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Пророссийскую ботоферму "накрыли" в Черкассах

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Пророссийскую ботоферму

Боты распространяли ложную информацию об Украине и дискредитировали украинскую власть.

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Житель города Черкассы продавал анонимные IP-адреса своим клиентам, среди которых были пророссийски настроенные граждане и агитаторы, которые распространяли дезинформацию, создавали негативные настроения в обществе и дискредитировали украинскую власть", - сказано в сообщении.

На работе у фигуранта провели обыск, изъяли компьютерную технику, более 400 одновременно работающих сим-карт и телекоммуникационное оборудование.

В деле назначены экспертизы, следствие продолжается.

Мужчине могут сообщить о подозрении в призывах к свержению конституционного строя. В таком случае ему может грозит до 3 лет за решеткой.

Также смотрите: Пресечена деятельность управляемой из РФ ботофермы в Чернигове, - СБУ. ФОТО

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+19
Завжди цікавило питання: чому така публіка любить Росєюшки завжди виключно на великій від неї відстані? Чому не їдуть туди по "праграмє саатєчєствєннікав"?
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24.05.2021 19:53
+17
от ****** кацапські.
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24.05.2021 19:51
+12
сколько из них имели цензоровский логин? )))
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24.05.2021 19:52
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Це якась маячня. Навіщо продавати якісь анонімні IP адреси і як це можна їх продавати? В мене таке відчуття що СБУ під наркотою!
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24.05.2021 19:51 Ответить
Галоперидол допоможе...
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24.05.2021 19:58 Ответить
Тим хто думає що IP адреса може бути анонімною, вже ніщо не допоможе, тільки гільйотина.
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24.05.2021 19:59 Ответить
Тим, хто нічого у цьому не розуміє не слід розповсюджувати свою хворобу...
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24.05.2021 20:06 Ответить
Я думаю що той хто писав цю маячню, нічого не розуміє ані в IP адресах, ані в кримінальному кодексі і його потрібно вигнати з роботи, щоб не ганьбив Україну!
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24.05.2021 20:07 Ответить
Оказывается можно, сам удивился. Пророссийскую ботоферму "накрыли" в Черкассах - Цензор.НЕТ 8650 , например, продает IP адреса. Деталей не знаю, но похоже что продажа адресов была ольгинским рашотроллям.
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24.05.2021 20:00 Ответить
IP адреси не продаються RIPEом а надаються в користування, а LIR це просто реєстратор який оформлює заявки на блоки IP адрес. Ви спочатку розберіться в питанні.
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24.05.2021 20:06 Ответить
Вы работаете в этой сфере, откуда такая осведомленность? Или просто часто пользуетесь таким сервисом?
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24.05.2021 20:14 Ответить
Ігорьочок - старший зміни
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24.05.2021 20:19 Ответить
Посмотрим, что ответит.
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24.05.2021 20:21 Ответить
Колєг пов'язали?
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24.05.2021 20:23 Ответить
По відношенню до тебе в мене це постійне відчуття. закінчуй ігорюня нюхати.
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24.05.2021 20:00 Ответить
Вони ймовірно мали на увазі, що чувак створив такий собі VPN сервіс і барижив потроху. А може просто тримав тор-ноду. Проте в жодному з цих випадків він нічого не порушив, і вони запаряться доводити в суді, що біле це чорне.
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25.05.2021 00:51 Ответить
от ****** кацапські.
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24.05.2021 19:51 Ответить
сколько из них имели цензоровский логин? )))
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24.05.2021 19:52 Ответить
Завжди цікавило питання: чому така публіка любить Росєюшки завжди виключно на великій від неї відстані? Чому не їдуть туди по "праграмє саатєчєствєннікав"?
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24.05.2021 19:53 Ответить
Оно и СБУ на Цензоре не нужно , - Где есть Писатели , где по любому поводу , - Все Пропало , караул .И никакой Аналитики.
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24.05.2021 19:56 Ответить
слышь, АналЛитик - назови хотя бы один пункт своего аналлиза...
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24.05.2021 20:14 Ответить
Слышь , Умка без роду и Племени и анализ Твой исходит из заднего Прохода , а что вышло то Плавает , - А что плавает анализировать не может ввиду продукта Жизнедеятельности.
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24.05.2021 21:38 Ответить
не, чувак-анализатор, ты не спрыгивай - ты назови хотя бы один пункт где зе-клоуны не обосрались... Можешь применять свой анализ.
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24.05.2021 22:22 Ответить
Тема разговора о Ботах , а не о зеленых партийцах. Умей по теме , а не поставив аватарку фейковую и валишь как Глухонемой Слепому и друг другу Лайки ставите . Поосторожней на поворотах , а то на бардюр наедешь , надеюсь не на поребрик .
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24.05.2021 22:43 Ответить
сложный вопрос...
"...дискредитировали украинскую власть." - перепечатывали отчёты правительства?

