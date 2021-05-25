В Киеве проверили качество ДП и бензина на семи крупнейших АЗС

В Киеве презентовали результаты международного исследования качества топлива реализуемого сетевыми АЗС столицы и области.

Анализ проб провела лаборатория "Инспекторат Украина" - подразделение международного Bureau Veritas, член Международной федерации независимых инспекционных агентств (IFIA).

Об этом сообщает УНИАН.

В исследовании поучаствовали 7 АЗС: ОККО, БРСМ, SOCAR, MOTTO, Авантаж 7, WOG, SUNOIL. Пробы дизтоплива и бензина "А-95" брали специалисты компании SGS - мирового лидера в сфере инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и сертификации.

Как сообщил исполнительный директор Международной академии стандартизации Олег Цильвик, проблемы с качеством топлива зафиксированы у двух из семи АЗС: MOTTO и SUNOIL.

В частности, содержание серы в бензине MOTTO в 2 раза превышает норму (10 мг на литр), на SUNOIL- на 20%. Количество серы в ДП MOTTO в 30 раз превышает норму, в SUNOIL - в 15%. Содержание кислорода при норме до 2,7% в МОТТО - 12,7%, в SUNOIL - 6,24%.

В топливе МОТТО также выявлено 1,44% содержания бензола при норме до 1%. Обе сети также допустили нарушения по единицам октанового числа: под видом бензина марки 95 МОТТО продают бензин 92, SUNOIL - 93,9.

"Это существенные нарушения, которые снижают качественные характеристики нефтепродуктов. Особенно в ситуации с МОТТО, когда количество метанола у них 16,5% при том, что в паспортах современных автомобилей указано: содержание спирта не может превышать 10%. Иначе производитель имеет право снять авто с гарантийных обязательств", - сказал Олег Цильвик.

Согласно исследованию, образцы топлива ОККО, БРСМ, SOCAR, Авантаж 7 и WOG соответствуют стандартам качества. Ни в одном образце не выявлено запрещенных добавок.

"Была информация в СМИ о содержании у отдельных продавцов монометиланилина. Ни в одном из семи образцов, даже в сфальсифицированных нефтепродуктах, мы такую присадку не нашли. На мой взгляд, эта была манипуляция", - добавил Олег Цильвик.

Напомним, ранее Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные расчеты по состоянию на 21 мая предоставила НАК "Нафтогаз Украины".