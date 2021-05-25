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Новости За рубежом
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агрессия (1698) Россия (91262) Чехия (1464) Евросоюз (15877) Шарль Мишель (212)

Лидеры ЕС осудили разрушительные действия Кремля против Евросоюза и партнеров, - Мишель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лидеры ЕС осудили разрушительные действия Кремля против Евросоюза и партнеров, - Мишель

Лидеры стран ЕС провели углубленное обсуждение вопросов взаимоотношений с Россией и осудили действия Кремля против Евросоюза и его партнеров.

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам первого дня встречи лидеров ЕС рассказал президент Европейского совета Шарль Мишель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обсудили наши отношения с Россией и осудили незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, стран-членов и партнеров. Мы подтвердили солидарность со странами-членами, особенно с Чешской Республикой, и поддержали ее ответ на такие действия (со стороны России. - Ред.)", - сказал Мишель.

Он рассказал, что лидеры Евросоюза подтвердили намерение строить отношения с Россией на основе пяти руководящих принципов и пригласили Высокого представителя ЕС и Еврокомиссию к следующему саммиту ЕС (должен состояться в июне) представить доклад о возможных политических опциях в отношениях с РФ.

Отвечая на вопрос журналистов, рассматривается ли введение новых санкций против Российской Федерации, Шарль Мишель заметил, что ЕС уже ввел их и имеет возможность регулярно обсуждать этот вопрос во время каждого заседания Европейского совета.

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"Мы чувствовали, особенно на протяжении прошлых месяцев и прошлых лет, что очень важно иметь в рамках Европейского совета углубленную дискуссию по отношениям между ЕС и Россией. Сегодня вечером у нас была очень серьезная, плодотворная и полезная дискуссия с целью подготовить следующий шаг. Следующий шаг - это будет доклад Еврокомиссии и Высокого представителя ЕС... охватывающий все сферы наших отношений с Россией", - пояснил президент Европейского совета.

Он отметил, что европейские лидеры имели в ходе обсуждения имели возможность выслушать мнения друг друга и подтвердить мощную солидарность стран-членов.

"На основе этого мы будем работать над деталями, чтобы иметь стратегическое видение и, как я надеюсь, стратегические действия в отношении России", - добавил Мишель.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
опять - осудили.
где санкции ?
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25.05.2021 08:58
+6
Предлагаю всем руководителям ЕС построиться колонной

и строевым маршем отправиться в шопу истории... Лидеры ЕС осудили разрушительные действия Кремля против Евросоюза и партнеров, - Мишель - Цензор.НЕТ 8383

Вместо вас должна создаться более ответственная и РЕШИТЕЛЬНАЯ организация Лидеры ЕС осудили разрушительные действия Кремля против Евросоюза и партнеров, - Мишель - Цензор.НЕТ 3837
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25.05.2021 09:02
+4
Как это "осудили" вяжется с постоянным инвестированием средств в кацапский терроризм?
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25.05.2021 09:02
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Правила форума Совет форумчан
опять - осудили.
где санкции ?
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25.05.2021 08:58 Ответить
На саммите ЕС рассматривали скандал между Россией и Чехией. Взаимная высылка дипломатов и т.д.


Санкции за действия России уже ввели, но хотели еще. Вот спасибо Лукашенко - за Протасевича России еще добавят.
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25.05.2021 09:16 Ответить
Якраз Білорусь відволікла увагу від росії. І швидкими темпами йде в пастку цієї потвори-терориста. А в нас і до цього дня вимикають сонячні і вітрові електростанції, бо закуповують електроенергію в Білорусі і росії.
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25.05.2021 09:56 Ответить
Нельзя санкции, нужно умиротворить агрессора путем поиска диалога
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25.05.2021 09:25 Ответить
А толку ? Бла-бла-бла ……… лицемеры циничные
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25.05.2021 09:42 Ответить
Асуждам-с!
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25.05.2021 08:59 Ответить
А "глубокую озабоченность" высказали или как?
Лидеры ЕС осудили разрушительные действия Кремля против Евросоюза и партнеров, - Мишель - Цензор.НЕТ 7217
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25.05.2021 09:01 Ответить
насколько глубокую ? на форд фокус или на целый роллс ройс ?Лідери ЄС засудили руйнівні дії Кремля проти Євросоюзу і партнерів, - Мішель - Цензор.НЕТ 2130
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25.05.2021 09:29 Ответить
Предлагаю всем руководителям ЕС построиться колонной

и строевым маршем отправиться в шопу истории... Лидеры ЕС осудили разрушительные действия Кремля против Евросоюза и партнеров, - Мишель - Цензор.НЕТ 8383

Вместо вас должна создаться более ответственная и РЕШИТЕЛЬНАЯ организация Лидеры ЕС осудили разрушительные действия Кремля против Евросоюза и партнеров, - Мишель - Цензор.НЕТ 3837
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25.05.2021 09:02 Ответить
Інститути оон і ес - мрія кожного чінуши, особливо португальсько-італійського походження(((
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25.05.2021 09:05 Ответить
демократия в краткосрочной перспективе бессильна против авторитаризма
она играет по правилам и принимает коллективное решение, а он ни то, ни сё
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25.05.2021 09:08 Ответить
так ты предлагаешь у нас тоже авторитаризм устроить? нет?