я увидел в теме наезд на людей, которые освещали деятельность правительства.
Для того, чтобы назвать их ботами-злоумышленниками, нужно назвать хотя бы один пункт успешной деятельности правительства, который можно дискредитировать.

...
в том то и дело (а следовательно и непонятка) что двоякое толкование темы.
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24.05.2021 23:03 Ответить
Ну это уже кое Что. Боты , - организация энное количество людей работающие за Деньги и выполняющие какое то Задание . Или дескритизация методом оговора , а короче клевиты дезы и т д .Если существуют нелегально , то есть вопрос к ним , а если это делает власть , то людей не обманешь как и в первом случае . Но есть ватники , - которые как промокашка впитывают всю грязь встреченной на своему пути .И если Вы живете Плохо , - то что бы не говорили что Хорошо , то кто же поверит. Нужно смотреть и слушать , то , что даже и не нравится , что бы сопоставить и проанализировать . Но пропагандисты работают с Тонкими Материями и влаживают в подсознание то , что они хотят .И оно обязательно когда то Выстрелит с подсознания на сознание как уже Свое Мнение......
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24.05.2021 23:16 Ответить
согласен со сказанным и понимаю проблему.

Вы серьёзно смотрите на вопросы...
Я, разуверился не видя каких либо потуг и возможности решения именно этого (как бы не главного) вопроса - зловредного воздействия на сознание (подсознание), сам стараюсь смеяться, чтобы не плакать.

мои извинения - просто неправильно поначалу понял...
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24.05.2021 23:33 Ответить
На Все смотрю .Вот Вы пишите , а за писаным стоит Ваше подсознание которое выводит на Сознание и оно уже пишет готовый текст. Но стоит пройти обратный путь , можно войти в Ваше подсознание со своим текстом и Закрепить его и оно уже будит Ваше родное Убеждение.Говорите , - Что разуверились , - Но Вера умирает последней после человека , - По крайнем так должно Быть. Не всегда человек смеется , - От Радости , как и плачет от Горя.Сначала нужно Найти себя , а затем реагировать на происходящее со стальными Нервами. Удачи.
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25.05.2021 09:58 Ответить
Параноя прогресує? Ну ти не впадай у відчай, приймай те що прописує лікар, попроси щоб рукава тугіше зав'язували. Все буде ок, все буде Порох!
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24.05.2021 20:07 Ответить
Цікаво що вони розповсюджували.
І де.
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24.05.2021 20:00 Ответить
Проросійську ботоферму "накрили" в Черкасах - Цензор.НЕТ 6270 они перепечатывали и распространяли отчёты правительства о своей деятельности.... Проросійську ботоферму "накрили" в Черкасах - Цензор.НЕТ 7726
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24.05.2021 22:28 Ответить
"...и дискредитировали украинскую власть." Пророссийскую ботоферму "накрыли" в Черкассах - Цензор.НЕТ 86 Пророссийскую ботоферму "накрыли" в Черкассах - Цензор.НЕТ 86 Пророссийскую ботоферму "накрыли" в Черкассах - Цензор.НЕТ 86
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24.05.2021 20:12 Ответить
так "украинскую власть" и есть главный дискредитатор украинской власти.
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24.05.2021 21:18 Ответить
3 года ? лукадрищ сажает в колонию подростков на 5 лет за надпись "Жыве Беларусь" . любите вы кацапов , значит скоро они придут к вам .

