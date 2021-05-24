Комусь політично вигідно, щоб Київ зупинився, – заступник Кличка про обшуки

Метою масових обшуків є дестабілізація ситуації у столиці.

Про це заявив на пресконференції перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Два тижні тривають обшуки і перевірки ключових комунальних підприємств та департаментів КМДА, виїмки та візити до посадових осіб додому, за результатами яких нічого не вилучається. Ще раз повторю: для того, щоб отримати ту чи іншу інформацію, потрібно діяти за законом, а не виламувати двері і дестабілізувати роботу. Такі дії паралізують роботу міста та спрямовані на блокування добудови Подільсько-Воскресенського мосту, будівництва метро на Виноградар, реконструкції колій швидкісного трамваю, ремонту та реконструкції доріг і мостових переходів, будівництва садочків та шкіл, оновлення парків. А головне – можуть поставити під загрозу підготовку до опалювального сезону, зокрема, реконструкцію теплових мереж. Комусь політично вигідно, щоб місто зупинилося, але наслідки відчують усі кияни", – підкреслив Поворозник.

Він наголосив на тому, що з понад 70 обшуків, проведених у столиці, 53 взагалі не стосуються комунальних підприємств та департаментів КМДА.

"Загалом на сьогодні проведено понад 70 обшуків, враховуючи комерційні структури та обшуки вдома у посадовців. Із них 53 – взагалі не стосуються комунальних підприємств та департаментів КМДА", – підкреслив перший заступник голови КМДА.

Він зазначив, що місто системно співпрацює з правоохоронцями.

"За цей період Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА провів 385 аудитів і передав матеріали до правоохоронних органів за 316 об’єктами аудитів. А за інформацією, яку ми отримали від правоохоронців, за всіма кримінальними провадженнями підготовлено всього 52 повідомлення про підозру відповідальним у правопорушеннях особам, за 27 кримінальними провадженнями обвинувальні акти передано до суду", – підсумував Поворозник.