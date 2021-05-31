Пророссийскую ботоферму "накрыли" в Черкассах
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Боты распространяли ложную информацию об Украине и дискредитировали украинскую власть.
Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
"Житель города Черкассы продавал анонимные IP-адреса своим клиентам, среди которых были пророссийски настроенные граждане и агитаторы, которые распространяли дезинформацию, создавали негативные настроения в обществе и дискредитировали украинскую власть", - сказано в сообщении.
На работе у фигуранта провели обыск, изъяли компьютерную технику, более 400 одновременно работающих сим-карт и телекоммуникационное оборудование.
В деле назначены экспертизы, следствие продолжается.
Мужчине могут сообщить о подозрении в призывах к свержению конституционного строя. В таком случае ему может грозит до 3 лет за решеткой.
Пожалуйста, подождите...
"...дискредитировали украинскую власть." - перепечатывали отчёты правительства?
я увидел в теме наезд на людей, которые освещали деятельность правительства.
Для того, чтобы назвать их ботами-злоумышленниками, нужно назвать хотя бы один пункт успешной деятельности правительства, который можно дискредитировать.
...
в том то и дело (а следовательно и непонятка) что двоякое толкование темы.
Вы серьёзно смотрите на вопросы...
Я, разуверился не видя каких либо потуг и возможности решения именно этого (как бы не главного) вопроса - зловредного воздействия на сознание (подсознание), сам стараюсь смеяться, чтобы не плакать.
мои извинения - просто неправильно поначалу понял...
І де.
..
Зєлю геть. Достркові. Не вірю ЖОДНОМУ слову цій падлючій владі зрадників.