Лідери ЄС засудили руйнівні дії Кремля проти Євросоюзу і партнерів, - Мішель
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Лідери країн ЄС провели поглиблене обговорення питань взаємин з Росією і засудили дії Кремля проти Євросоюзу і його партнерів.
Про це в Брюсселі під час пресконференції за підсумками першого дня зустрічі лідерів ЄС розповів президент Європейської ради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми обговорили наші відносини з Росією та засудили незаконні, провокативні та руйнівні дії Росії проти ЄС, країн-членів та партнерів. Ми підтвердили солідарність із країнами-членами, особливо із Чеською Республікою, та підтримали її відповідь на такі дії (з боку Росії. – Ред.)", - сказав Мішель.
Він розповів, що лідери Євросоюзу підтвердили намір будувати відносини з Росією на основі п’яти керівних принципів та запросили Високого представника ЄС і Єврокомісію до наступного саміту ЄС (має відбутися у червні) представити доповідь про можливі політичні опції у відносинах з РФ.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи розглядається введення нових санкцій проти Російської Федерації, Шарль Мішель зауважив, що ЄС уже запровадив їх і має можливість регулярно обговорювати це питання під час кожного засідання Європейської ради.
"Ми відчували, особливо протягом минулих місяців і минулих років, що дуже важливо мати в межах Європейської ради поглиблену дискусію стосовно відносин між ЄС і Росією. Сьогодні ввечері ми мали дуже серйозну, плідну і корисну дискусію з метою підготувати наступний крок. Наступний крок – це буде доповідь Єврокомісії та Високого представника ЄС… яка охоплює всі сфери наших відносин з Росією", - пояснив президент Європейської ради.
Він зауважив, що європейські лідери мали сьогодні нагоду вислухати думки одне одного та підтвердити потужну солідарність країн-членів.
"На підставі цього ми працюватимемо над деталями, щоб мати стратегічне бачення та, як я сподіваюся, стратегічні дії стосовно Росії", - додав Мішель.
Будь ласка, зачекайте...
где санкции ?
Санкции за действия России уже ввели, но хотели еще. Вот спасибо Лукашенко - за Протасевича России еще добавят.
и строевым маршем отправиться в шопу истории...
Вместо вас должна создаться более ответственная и РЕШИТЕЛЬНАЯ организация
она играет по правилам и принимает коллективное решение, а он ни то, ни сё
так зачем ты этот бред несешь?
Демократия имеет полное право избавиться от этих инертных червяков! Демократия как раз и предполагает власть большинства. "Демократия" дожлна , хоть временно, принять антигуманные и антидемократичные законы, что бы ТОТАЛЬНО уничтожить таких мразей как ху-ло... как Лукашенко... и иные диктаторы планеты.
На них положили.
Тебе ставят подножку, бьют в морду, связывают руки, а ты "осуждаешь"?!
А чего вы ещё ждёте?
Раскачивают тезис "слабая Европа не накладывает санкции на Россию"
Почему это вижу, а модераторам плевать? и где хотя бы Подоляк или Центр противодействия дезинформации?
Чот при Порохе не боролись с тролями, что при Зелей - один ..й
В переводе на общедоступный - мы чего-то порешали, выразили озабоченность, и готовы выражать, только уже обеспокоенность, по этому поводу и дальше. Главное, чтобы у нас убытков не было.