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Проросійську ботоферму "накрили" в Черкасах

Новини Цензор.НЕТ Події

Проросійську ботоферму

Боти поширювали неправдиву інформацію про Україну і дискредитували українську владу.

Про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Житель міста Черкаси продавав анонімні IP-адреси своїм клієнтам, серед яких були проросійськи налаштовані громадяни й агітатори, які поширювали дезінформацію, створювали негативні настрої в суспільстві і дискредитували українську владу", - сказано в повідомленні.

На роботі у фігуранта провели обшук, вилучили комп'ютерну техніку, понад 400 одночасно працюючих сім-карт і телекомунікаційне обладнання.

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У справі призначено експертизи, слідство триває.

Чоловікові можуть повідомити про підозру в закликах до повалення конституційного ладу. У такому випадку йому може загрожувати до 3 років за ґратами.

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Топ коментарі
+19
Завжди цікавило питання: чому така публіка любить Росєюшки завжди виключно на великій від неї відстані? Чому не їдуть туди по "праграмє саатєчєствєннікав"?
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24.05.2021 19:53
+17
от ****** кацапські.
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24.05.2021 19:51
+12
сколько из них имели цензоровский логин? )))
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24.05.2021 19:52
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Це якась маячня. Навіщо продавати якісь анонімні IP адреси і як це можна їх продавати? В мене таке відчуття що СБУ під наркотою!
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24.05.2021 19:51 Відповісти
Галоперидол допоможе...
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24.05.2021 19:58 Відповісти
Тим хто думає що IP адреса може бути анонімною, вже ніщо не допоможе, тільки гільйотина.
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24.05.2021 19:59 Відповісти
Тим, хто нічого у цьому не розуміє не слід розповсюджувати свою хворобу...
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24.05.2021 20:06 Відповісти
Я думаю що той хто писав цю маячню, нічого не розуміє ані в IP адресах, ані в кримінальному кодексі і його потрібно вигнати з роботи, щоб не ганьбив Україну!
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24.05.2021 20:07 Відповісти
Оказывается можно, сам удивился. Пророссийскую ботоферму "накрыли" в Черкассах - Цензор.НЕТ 8650 , например, продает IP адреса. Деталей не знаю, но похоже что продажа адресов была ольгинским рашотроллям.
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24.05.2021 20:00 Відповісти
IP адреси не продаються RIPEом а надаються в користування, а LIR це просто реєстратор який оформлює заявки на блоки IP адрес. Ви спочатку розберіться в питанні.
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24.05.2021 20:06 Відповісти
Вы работаете в этой сфере, откуда такая осведомленность? Или просто часто пользуетесь таким сервисом?
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24.05.2021 20:14 Відповісти
Ігорьочок - старший зміни
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24.05.2021 20:19 Відповісти
Посмотрим, что ответит.
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24.05.2021 20:21 Відповісти
Колєг пов'язали?
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24.05.2021 20:23 Відповісти
По відношенню до тебе в мене це постійне відчуття. закінчуй ігорюня нюхати.
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24.05.2021 20:00 Відповісти
Вони ймовірно мали на увазі, що чувак створив такий собі VPN сервіс і барижив потроху. А може просто тримав тор-ноду. Проте в жодному з цих випадків він нічого не порушив, і вони запаряться доводити в суді, що біле це чорне.
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25.05.2021 00:51 Відповісти
от ****** кацапські.
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24.05.2021 19:51 Відповісти
сколько из них имели цензоровский логин? )))
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24.05.2021 19:52 Відповісти
Завжди цікавило питання: чому така публіка любить Росєюшки завжди виключно на великій від неї відстані? Чому не їдуть туди по "праграмє саатєчєствєннікав"?
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24.05.2021 19:53 Відповісти
Оно и СБУ на Цензоре не нужно , - Где есть Писатели , где по любому поводу , - Все Пропало , караул .И никакой Аналитики.
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24.05.2021 19:56 Відповісти
слышь, АналЛитик - назови хотя бы один пункт своего аналлиза...
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24.05.2021 20:14 Відповісти
Слышь , Умка без роду и Племени и анализ Твой исходит из заднего Прохода , а что вышло то Плавает , - А что плавает анализировать не может ввиду продукта Жизнедеятельности.
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24.05.2021 21:38 Відповісти
не, чувак-анализатор, ты не спрыгивай - ты назови хотя бы один пункт где зе-клоуны не обосрались... Можешь применять свой анализ.
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24.05.2021 22:22 Відповісти
Тема разговора о Ботах , а не о зеленых партийцах. Умей по теме , а не поставив аватарку фейковую и валишь как Глухонемой Слепому и друг другу Лайки ставите . Поосторожней на поворотах , а то на бардюр наедешь , надеюсь не на поребрик .
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24.05.2021 22:43 Відповісти
сложный вопрос...
"...дискредитировали украинскую власть." - перепечатывали отчёты правительства?

