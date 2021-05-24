Комусь політично вигідно, щоб Київ зупинився, – заступник Кличка про обшуки
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Метою масових обшуків є дестабілізація ситуації у столиці.
Про це заявив на пресконференції перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
"Два тижні тривають обшуки і перевірки ключових комунальних підприємств та департаментів КМДА, виїмки та візити до посадових осіб додому, за результатами яких нічого не вилучається. Ще раз повторю: для того, щоб отримати ту чи іншу інформацію, потрібно діяти за законом, а не виламувати двері і дестабілізувати роботу. Такі дії паралізують роботу міста та спрямовані на блокування добудови Подільсько-Воскресенського мосту, будівництва метро на Виноградар, реконструкції колій швидкісного трамваю, ремонту та реконструкції доріг і мостових переходів, будівництва садочків та шкіл, оновлення парків. А головне – можуть поставити під загрозу підготовку до опалювального сезону, зокрема, реконструкцію теплових мереж. Комусь політично вигідно, щоб місто зупинилося, але наслідки відчують усі кияни", – підкреслив Поворозник.
Він наголосив на тому, що з понад 70 обшуків, проведених у столиці, 53 взагалі не стосуються комунальних підприємств та департаментів КМДА.
"Загалом на сьогодні проведено понад 70 обшуків, враховуючи комерційні структури та обшуки вдома у посадовців. Із них 53 – взагалі не стосуються комунальних підприємств та департаментів КМДА", – підкреслив перший заступник голови КМДА.
Він зазначив, що місто системно співпрацює з правоохоронцями.
"За цей період Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА провів 385 аудитів і передав матеріали до правоохоронних органів за 316 об’єктами аудитів. А за інформацією, яку ми отримали від правоохоронців, за всіма кримінальними провадженнями підготовлено всього 52 повідомлення про підозру відповідальним у правопорушеннях особам, за 27 кримінальними провадженнями обвинувальні акти передано до суду", – підсумував Поворозник.
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Цитата:
"Чи тільки Кличко за останній місяць чи два називає це політичним замовленням? Ви пригадайте нещодавно заяви пана Медведчука або заяви пана Тупицького, чи пана Порошенко, який постійно не забуває повторювати, що це політичне замовлення. Гарна ширма прикритися і назвати це політичним заангажуванням", - наголосила вона.
Деталі
Верещук нагадала, що Кличко сам нещодавно звертався до правоохоронців із заявами про корупцію.
"Так це реакція на його заяви. Він мав би дякувати, мав би долучитися, додати інформацію, але зараз в такій формі це виглядає наче прокльони, наче йому тут вже щось не подобається. А він як хотів? От так і виглядають зміни", - сказала Верещук.
Київ зупинився задовго до усіх цих обшуків. Метро ледь-ледь будується, міст взагалі не будується. Нахер така влада у столиці?