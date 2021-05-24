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Новости ЭкономикаОбщество
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мошенничество (1129) трудовая миграция (244) заробитчане (585)

Фальшивые агентства по трудоустройству заманивают украинцев высокими заработками за рубежом, – эксперт

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Фальшивые агентства по трудоустройству заманивают украинцев высокими заработками за рубежом, – эксперт

Фальшивые агентства по трудоустройству заманивают украинцев трудоустраиваться в богатые страны с высокими заработками, но в итоге заробитчан депортируют, и они лишаются денег.

Об этом в комментарии УНИАН сказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойников, передает Цензор.НЕТ.

"Единственное, чем фальшивые агентства заманивают украинцев – возможность получать нереально высокие заработные платы и возможность работать в странах, где обычно украинцы не могут трудоустроится легально. Речь идет о странах Скандинавии – Норвегии, Германии, Швецию, Швейцарии, Дании", - сказал он.

"Украинцы платят деньги посредникам, рассчитывая на то, что очень быстро их отработают. Но на самом деле мошенники просто собирают с них деньги, а потом или исчезают, а украинцев депортируют или запрещают въезд в Европу", - добавил эксперт

По словам Воскобойникова, количество украинцев, которые работают нелегально, уменьшается каждый год.

"В конце 2020 года в Польше работало почти 620 тысяч украинцев, которые платили взносы и работали легально. Это почти в 3,5 раза больше, чем это было в 2015-2016 годах. Тогда только 170 тысяч плательщиков было", - пояснил он.

Воскобойников отметил, что именно Польша является страной с наибольшим массовым трудоустройством украинцев, поэтому ситуация с уменьшением количества уехавших туда является показательной.

"Мы можем сказать, что трудовая миграция немного уменьшилась. Но совсем несущественно. Говорить, что сейчас после ослабления карантина она начинает расти – нет. Она остается приблизительно в тех же объемах, что и в 2019 году", - пояснил эксперт.

Президент ассоциации считает, что выходом из ситуации, когда украинцев обманывают фальшивые посредники, является законопроект о защите трудовых мигрантов. Документ нацелен бороться с мошенниками по трудоустройству за границей. Он готовится ко второму чтению.

"Советы украинцем: не платите деньги посредникам за трудоустройство и изготовление визовых документов, потому что за это посредники получают деньги от работодателей", - сказал он.

По его словам, для украинца, который все-таки согласится работать нелегально, это прямая угроза жизни и здоровью.

"Юридически нелегального работника не существует. Соответственно, никто не позаботится об условиях труда, здоровье", – добавил Воскобойников.

Ограничения в некоторых отраслях экономики, которые действуют в Европе из-за пандемии коронавируса, существенно сократили спрос на низкоквалифицированную рабочую силу, в том числе из Украины. Европа вследствие роста внутренней безработицы усилила контроль на границе, что привело к увеличению количества депортаций нелегально работающих украинцев.