я увидел в теме наезд на людей, которые освещали деятельность правительства.
Для того, чтобы назвать их ботами-злоумышленниками, нужно назвать хотя бы один пункт успешной деятельности правительства, который можно дискредитировать.

...
в том то и дело (а следовательно и непонятка) что двоякое толкование темы.
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24.05.2021 23:03 Відповісти
Ну это уже кое Что. Боты , - организация энное количество людей работающие за Деньги и выполняющие какое то Задание . Или дескритизация методом оговора , а короче клевиты дезы и т д .Если существуют нелегально , то есть вопрос к ним , а если это делает власть , то людей не обманешь как и в первом случае . Но есть ватники , - которые как промокашка впитывают всю грязь встреченной на своему пути .И если Вы живете Плохо , - то что бы не говорили что Хорошо , то кто же поверит. Нужно смотреть и слушать , то , что даже и не нравится , что бы сопоставить и проанализировать . Но пропагандисты работают с Тонкими Материями и влаживают в подсознание то , что они хотят .И оно обязательно когда то Выстрелит с подсознания на сознание как уже Свое Мнение......
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24.05.2021 23:16 Відповісти
согласен со сказанным и понимаю проблему.

Вы серьёзно смотрите на вопросы...
Я, разуверился не видя каких либо потуг и возможности решения именно этого (как бы не главного) вопроса - зловредного воздействия на сознание (подсознание), сам стараюсь смеяться, чтобы не плакать.

мои извинения - просто неправильно поначалу понял...
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24.05.2021 23:33 Відповісти
На Все смотрю .Вот Вы пишите , а за писаным стоит Ваше подсознание которое выводит на Сознание и оно уже пишет готовый текст. Но стоит пройти обратный путь , можно войти в Ваше подсознание со своим текстом и Закрепить его и оно уже будит Ваше родное Убеждение.Говорите , - Что разуверились , - Но Вера умирает последней после человека , - По крайнем так должно Быть. Не всегда человек смеется , - От Радости , как и плачет от Горя.Сначала нужно Найти себя , а затем реагировать на происходящее со стальными Нервами. Удачи.
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25.05.2021 09:58 Відповісти
Параноя прогресує? Ну ти не впадай у відчай, приймай те що прописує лікар, попроси щоб рукава тугіше зав'язували. Все буде ок, все буде Порох!
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24.05.2021 20:07 Відповісти
Цікаво що вони розповсюджували.
І де.
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24.05.2021 20:00 Відповісти
Проросійську ботоферму "накрили" в Черкасах - Цензор.НЕТ 6270 они перепечатывали и распространяли отчёты правительства о своей деятельности.... Проросійську ботоферму "накрили" в Черкасах - Цензор.НЕТ 7726
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24.05.2021 22:28 Відповісти
"...и дискредитировали украинскую власть." Пророссийскую ботоферму "накрыли" в Черкассах - Цензор.НЕТ 86 Пророссийскую ботоферму "накрыли" в Черкассах - Цензор.НЕТ 86 Пророссийскую ботоферму "накрыли" в Черкассах - Цензор.НЕТ 86
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24.05.2021 20:12 Відповісти
так "украинскую власть" и есть главный дискредитатор украинской власти.
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24.05.2021 21:18 Відповісти
3 года ? лукадрищ сажает в колонию подростков на 5 лет за надпись "Жыве Беларусь" . любите вы кацапов , значит скоро они придут к вам .