..
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24.05.2021 20:19 Ответить
Да уж
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24.05.2021 20:47 Ответить
То ане ботахверму карышневава гуана накрыли на 400 псевдорыл. Пророссийскую ботоферму "накрыли" в Черкассах - Цензор.НЕТ 3750 Пророссийскую ботоферму "накрыли" в Черкассах - Цензор.НЕТ 3750 Пророссийскую ботоферму "накрыли" в Черкассах - Цензор.НЕТ 3750
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24.05.2021 20:21 Ответить
Семена накрили, як російського шпигуна, Антоненка, як вбивцю Шеремета, Стерненка, як манячилу-зарізяку, майданівців накрили, як російських ботів. Головне, щоб Єрмака не накрили.
Зєлю геть. Достркові. Не вірю ЖОДНОМУ слову цій падлючій владі зрадників.
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24.05.2021 20:26 Ответить
Забыл подписаться,,тра***тый избиратель,,
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24.05.2021 22:06 Ответить
Дискредитували українську владу перед загниваючим заходом,лєнінцями,капіталістами,МВФ,х.йлом,НАТО,Бідоруссією,олігархами,Кадировим?Уточніть будь-ласка,а то вже себеу"бдіт і недремліт"
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24.05.2021 20:28 Ответить
так звана, ЗЕлена "власть", сама добре порається з власною дискредитацією, в цій справі їй не треба допомагати, бо краще за неї цього ніхто не зробить... Єдине що - від безкінечних безглуздих флешмобів цих ЗЕлених недоумків потерпає Українська держава... на радість сепарам та ху@лу...
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24.05.2021 20:30 Ответить
До 3-х років за державну зраду та за діяльність мета якої знищення державності?!!!!! Ви що вже геть виродки?! Ви ж самі сприяєте тому, що тут херова туча ворогів бігає по україні і все робить, щоб черговий раз розірвати її і кинути в лапи орди!
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24.05.2021 20:40 Ответить
Наверное,это любовь.......когда любое действие или бездействие любимой вызывает такое возбуждение основной массы комментаторов..... Проросійську ботоферму "накрили" в Черкасах - Цензор.НЕТ 5146
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24.05.2021 20:43 Ответить
...и боже вас упаси сдавать кому -то квартиру и не проверять чем в ней занимаются...
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24.05.2021 21:00 Ответить
каждую неделю накрывают "фермы". где приговоры этим животным?
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24.05.2021 21:33 Ответить
Зєля піде до Бацькі на курси "міцних господарників" і побачите вироки. Все ще буде. Беркут вже мастить свої "демократизатори"
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24.05.2021 21:54 Ответить
Наголосовал слабоумное?
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24.05.2021 22:06 Ответить
Под статьей об охреневших рыгах жульки напихали,так приполз тут" умничать"?
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24.05.2021 22:08 Ответить
сулiмку вОнюшку там, випадково, не пiймали ?
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24.05.2021 22:13 Ответить
Він не бот, а палко закоханий чоловік. Проросійську ботоферму "накрили" в Черкасах - Цензор.НЕТ 5496
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24.05.2021 22:33 Ответить
Проросійську ботоферму "накрили" в Черкасах - Цензор.НЕТ 8667
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24.05.2021 23:13 Ответить
Оно подленькое ,гадит исподтишка. Похоже жюлькин родич.
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24.05.2021 23:18 Ответить
« дискредитировали украинскую власть» - не треба всіх дохлих собак вішати на ботів, ЗЄшобло само себе дискредитувало.
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24.05.2021 22:52 Ответить
Как можно дискредитировать этих идиотов ?
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24.05.2021 23:16 Ответить
 
 