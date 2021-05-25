Лідери ЄС засудили руйнівні дії Кремля проти Євросоюзу і партнерів, - Мішель

Лідери країн ЄС провели поглиблене обговорення питань взаємин з Росією і засудили дії Кремля проти Євросоюзу і його партнерів.

Про це в Брюсселі під час пресконференції за підсумками першого дня зустрічі лідерів ЄС розповів президент Європейської ради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми обговорили наші відносини з Росією та засудили незаконні, провокативні та руйнівні дії Росії проти ЄС, країн-членів та партнерів. Ми підтвердили солідарність із країнами-членами, особливо із Чеською Республікою, та підтримали її відповідь на такі дії (з боку Росії. – Ред.)", - сказав Мішель.

Він розповів, що лідери Євросоюзу підтвердили намір будувати відносини з Росією на основі п’яти керівних принципів та запросили Високого представника ЄС і Єврокомісію до наступного саміту ЄС (має відбутися у червні) представити доповідь про можливі політичні опції у відносинах з РФ.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи розглядається введення нових санкцій проти Російської Федерації, Шарль Мішель зауважив, що ЄС уже запровадив їх і має можливість регулярно обговорювати це питання під час кожного засідання Європейської ради.

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"Ми відчували, особливо протягом минулих місяців і минулих років, що дуже важливо мати в межах Європейської ради поглиблену дискусію стосовно відносин між ЄС і Росією. Сьогодні ввечері ми мали дуже серйозну, плідну і корисну дискусію з метою підготувати наступний крок. Наступний крок – це буде доповідь Єврокомісії та Високого представника ЄС… яка охоплює всі сфери наших відносин з Росією", - пояснив президент Європейської ради.

Він зауважив, що європейські лідери мали сьогодні нагоду вислухати думки одне одного та підтвердити потужну солідарність країн-членів.

"На підставі цього ми працюватимемо над деталями, щоб мати стратегічне бачення та, як я сподіваюся, стратегічні дії стосовно Росії", - додав Мішель.