..
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24.05.2021 20:19 Відповісти
Да уж
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24.05.2021 20:47 Відповісти
То ане ботахверму карышневава гуана накрыли на 400 псевдорыл. Пророссийскую ботоферму "накрыли" в Черкассах - Цензор.НЕТ 3750 Пророссийскую ботоферму "накрыли" в Черкассах - Цензор.НЕТ 3750 Пророссийскую ботоферму "накрыли" в Черкассах - Цензор.НЕТ 3750
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24.05.2021 20:21 Відповісти
Семена накрили, як російського шпигуна, Антоненка, як вбивцю Шеремета, Стерненка, як манячилу-зарізяку, майданівців накрили, як російських ботів. Головне, щоб Єрмака не накрили.
Зєлю геть. Достркові. Не вірю ЖОДНОМУ слову цій падлючій владі зрадників.
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24.05.2021 20:26 Відповісти
Забыл подписаться,,тра***тый избиратель,,
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24.05.2021 22:06 Відповісти
Дискредитували українську владу перед загниваючим заходом,лєнінцями,капіталістами,МВФ,х.йлом,НАТО,Бідоруссією,олігархами,Кадировим?Уточніть будь-ласка,а то вже себеу"бдіт і недремліт"
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24.05.2021 20:28 Відповісти
так звана, ЗЕлена "власть", сама добре порається з власною дискредитацією, в цій справі їй не треба допомагати, бо краще за неї цього ніхто не зробить... Єдине що - від безкінечних безглуздих флешмобів цих ЗЕлених недоумків потерпає Українська держава... на радість сепарам та ху@лу...
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24.05.2021 20:30 Відповісти
До 3-х років за державну зраду та за діяльність мета якої знищення державності?!!!!! Ви що вже геть виродки?! Ви ж самі сприяєте тому, що тут херова туча ворогів бігає по україні і все робить, щоб черговий раз розірвати її і кинути в лапи орди!
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24.05.2021 20:40 Відповісти
Наверное,это любовь.......когда любое действие или бездействие любимой вызывает такое возбуждение основной массы комментаторов..... Проросійську ботоферму "накрили" в Черкасах - Цензор.НЕТ 5146
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24.05.2021 20:43 Відповісти
...и боже вас упаси сдавать кому -то квартиру и не проверять чем в ней занимаются...
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24.05.2021 21:00 Відповісти
каждую неделю накрывают "фермы". где приговоры этим животным?
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24.05.2021 21:33 Відповісти
Зєля піде до Бацькі на курси "міцних господарників" і побачите вироки. Все ще буде. Беркут вже мастить свої "демократизатори"
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24.05.2021 21:54 Відповісти
Наголосовал слабоумное?
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24.05.2021 22:06 Відповісти
Под статьей об охреневших рыгах жульки напихали,так приполз тут" умничать"?
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24.05.2021 22:08 Відповісти
сулiмку вОнюшку там, випадково, не пiймали ?
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24.05.2021 22:13 Відповісти
Він не бот, а палко закоханий чоловік. Проросійську ботоферму "накрили" в Черкасах - Цензор.НЕТ 5496
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24.05.2021 22:33 Відповісти
Проросійську ботоферму "накрили" в Черкасах - Цензор.НЕТ 8667
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24.05.2021 23:13 Відповісти
Оно подленькое ,гадит исподтишка. Похоже жюлькин родич.
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24.05.2021 23:18 Відповісти
« дискредитировали украинскую власть» - не треба всіх дохлих собак вішати на ботів, ЗЄшобло само себе дискредитувало.
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24.05.2021 22:52 Відповісти
Как можно дискредитировать этих идиотов ?
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24.05.2021 23:16 Відповісти
 
 