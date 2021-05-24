УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15922 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниКиївські новини
1 735 19
обшук (1343) Поворозник (120)

Комусь політично вигідно, щоб Київ зупинився, – заступник Кличка про обшуки

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Комусь політично вигідно, щоб Київ зупинився, – заступник Кличка про обшуки

Метою масових обшуків є дестабілізація ситуації у столиці.

Про це заявив на пресконференції перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Два тижні тривають обшуки і перевірки ключових комунальних підприємств та департаментів КМДА, виїмки та візити до посадових осіб додому, за результатами яких нічого не вилучається. Ще раз повторю: для того, щоб отримати ту чи іншу інформацію, потрібно діяти за законом, а не виламувати двері і дестабілізувати роботу. Такі дії паралізують роботу міста та спрямовані на блокування добудови Подільсько-Воскресенського мосту, будівництва метро на Виноградар, реконструкції колій швидкісного трамваю, ремонту та реконструкції доріг і мостових переходів, будівництва садочків та шкіл, оновлення парків. А головне – можуть поставити під загрозу підготовку до опалювального сезону, зокрема, реконструкцію теплових мереж. Комусь політично вигідно, щоб місто зупинилося, але наслідки відчують усі кияни", – підкреслив Поворозник.

Він наголосив на тому, що з понад 70 обшуків, проведених у столиці, 53 взагалі не стосуються комунальних підприємств та департаментів КМДА.

"Загалом на сьогодні проведено понад 70 обшуків, враховуючи комерційні структури та обшуки вдома у посадовців. Із них 53 – взагалі не стосуються комунальних підприємств та департаментів КМДА", – підкреслив перший заступник голови КМДА.

Він зазначив, що місто системно співпрацює з правоохоронцями.

"За цей період Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА провів 385 аудитів і передав матеріали до правоохоронних органів за 316 об’єктами аудитів. А за інформацією, яку ми отримали від правоохоронців, за всіма кримінальними провадженнями підготовлено всього 52 повідомлення про підозру відповідальним у правопорушеннях особам, за 27 кримінальними провадженнями обвинувальні акти передано до суду", – підсумував Поворозник.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Красти менше траба!!! А то чуть за жопу, так політичні переслідування.
показати весь коментар
24.05.2021 16:05
+6
Да можно не скромничать. Зедебилы увидели на горизонте прямого конкурента,думают что Киевляне и не только ,не понимают этого.
показати весь коментар
24.05.2021 16:09
+3
Пля, Виталик, называй своими именами - не кому-то, а шобле зеленых меркантильных идиотов
показати весь коментар
24.05.2021 16:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага.. снова о карточку "києвляніна"??
показати весь коментар
24.05.2021 16:01 Відповісти
атопутиннападёт
показати весь коментар
24.05.2021 16:01 Відповісти
Зедебил?
показати весь коментар
24.05.2021 16:05 Відповісти
Не себя ж трясти - конечно, только политических противников.
показати весь коментар
24.05.2021 16:06 Відповісти
Красти менше траба!!! А то чуть за жопу, так політичні переслідування.
показати весь коментар
24.05.2021 16:05 Відповісти
Ты недоумок буквы для начала изучи.
показати весь коментар
24.05.2021 16:06 Відповісти
Да можно не скромничать. Зедебилы увидели на горизонте прямого конкурента,думают что Киевляне и не только ,не понимают этого.
показати весь коментар
24.05.2021 16:09 Відповісти
Кличко и кодлан Коломойского/ Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. / Гончарук распорядился провести проверку "исполнительной дисциплины" в КГГА/ Киев может лишиться должности главы КГГА, - замглавы фракции "Слуги народа" Корниенко/ НАБУ открыло дело против Кличко / Конституционный суд взялся за Закон о столице от "Слуги народа/ Обратился к Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности Кличко, КГГА, - Ткаченко/ "Слуга народа" инициирует досрочные выборы мэра и Киевсовета, - Ткаченко / Шмыгаль: Можем предложить Зеленскому назначить нового главу КГГА/ Атаку на Кличко в Офисе Президента сопровождает фигурант коррупционного скандала Татаров.
показати весь коментар
24.05.2021 16:10 Відповісти
Проїдься містом. Стільки глибоких ям. Травень закінчується не можно ямковий ремонт зробити? А то тільки визжати можете, що присіпались до нас...
показати весь коментар
24.05.2021 16:10 Відповісти
...или например сколько земли отдано в "ответственные руки". Такие честные что аж ппц Хаос один может только начаться: когда придут новые и начнут занимать позиции старых (бабло отбирать) и то не факт что не договорятся.
показати весь коментар
24.05.2021 16:34 Відповісти
КИЇВ. 24 травня. УНН. Член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук в ефірі одного із телеканалів прокоментувала скарги Віталія Кличка на "політичні" обшуки, передає УНН.
Цитата:
"Чи тільки Кличко за останній місяць чи два називає це політичним замовленням? Ви пригадайте нещодавно заяви пана Медведчука або заяви пана Тупицького, чи пана Порошенко, який постійно не забуває повторювати, що це політичне замовлення. Гарна ширма прикритися і назвати це політичним заангажуванням", - наголосила вона.
Деталі
Верещук нагадала, що Кличко сам нещодавно звертався до правоохоронців із заявами про корупцію.
"Так це реакція на його заяви. Він мав би дякувати, мав би долучитися, додати інформацію, але зараз в такій формі це виглядає наче прокльони, наче йому тут вже щось не подобається. А він як хотів? От так і виглядають зміни", - сказала Верещук. Кому-то политически выгодно, чтобы Киев остановился, – заместитель Кличко об обысках - Цензор.НЕТ 3374
показати весь коментар
24.05.2021 16:18 Відповісти
Ну, так і є. Як тільки починають пресувати за корупцію, так одразу вереск про політичні утиски.
показати весь коментар
24.05.2021 16:43 Відповісти
Киянам вигідно, щоб прибрали нахер боксера-імбецила.
Київ зупинився задовго до усіх цих обшуків. Метро ледь-ледь будується, міст взагалі не будується. Нахер така влада у столиці?
показати весь коментар
24.05.2021 16:41 Відповісти
Пля, Виталик, называй своими именами - не кому-то, а шобле зеленых меркантильных идиотов
показати весь коментар
24.05.2021 16:41 Відповісти
Я вкрай негативно ставлюся до зелених, але шобла боксера-імбецила набагато гірша за зелений кагал.
показати весь коментар
24.05.2021 16:46 Відповісти
https://www.unn.com.ua/uk/news/1930126-pidlegli-klichka-znovu-bezgluzdo-namagayutsya-vipravdatisya-vid-zvinuvachen-u-koruptsiyi-bloger
показати весь коментар
24.05.2021 21:55 Відповісти
за 7 лет ни одной станции метро не построено , кличка давно пора гнать в шею
показати весь коментар
24.05.2021 16:44 Відповісти
Ну киевляне в своём большинстве мазахисты, за 7 лет не только метро перестало развиваться, цена проезда поднялась в разы а обещанные удобства в комун.транспорте остались обещаниями, зато ярко провели перестройку моста с развязкой на Шулявке с явной мойкой бабла да и на других проектах Виталик удачно попиарился так, что киевлянам все зашло и его переизбирают и дальше.
показати весь коментар
24.05.2021 22:14 Відповісти
Сколько за пост платят зе зе зе зе баран.
показати весь коментар
25.05.2021 07:48 Відповісти
 
 