Эксперты предостерегают украинцев от попытки выехать за рубеж на нелегальную работу, поскольку существует риск неоплаты или неполной оплаты проделанной работы. Также возможен вариант невыполнения принимающей стороной обещанных условий проживания заробитчанина. Кроме того, у нелегала могут забрать паспорт, якобы на регистрацию и оформление, и не вернуть его, тогда человек становится фактически прикованным к этой работе.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+12
Посыл статейки - пашите тут на ахметку и бабушку за 5к в месяц и не рыпайтесь.
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24.05.2021 19:08
+10
рабы разбегаются ?
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24.05.2021 19:13
+8
Предлагаю ЦезорНЕТ внимательнее относится к уровню экспертов! Так как данный эксперт просто лобирует свою ассоциациию! И откровенно несет чушь.
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24.05.2021 19:21
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Треба не бути лохом. Та і все.
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24.05.2021 19:07 Ответить
Посыл статейки - пашите тут на ахметку и бабушку за 5к в месяц и не рыпайтесь.
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24.05.2021 19:08 Ответить
стопудово
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24.05.2021 19:25 Ответить
рабы разбегаются ?
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24.05.2021 19:13 Ответить
наша главная задача,шоб рабы с востока и севера не поперли в Украину.
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24.05.2021 19:17 Ответить
значит снова будут грабить....Введут разрешение на выезд, за которое надо будет платить
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24.05.2021 19:14 Ответить
Для цих шахраїв вистачає і кку,але і як з КА з дев"ностихнульових він чомусь не застосовується тими що зараз поліція,мабуть тому що кришується як і тими що раніше називались міліцією.
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24.05.2021 19:18 Ответить
Предлагаю ЦезорНЕТ внимательнее относится к уровню экспертов! Так как данный эксперт просто лобирует свою ассоциациию! И откровенно несет чушь.
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24.05.2021 19:21 Ответить
Ужас! Крім того там їм ще й платять фальшивими євро. )))
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24.05.2021 19:26 Ответить
1. Заробітчани знають, що в скандинавських країнах працюватимуть нелегально і їдуть на свій страх і ризик.
2. Посередники не будуть робити візи безкоштовно, тому що є ризик, що їх кинуть.
3. Вся інформація і відгуки про посередницькі компанії є в інтернеті, просто заходиш і перевіряєш.
4. В Україні теж можуть обманути із зарплатою. Як і будь-де у світі.
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24.05.2021 19:26 Ответить
На лохов расчитано: ничего не делать и жить хорошо. Типичый совок... Но лохов, видно, в Украине еще не мало...
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24.05.2021 19:36 Ответить
эта ннипрравда, фсёвыврётти, там честнейшие и добрейшие люди на фсей земли
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24.05.2021 19:38 Ответить
В Норвегии на работу нелегально никто не возьмёт. Своим работы сейчас нет. В сельском там своя мафия и работают в основном румыны и болгары им разрешение на работу не требуется.
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24.05.2021 19:40 Ответить
ну, у нас-то не наврут!)
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24.05.2021 19:55 Ответить
5 років я працюю в тих компаніях, які влаштовують до праці людей в Польщі. І помітив таку собі картину. Кого більше всіх дурять? А саме тих, хто звик "парєшать з кумом", хто лящить про "всє далжні жить по закону, асобіна ахмєтави", а самі завжди і скрізь мають на меті проскочити... ну літературно кажучи - сухим між краплями дощу в зливу. Звичайно, пропозиція тут же знаходить клієнта. І дуже скоро по всьому інтернету і всім фб - "Рятуйтє, міня кінулі!!!". Є ще друга група - підписують, не читаючи, хоть їм розстріл присуджений підсунь. Ті кричать за місяць-два. Ну і третя група - це алкашня. Налупиться, обригає і обіссить хостел, поб'є геть все. його виганяють, зп, якщо хоч трохи є - на покриття шкоди, щоб з поліцією і судами не морочитись. Але і ті верещать "Кінулі сваєво, сукі". Знаєте, ті три групи десь і є 73% заробітчан в сумі. "Савпадєніє? Ні думаю..." P.S. Статистично менше випадків шахрайства, бо порівняно мало хто в Польщі таким брудним ділом займається.
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24.05.2021 20:30 Ответить
Те що агенства фальшиві , це погано . Але зарплати за кордоном - реально вищі , це факт . В рашці може нижчі , але ж ми говоримо про повноцінні , нормальні країни , а не країни- виродки .
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24.05.2021 21:35 Ответить
Статья вообще ни о чем. Автор и сама редакция понятия не имеют как и что работает. Во-первых, не указаны важные моменты касающиеся работы, а именно то, что с национальной рабочей визой (или имея ВНЖ/ПМЖ) одного государства нельзя полноценно работать без соответствующего разрешения на работу в другом государстве. Исключения - монтажные и пусконаладочные работы. И предоставление логистических услуг на территории всего ЕС, при условии регистрации (в т.ч. и трудовой деятельности) в одном из государстве, получение з/п в данном государстве (начисления и выплаты через банк). Снимать же деньги можно, хоть в Чили или ЮАР. Все это указано в директиве. Во-вторых, существуют сезонные работы, которые НИКТО вообще не отменял, от слова вообще. Основные регионы - Испания, Италия, Греция, Германия, Финляндия, Норвегия, Дания, Великобритания, Францию. Это знаю абсолютно точно. Желающие могут поискать в Гугле. Кстати, насколько уж Британия жестко относиться к выдачи рабочих виз, но даже практически БЕЗ знания языка дает с\х визы на сезонные работы. Опять же смотрите Гугл на эту тему. В-третьих, никто "Синюю карту" не отменял на территории ЕС. Это тоже важный момент. Но там есть своя специфика. Получение же рабочей визы при востребованной инженерной специальности и знании языка (не ниже В1), а так же при ОСТРЕЙШЕЙ нехватке квалифицированных кадров (например в той же Германии и Великобритании) вообще возможно относительно быстро. И Германия и Великобритания регулярно выкладывают списки востребованных специалистов...на своих ГОСУДАРСТВЕННЫХ сайтах. И никакие посредники не нужны вообще. Требования по Канаде и США в плане работы более жесткие. Последний раз просили проконсультировать по устройству на работу в компанию "Siemens" без знания языка, без опыта работы на должность сборщика. Пришлось объяснить, что товарища просто хотят обмануть. Работать нелегально - сейчас самый неудачный выбор во всех отношениях. Тут я с авторами полностью согласен, НО по каким причинам все эти важнейшие детали не были раскрыты - мне не понятно.
Чтобы не вопросов и "полета мысли", то я никогда не занимался и не занимаюсь трудоустройством. Лицензии на данный вид деятельности никогда не было и нет. Ни одного человека никуда не трудоустраивал, т.е. не являюсь посредником по трудоустройству. Однако, вопросы иммиграции по ЕС, США, Канаде и Австралии знаю очень хорошо, а трудоустройство зачастую с вопросами иммиграции соседствует.
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24.05.2021 21:37 Ответить
 
 