так зачем ты этот бред несешь?
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25.05.2021 09:18 Ответить
в теме "ес-рф" ты пишешь "у нас"...в связи с чем?
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25.05.2021 09:25 Ответить
" Alexander Bereznuk ******** демократия в краткосрочной перспективе бессильна против авторитар..."
Демократия имеет полное право избавиться от этих инертных червяков! Демократия как раз и предполагает власть большинства. "Демократия" дожлна , хоть временно, принять антигуманные и антидемократичные законы, что бы ТОТАЛЬНО уничтожить таких мразей как ху-ло... как Лукашенко... и иные диктаторы планеты.
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25.05.2021 09:44 Ответить
Как это "осудили" вяжется с постоянным инвестированием средств в кацапский терроризм?
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25.05.2021 09:02 Ответить
Это разные вещи.
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25.05.2021 09:03 Ответить
Они осудили.
На них положили.
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25.05.2021 09:02 Ответить
так осудили что готовы сосать из СП2 газ выкачаный из планеты Земля
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25.05.2021 09:03 Ответить
Повылазили озабочености.Как грибы после дождя.А действий как всегда не будет.Конченые зажравшиеся политические импотенты.
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25.05.2021 09:05 Ответить
Не заважайте москалям будувати свої газопроводи і нафтопроводи, а навколо них свої туалети по всій Європі. А колди вони все побудують, то за гроші за газ,які отримають від вас, куплять міцну мотузку з милом і придушать вас навіки.
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25.05.2021 09:08 Ответить
Как можно "осуждать разрушительные действия"?!
Тебе ставят подножку, бьют в морду, связывают руки, а ты "осуждаешь"?!
А чего вы ещё ждёте?
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25.05.2021 09:10 Ответить
полового акта и беременности, хотя это уже произошло.
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25.05.2021 09:14 Ответить
Не забудьте сказать "Ай-яй-яй" и погрозить пальчиком. Строго!
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25.05.2021 09:12 Ответить
Срочно снимите санкции, что бы задобрить РФ!
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25.05.2021 09:13 Ответить
путін знищив репутацію росії на роки.якщо не на століття.
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25.05.2021 09:16 Ответить
Лідери ЄС засудили руйнівні дії Кремля проти Євросоюзу і партнерів, - Мішель - Цензор.НЕТ 4957 Лідери ЄС засудили руйнівні дії Кремля проти Євросоюзу і партнерів, - Мішель - Цензор.НЕТ 4619
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25.05.2021 09:21 Ответить
у троллей рабочее утро началось - из 20 человек, 2- реальные люди, остальные - пригожинская тролятина.

Раскачивают тезис "слабая Европа не накладывает санкции на Россию"

Почему это вижу, а модераторам плевать? и где хотя бы Подоляк или Центр противодействия дезинформации?

Чот при Порохе не боролись с тролями, что при Зелей - один ..й
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25.05.2021 09:21 Ответить
Оооо, а как так получается что кремль ведёт против вас разрушительную политику, а ваш недоумок боррель с ним диалоги ищет?
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25.05.2021 09:24 Ответить
Как то комично выглядят осуждения ,огорчения,озабоченности
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25.05.2021 09:28 Ответить
Осудить то осудили, а курва мЄркЄль, газовую трубу всетаки достраивает...
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25.05.2021 10:04 Ответить
"Шарль Мишель заметил, что ЕС уже ввел санкции и имеет возможность регулярно обсуждать этот вопрос во время каждого заседания Европейского совета".
В переводе на общедоступный - мы чего-то порешали, выразили озабоченность, и готовы выражать, только уже обеспокоенность, по этому поводу и дальше. Главное, чтобы у нас убытков не было.
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25.05.2021 11:07 Ответить
Давайте, толкайте РБ на присоединение к Мышибратьям. Для этого всю эту кашу и заварили. Жаль парня, его точно погубят. Варварам нужна сакральная жертва. Союз подпишут кровью...
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25.05.2021 11:11 Ответить
но СП-2 строить не прекратили
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25.05.2021 11:38 Ответить
 
 