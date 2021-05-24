Проросійську ботоферму "накрили" в Черкасах
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Боти поширювали неправдиву інформацію про Україну і дискредитували українську владу.
Про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
"Житель міста Черкаси продавав анонімні IP-адреси своїм клієнтам, серед яких були проросійськи налаштовані громадяни й агітатори, які поширювали дезінформацію, створювали негативні настрої в суспільстві і дискредитували українську владу", - сказано в повідомленні.
На роботі у фігуранта провели обшук, вилучили комп'ютерну техніку, понад 400 одночасно працюючих сім-карт і телекомунікаційне обладнання.
У справі призначено експертизи, слідство триває.
Чоловікові можуть повідомити про підозру в закликах до повалення конституційного ладу. У такому випадку йому може загрожувати до 3 років за ґратами.
Будь ласка, зачекайте...
"...дискредитировали украинскую власть." - перепечатывали отчёты правительства?
я увидел в теме наезд на людей, которые освещали деятельность правительства.
Для того, чтобы назвать их ботами-злоумышленниками, нужно назвать хотя бы один пункт успешной деятельности правительства, который можно дискредитировать.
...
в том то и дело (а следовательно и непонятка) что двоякое толкование темы.
Вы серьёзно смотрите на вопросы...
Я, разуверился не видя каких либо потуг и возможности решения именно этого (как бы не главного) вопроса - зловредного воздействия на сознание (подсознание), сам стараюсь смеяться, чтобы не плакать.
мои извинения - просто неправильно поначалу понял...
І де.
..
Зєлю геть. Достркові. Не вірю ЖОДНОМУ слову цій падлючій владі зрадників.