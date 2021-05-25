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АЗС (385) бензин (289) Киев (24538) топливо (615)

В Киеве проверили качество ДП и бензина на семи крупнейших АЗС

Новости Цензор.НЕТ Экономика Авто

В Киеве проверили качество ДП и бензина на семи крупнейших АЗС

В Киеве презентовали результаты международного исследования качества топлива реализуемого сетевыми АЗС столицы и области.

Анализ проб провела лаборатория "Инспекторат Украина" - подразделение международного Bureau Veritas, член Международной федерации независимых инспекционных агентств (IFIA).

Об этом сообщает УНИАН.

В исследовании поучаствовали 7 АЗС: ОККО, БРСМ, SOCAR, MOTTO, Авантаж 7, WOG, SUNOIL. Пробы дизтоплива и бензина "А-95" брали специалисты компании SGS - мирового лидера в сфере инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и сертификации.

Как сообщил исполнительный директор Международной академии стандартизации Олег Цильвик, проблемы с качеством топлива зафиксированы у двух из семи АЗС: MOTTO и SUNOIL.

В Киеве проверили качество ДП и бензина на семи крупнейших АЗС 01

В частности, содержание серы в бензине MOTTO в 2 раза превышает норму (10 мг на литр), на SUNOIL- на 20%. Количество серы в ДП MOTTO в 30 раз превышает норму, в SUNOIL - в 15%. Содержание кислорода при норме до 2,7% в МОТТО - 12,7%, в SUNOIL - 6,24%.

В топливе МОТТО также выявлено 1,44% содержания бензола при норме до 1%. Обе сети также допустили нарушения по единицам октанового числа: под видом бензина марки 95 МОТТО продают бензин 92, SUNOIL - 93,9.

"Это существенные нарушения, которые снижают качественные характеристики нефтепродуктов. Особенно в ситуации с МОТТО, когда количество метанола у них 16,5% при том, что в паспортах современных автомобилей указано: содержание спирта не может превышать 10%. Иначе производитель имеет право снять авто с гарантийных обязательств", - сказал Олег Цильвик.

Согласно исследованию, образцы топлива ОККО, БРСМ, SOCAR, Авантаж 7 и WOG соответствуют стандартам качества. Ни в одном образце не выявлено запрещенных добавок.

"Была информация в СМИ о содержании у отдельных продавцов монометиланилина. Ни в одном из семи образцов, даже в сфальсифицированных нефтепродуктах, мы такую присадку не нашли. На мой взгляд, эта была манипуляция", - добавил Олег Цильвик.

Напомним, ранее Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные расчеты по состоянию на 21 мая предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
Дурень, статью прочитай.
У БРСМ обычный бензин соответствующий всем нормам, а ложь против них в СМИ спонсируют неудачники-конкуренты из ОККО
Прочитай просто всё до конца
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24.05.2021 19:36
+5
Заправки Коломоя ожидаемо законопослушны и топливо не бодяжат. В Киеве проверили качество ДП и бензина на семи крупнейших АЗС: Нарушения выявили в топливе МОТТО и SUNOIL - Цензор.НЕТ 3954

Коломой вобще - эталон законопослушности.
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24.05.2021 19:38
+4
БРСМ одна из заправок, что в основном в крупных городах, в Киеве. И всех устраивает
И одна из немногих в Украине, что продаёт спиртовый бензин, что-бы деньги не шли Путину за нефть
Там нравятся всё всем, кроме обдолбышей что верят в заказные статьи от конкурентов
Эта проверка и показала, что с БРСМ всё в порядке и не всему прочитанному в интернете нужно верить
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24.05.2021 19:53
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Разве могут быть сомненья...
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24.05.2021 19:28 Ответить
БРСМ це взагалі шмурдяк, він навіть на бензин не схожий, тому його навіть не перевіряли щоб не погіршувати статистику!
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24.05.2021 19:32 Ответить
Дурень, статью прочитай.
У БРСМ обычный бензин соответствующий всем нормам, а ложь против них в СМИ спонсируют неудачники-конкуренты из ОККО
Прочитай просто всё до конца
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24.05.2021 19:36 Ответить
БРСМ це шмурдяк за визначенням, був, є і буде завжди! Те що десь в Києві з заправок БРСМ наливають бензин, ще не показник. По Україні БРСМ це найгірше паливо яке є просто сурогатом!
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24.05.2021 19:43 Ответить
БРСМ одна из заправок, что в основном в крупных городах, в Киеве. И всех устраивает
И одна из немногих в Украине, что продаёт спиртовый бензин, что-бы деньги не шли Путину за нефть
Там нравятся всё всем, кроме обдолбышей что верят в заказные статьи от конкурентов
Эта проверка и показала, что с БРСМ всё в порядке и не всему прочитанному в интернете нужно верить
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24.05.2021 19:53 Ответить
За спалену нафтобазу БРСМ в Василькові де загинули пожежні від вибухів танків з паливом, досі ніхто не сидить! А якби ще тоді посадили все керівництво БРСМ, тоді б сьогодні не було кому фіансувати шарія!
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24.05.2021 19:55 Ответить
Я не знаю кто её спалил?
Вы знаете?
Руководство БРСМ спалило свою нафтобозу, или может конкуренты ?
Просто кому-то хотелось и хочется отжать долю в БРСМ, вот и всё
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24.05.2021 19:59 Ответить
Керівництво БРСМ спалило власну нафтобазу коли дало вказівку грубо порушувати всі можливі протипожежні та технологічні норми, техніку безпеки, санітарні та екологічні норми та правила, закачуючи примітивними кустарними мотопомпами спирт в танки з бензином в промислових обсягах!!!!!!!!!!!! Мотопомпа запалила спирт і нафтобаза згоріла і загинули пожежні! За такі чудовищні порушення всіх можливих норм і правил, все керівництво БРСМ мало сидіти в тюрмі до кінця життя! Але порошенко всіх відмазав, бо "Коля (Ставіцький) хороший парень", давав порошенко хабарі на десятки мільйонів доларів.
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24.05.2021 20:03 Ответить
А ти це бачив на власні очі, і навіть дали потриматися за купюри. Ага, так. Слухай, людина мілліардер, а ти щось про грощі-хабарі тут чухаєш. Якщо не балабол - давай докази, якщо нема - то стули пельку.
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24.05.2021 21:03 Ответить
Не ****# Это одна из двух нормальных заправок. И еще укрнафта норм. Сам хоть раз водил авто? Не похоже.
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25.05.2021 09:23 Ответить
У меня в Тернополе друзья и заправляют только там, и еще в укрнафте. Вопросы?
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25.05.2021 09:24 Ответить
на ОККО кстати только топливо из Беларуси.
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24.05.2021 20:33 Ответить
Заправки Коломоя ожидаемо законопослушны и топливо не бодяжат. В Киеве проверили качество ДП и бензина на семи крупнейших АЗС: Нарушения выявили в топливе МОТТО и SUNOIL - Цензор.НЕТ 3954

