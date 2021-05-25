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Новини За кордоном
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агресія (1184) Росія (47217) Чехія (998) Євросоюз (7022) Шарль Мішель (276)

Лідери ЄС засудили руйнівні дії Кремля проти Євросоюзу і партнерів, - Мішель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лідери ЄС засудили руйнівні дії Кремля проти Євросоюзу і партнерів, - Мішель

Лідери країн ЄС провели поглиблене обговорення питань взаємин з Росією і засудили дії Кремля проти Євросоюзу і його партнерів.

Про це в Брюсселі під час пресконференції за підсумками першого дня зустрічі лідерів ЄС розповів президент Європейської ради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми обговорили наші відносини з Росією та засудили незаконні, провокативні та руйнівні дії Росії проти ЄС, країн-членів та партнерів. Ми підтвердили солідарність із країнами-членами, особливо із Чеською Республікою, та підтримали її відповідь на такі дії (з боку Росії. – Ред.)", - сказав Мішель.

Він розповів, що лідери Євросоюзу підтвердили намір будувати відносини з Росією на основі п’яти керівних принципів та запросили Високого представника ЄС і Єврокомісію до наступного саміту ЄС (має відбутися у червні) представити доповідь про можливі політичні опції у відносинах з РФ.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи розглядається введення нових санкцій проти Російської Федерації, Шарль Мішель зауважив, що ЄС уже запровадив їх і має можливість регулярно обговорювати це питання під час кожного засідання Європейської ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова Євроради Мішель назвав дії Росії "незаконними і провокаційними"

"Ми відчували, особливо протягом минулих місяців і минулих років, що дуже важливо мати в межах Європейської ради поглиблену дискусію стосовно відносин між ЄС і Росією. Сьогодні ввечері ми мали дуже серйозну, плідну і корисну дискусію з метою підготувати наступний крок. Наступний крок – це буде доповідь Єврокомісії та Високого представника ЄС… яка охоплює всі сфери наших відносин з Росією", - пояснив президент Європейської ради.

Він зауважив, що європейські лідери мали сьогодні нагоду вислухати думки одне одного та підтвердити потужну солідарність країн-членів.

"На підставі цього ми працюватимемо над деталями, щоб мати стратегічне бачення та, як я сподіваюся, стратегічні дії стосовно Росії", - додав Мішель.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
опять - осудили.
где санкции ?
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25.05.2021 08:58
+6
Предлагаю всем руководителям ЕС построиться колонной

и строевым маршем отправиться в шопу истории... Лидеры ЕС осудили разрушительные действия Кремля против Евросоюза и партнеров, - Мишель - Цензор.НЕТ 8383

Вместо вас должна создаться более ответственная и РЕШИТЕЛЬНАЯ организация Лидеры ЕС осудили разрушительные действия Кремля против Евросоюза и партнеров, - Мишель - Цензор.НЕТ 3837
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25.05.2021 09:02
+4
Как это "осудили" вяжется с постоянным инвестированием средств в кацапский терроризм?
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25.05.2021 09:02
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опять - осудили.
где санкции ?
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25.05.2021 08:58 Відповісти
На саммите ЕС рассматривали скандал между Россией и Чехией. Взаимная высылка дипломатов и т.д.


Санкции за действия России уже ввели, но хотели еще. Вот спасибо Лукашенко - за Протасевича России еще добавят.
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25.05.2021 09:16 Відповісти
Якраз Білорусь відволікла увагу від росії. І швидкими темпами йде в пастку цієї потвори-терориста. А в нас і до цього дня вимикають сонячні і вітрові електростанції, бо закуповують електроенергію в Білорусі і росії.
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25.05.2021 09:56 Відповісти
Нельзя санкции, нужно умиротворить агрессора путем поиска диалога
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25.05.2021 09:25 Відповісти
А толку ? Бла-бла-бла ……… лицемеры циничные
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25.05.2021 09:42 Відповісти
Асуждам-с!
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25.05.2021 08:59 Відповісти
А "глубокую озабоченность" высказали или как?
Лидеры ЕС осудили разрушительные действия Кремля против Евросоюза и партнеров, - Мишель - Цензор.НЕТ 7217
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25.05.2021 09:01 Відповісти
насколько глубокую ? на форд фокус или на целый роллс ройс ?Лідери ЄС засудили руйнівні дії Кремля проти Євросоюзу і партнерів, - Мішель - Цензор.НЕТ 2130
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25.05.2021 09:29 Відповісти
Предлагаю всем руководителям ЕС построиться колонной

и строевым маршем отправиться в шопу истории... Лидеры ЕС осудили разрушительные действия Кремля против Евросоюза и партнеров, - Мишель - Цензор.НЕТ 8383

Вместо вас должна создаться более ответственная и РЕШИТЕЛЬНАЯ организация Лидеры ЕС осудили разрушительные действия Кремля против Евросоюза и партнеров, - Мишель - Цензор.НЕТ 3837
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25.05.2021 09:02 Відповісти
Інститути оон і ес - мрія кожного чінуши, особливо португальсько-італійського походження(((
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25.05.2021 09:05 Відповісти
демократия в краткосрочной перспективе бессильна против авторитаризма
она играет по правилам и принимает коллективное решение, а он ни то, ни сё
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25.05.2021 09:08 Відповісти
так ты предлагаешь у нас тоже авторитаризм устроить? нет?

