От так і виглядають зміни", - сказала Верещук.
Київ зупинився задовго до усіх цих обшуків. Метро ледь-ледь будується, міст взагалі не будується. Нахер така влада у столиці?