Коломой вобще - эталон законопослушности.
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24.05.2021 19:38 Ответить
Не бадяжать і перевірки не допускають)))
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24.05.2021 23:03 Ответить
На самом деле, и эти чуваки, шо против Куюна и сам Куюн, и эти "замеры" качества-все это примеры конкурентной борьбы без правил. Там нет "белых и пушистых" Просто этот "Мотто" и Санойл -самые мелкие из всех. Все торгуют бормотухой, и все "рейтинги"-покупные.
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24.05.2021 19:42 Ответить
може ето надо делать не когда баки уже у половины города заполнены, а пораньше немного, ну если знаем про беду шо она есть?
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24.05.2021 19:47 Ответить
Санойл это армянско-ментовская шарашка.
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24.05.2021 19:51 Ответить
я всегда заливал на сокаре в протасовом яру или на дружбе народов - нормальный 95 и вкусный халяль. надеюсь все хорошо и сейчас
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24.05.2021 19:55 Ответить
да, годнота (Львов), и хорошие отзывы от других слышал
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24.05.2021 21:01 Ответить
проверьте еще солярку
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24.05.2021 20:02 Ответить
А на соляру в нас такі м'які стандарти, особливо щодо сірки, що можна не боятись перевірок.
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24.05.2021 20:33 Ответить
Заправлявся 5 років на Окко, потім вони о*уїли і вже 5 років на БРСМ. Різниці немає, хіба що в грошах.
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24.05.2021 20:34 Ответить
а у меня противоположая история. Машина начала дергаться при трогании, думал коробке смерть настала. Но насторожило обстоятельство, что рывки не постоянно, а иногда. Бывает неделю езжу и все норм, а бывает что постоянно. Залил 95й Пульс на ОККО - и свершилось чудо, "коробка отремонтировалась"))
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24.05.2021 21:42 Ответить
Заправился на MOTTO по большой глупости. Залил 92-й, заглох через 10км. Пешком с канистрой дочухал до ближайшей заправки Вог. Слил нахер ЭТО, залил ВОГ. С 50-го раза смог завести, потом ещё газовал 30 минут пока воду вычихал (купленную по цене бензина), да с горем пополам поехал. И через несколько км как ласточка уже полетела. Совпадение..?
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24.05.2021 21:00 Ответить
Ні, казочка
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24.05.2021 21:34 Ответить
Коли пішла така непонятка з паливом, я зробив експеримент. Опустошив бак, знаю, що кожен день мені потрібно десь близько 10 літрів. От я і заливав приміром сьогодні той, а завтра інший. І що я помітив. На мій погляд, що А95 Енерджи кращий серед інших. Може я й не правий, але мені так показалось.
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24.05.2021 21:18 Ответить
Из области: "хто всрався???"...
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24.05.2021 22:34 Ответить
Василий Алибабаевич одобряет.
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25.05.2021 06:06 Ответить
Укрнафта и брсм это самый качественный бенз. Жаль что оба олигархам принадлежат. Но у нас так со всеми заправками. Они еще при Кучме и яныке поделили топливный и энергетический бизнес. Так что быдлонаселение повторяет байки про шоколадного барыгу, а само непрерывно обогащает на заправках и оплатой квартирных платежек, других олигархов, про которых на г+г не комильфо рассказывать
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25.05.2021 09:17 Ответить
Якість картинки - два шакала.
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25.05.2021 15:05 Ответить
 
 