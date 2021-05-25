Лидеры ЕС осудили разрушительные действия Кремля против Евросоюза и партнеров, - Мишель
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Лидеры стран ЕС провели углубленное обсуждение вопросов взаимоотношений с Россией и осудили действия Кремля против Евросоюза и его партнеров.
Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам первого дня встречи лидеров ЕС рассказал президент Европейского совета Шарль Мишель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы обсудили наши отношения с Россией и осудили незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, стран-членов и партнеров. Мы подтвердили солидарность со странами-членами, особенно с Чешской Республикой, и поддержали ее ответ на такие действия (со стороны России. - Ред.)", - сказал Мишель.
Он рассказал, что лидеры Евросоюза подтвердили намерение строить отношения с Россией на основе пяти руководящих принципов и пригласили Высокого представителя ЕС и Еврокомиссию к следующему саммиту ЕС (должен состояться в июне) представить доклад о возможных политических опциях в отношениях с РФ.
Отвечая на вопрос журналистов, рассматривается ли введение новых санкций против Российской Федерации, Шарль Мишель заметил, что ЕС уже ввел их и имеет возможность регулярно обсуждать этот вопрос во время каждого заседания Европейского совета.
"Мы чувствовали, особенно на протяжении прошлых месяцев и прошлых лет, что очень важно иметь в рамках Европейского совета углубленную дискуссию по отношениям между ЕС и Россией. Сегодня вечером у нас была очень серьезная, плодотворная и полезная дискуссия с целью подготовить следующий шаг. Следующий шаг - это будет доклад Еврокомиссии и Высокого представителя ЕС... охватывающий все сферы наших отношений с Россией", - пояснил президент Европейского совета.
Он отметил, что европейские лидеры имели в ходе обсуждения имели возможность выслушать мнения друг друга и подтвердить мощную солидарность стран-членов.
"На основе этого мы будем работать над деталями, чтобы иметь стратегическое видение и, как я надеюсь, стратегические действия в отношении России", - добавил Мишель.
Пожалуйста, подождите...
где санкции ?
Санкции за действия России уже ввели, но хотели еще. Вот спасибо Лукашенко - за Протасевича России еще добавят.
и строевым маршем отправиться в шопу истории...
Вместо вас должна создаться более ответственная и РЕШИТЕЛЬНАЯ организация
она играет по правилам и принимает коллективное решение, а он ни то, ни сё
так зачем ты этот бред несешь?
Демократия имеет полное право избавиться от этих инертных червяков! Демократия как раз и предполагает власть большинства. "Демократия" дожлна , хоть временно, принять антигуманные и антидемократичные законы, что бы ТОТАЛЬНО уничтожить таких мразей как ху-ло... как Лукашенко... и иные диктаторы планеты.
На них положили.
Тебе ставят подножку, бьют в морду, связывают руки, а ты "осуждаешь"?!
А чего вы ещё ждёте?
Раскачивают тезис "слабая Европа не накладывает санкции на Россию"
Почему это вижу, а модераторам плевать? и где хотя бы Подоляк или Центр противодействия дезинформации?
Чот при Порохе не боролись с тролями, что при Зелей - один ..й
В переводе на общедоступный - мы чего-то порешали, выразили озабоченность, и готовы выражать, только уже обеспокоенность, по этому поводу и дальше. Главное, чтобы у нас убытков не было.