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Кому-то политически выгодно, чтобы Киев остановился, – заместитель Кличко об обысках

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Кому-то политически выгодно, чтобы Киев остановился, – заместитель Кличко об обысках

Целью массовых обысков является дестабилизация ситуации в столице. Об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Две недели продолжаются обыски и проверки ключевых коммунальных предприятий и департаментов КГГА, выемки и визиты к должностным лицам домой, по результатам которых ничего не изымается. Еще раз повторю: для того, чтобы получить ту или иную информацию, нужно действовать по закону, а не выламывать двери и дестабилизировать работу. Такие действия парализуют работу города и направлены на блокирование завершения стройки Подольско-Воскресенского моста, строительства метро на Виноградарь, реконструкции путей скоростного трамвая, ремонта и реконструкции дорог и мостовых переходов, строительства садов и школ, обновление парков. А главное – могут поставить под угрозу подготовку к отопительному сезону, в частности, реконструкцию тепловых сетей. Кому-то политически выгодно, чтобы город остановился, но последствия почувствуют все киевляне", – подчеркнул Поворозник.

Он отметил, что из более 70 обысков, проведенных в столице, 53 вообще не касаются коммунальных предприятий и департаментов КГГА.

"В целом на сегодня проведено более 70 обысков, учитывая коммерческие структуры и обыски дома у чиновников. Из них 53 – вообще не касаются коммунальных предприятий и департаментов КГГА", – подчеркнул первый заместитель председателя КГГА.

Он отметил, что город системно сотрудничает с правоохранителями.

"За этот период Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА провел 385 аудитов и передал материалы в правоохранительные органы по 316 объектам аудита. А по информации, которую мы получили от правоохранителей, по всем уголовным производствами подготовлено всего 52 сообщение о подозрении ответственным за правонарушения лицам, за 27 уголовными производствами обвинительные акты передано в суд", – резюмировал Поворозник.
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Топ комментарии
+7
Красти менше траба!!! А то чуть за жопу, так політичні переслідування.
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24.05.2021 16:05
+6
Да можно не скромничать. Зедебилы увидели на горизонте прямого конкурента,думают что Киевляне и не только ,не понимают этого.
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24.05.2021 16:09
+3
Пля, Виталик, называй своими именами - не кому-то, а шобле зеленых меркантильных идиотов
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24.05.2021 16:41
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Ага.. снова о карточку "києвляніна"??
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24.05.2021 16:01 Ответить
атопутиннападёт
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24.05.2021 16:01 Ответить
Зедебил?
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24.05.2021 16:05 Ответить
Не себя ж трясти - конечно, только политических противников.
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24.05.2021 16:06 Ответить
Красти менше траба!!! А то чуть за жопу, так політичні переслідування.
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24.05.2021 16:05 Ответить
Ты недоумок буквы для начала изучи.
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24.05.2021 16:06 Ответить
Да можно не скромничать. Зедебилы увидели на горизонте прямого конкурента,думают что Киевляне и не только ,не понимают этого.
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24.05.2021 16:09 Ответить
Кличко и кодлан Коломойского/ Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. / Гончарук распорядился провести проверку "исполнительной дисциплины" в КГГА/ Киев может лишиться должности главы КГГА, - замглавы фракции "Слуги народа" Корниенко/ НАБУ открыло дело против Кличко / Конституционный суд взялся за Закон о столице от "Слуги народа/ Обратился к Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности Кличко, КГГА, - Ткаченко/ "Слуга народа" инициирует досрочные выборы мэра и Киевсовета, - Ткаченко / Шмыгаль: Можем предложить Зеленскому назначить нового главу КГГА/ Атаку на Кличко в Офисе Президента сопровождает фигурант коррупционного скандала Татаров.
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24.05.2021 16:10 Ответить
Проїдься містом. Стільки глибоких ям. Травень закінчується не можно ямковий ремонт зробити? А то тільки визжати можете, що присіпались до нас...
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24.05.2021 16:10 Ответить
...или например сколько земли отдано в "ответственные руки". Такие честные что аж ппц Хаос один может только начаться: когда придут новые и начнут занимать позиции старых (бабло отбирать) и то не факт что не договорятся.
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24.05.2021 16:34 Ответить
КИЇВ. 24 травня. УНН. Член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук в ефірі одного із телеканалів прокоментувала скарги Віталія Кличка на "політичні" обшуки, передає УНН.
Цитата:
"Чи тільки Кличко за останній місяць чи два називає це політичним замовленням? Ви пригадайте нещодавно заяви пана Медведчука або заяви пана Тупицького, чи пана Порошенко, який постійно не забуває повторювати, що це політичне замовлення. Гарна ширма прикритися і назвати це політичним заангажуванням", - наголосила вона.
Деталі
Верещук нагадала, що Кличко сам нещодавно звертався до правоохоронців із заявами про корупцію.
"Так це реакція на його заяви. Він мав би дякувати, мав би долучитися, додати інформацію, але зараз в такій формі це виглядає наче прокльони, наче йому тут вже щось не подобається. А він як хотів? От так і виглядають зміни", - сказала Верещук. Кому-то политически выгодно, чтобы Киев остановился, – заместитель Кличко об обысках - Цензор.НЕТ 3374
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24.05.2021 16:18 Ответить
Ну, так і є. Як тільки починають пресувати за корупцію, так одразу вереск про політичні утиски.
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24.05.2021 16:43 Ответить
Киянам вигідно, щоб прибрали нахер боксера-імбецила.
Київ зупинився задовго до усіх цих обшуків. Метро ледь-ледь будується, міст взагалі не будується. Нахер така влада у столиці?
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24.05.2021 16:41 Ответить
Пля, Виталик, называй своими именами - не кому-то, а шобле зеленых меркантильных идиотов
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24.05.2021 16:41 Ответить
Я вкрай негативно ставлюся до зелених, але шобла боксера-імбецила набагато гірша за зелений кагал.
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24.05.2021 16:46 Ответить
https://www.unn.com.ua/uk/news/1930126-pidlegli-klichka-znovu-bezgluzdo-namagayutsya-vipravdatisya-vid-zvinuvachen-u-koruptsiyi-bloger
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24.05.2021 21:55 Ответить
за 7 лет ни одной станции метро не построено , кличка давно пора гнать в шею
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24.05.2021 16:44 Ответить
Ну киевляне в своём большинстве мазахисты, за 7 лет не только метро перестало развиваться, цена проезда поднялась в разы а обещанные удобства в комун.транспорте остались обещаниями, зато ярко провели перестройку моста с развязкой на Шулявке с явной мойкой бабла да и на других проектах Виталик удачно попиарился так, что киевлянам все зашло и его переизбирают и дальше.
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24.05.2021 22:14 Ответить
Сколько за пост платят зе зе зе зе баран.
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25.05.2021 07:48 Ответить
 
 