так зачем ты этот бред несешь?
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25.05.2021 09:18 Відповісти
в теме "ес-рф" ты пишешь "у нас"...в связи с чем?
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25.05.2021 09:25 Відповісти
" Alexander Bereznuk ******** демократия в краткосрочной перспективе бессильна против авторитар..."
Демократия имеет полное право избавиться от этих инертных червяков! Демократия как раз и предполагает власть большинства. "Демократия" дожлна , хоть временно, принять антигуманные и антидемократичные законы, что бы ТОТАЛЬНО уничтожить таких мразей как ху-ло... как Лукашенко... и иные диктаторы планеты.
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25.05.2021 09:44 Відповісти
Как это "осудили" вяжется с постоянным инвестированием средств в кацапский терроризм?
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25.05.2021 09:02 Відповісти
Это разные вещи.
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25.05.2021 09:03 Відповісти
Они осудили.
На них положили.
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25.05.2021 09:02 Відповісти
так осудили что готовы сосать из СП2 газ выкачаный из планеты Земля
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25.05.2021 09:03 Відповісти
Повылазили озабочености.Как грибы после дождя.А действий как всегда не будет.Конченые зажравшиеся политические импотенты.
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25.05.2021 09:05 Відповісти
Не заважайте москалям будувати свої газопроводи і нафтопроводи, а навколо них свої туалети по всій Європі. А колди вони все побудують, то за гроші за газ,які отримають від вас, куплять міцну мотузку з милом і придушать вас навіки.
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25.05.2021 09:08 Відповісти
Как можно "осуждать разрушительные действия"?!
Тебе ставят подножку, бьют в морду, связывают руки, а ты "осуждаешь"?!
А чего вы ещё ждёте?
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25.05.2021 09:10 Відповісти
полового акта и беременности, хотя это уже произошло.
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25.05.2021 09:14 Відповісти
Не забудьте сказать "Ай-яй-яй" и погрозить пальчиком. Строго!
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25.05.2021 09:12 Відповісти
Срочно снимите санкции, что бы задобрить РФ!
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25.05.2021 09:13 Відповісти
путін знищив репутацію росії на роки.якщо не на століття.
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25.05.2021 09:16 Відповісти
Лідери ЄС засудили руйнівні дії Кремля проти Євросоюзу і партнерів, - Мішель - Цензор.НЕТ 4957 Лідери ЄС засудили руйнівні дії Кремля проти Євросоюзу і партнерів, - Мішель - Цензор.НЕТ 4619
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25.05.2021 09:21 Відповісти
у троллей рабочее утро началось - из 20 человек, 2- реальные люди, остальные - пригожинская тролятина.

Раскачивают тезис "слабая Европа не накладывает санкции на Россию"

Почему это вижу, а модераторам плевать? и где хотя бы Подоляк или Центр противодействия дезинформации?

Чот при Порохе не боролись с тролями, что при Зелей - один ..й
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25.05.2021 09:21 Відповісти
Оооо, а как так получается что кремль ведёт против вас разрушительную политику, а ваш недоумок боррель с ним диалоги ищет?
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25.05.2021 09:24 Відповісти
Как то комично выглядят осуждения ,огорчения,озабоченности
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25.05.2021 09:28 Відповісти
Осудить то осудили, а курва мЄркЄль, газовую трубу всетаки достраивает...
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25.05.2021 10:04 Відповісти
"Шарль Мишель заметил, что ЕС уже ввел санкции и имеет возможность регулярно обсуждать этот вопрос во время каждого заседания Европейского совета".
В переводе на общедоступный - мы чего-то порешали, выразили озабоченность, и готовы выражать, только уже обеспокоенность, по этому поводу и дальше. Главное, чтобы у нас убытков не было.
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25.05.2021 11:07 Відповісти
Давайте, толкайте РБ на присоединение к Мышибратьям. Для этого всю эту кашу и заварили. Жаль парня, его точно погубят. Варварам нужна сакральная жертва. Союз подпишут кровью...
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25.05.2021 11:11 Відповісти
но СП-2 строить не прекратили
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25.05.2021 11:38 Відповісти
 
 