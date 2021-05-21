Голова Євроради Мішель назвав дії Росії "незаконними і провокаційними"

Голова Європейської ради Шарль Мішель перед самітом ЄС 24-25 травня направив головам держав і урядів країн Євросоюзу лист-запрошення, в якому повідомив про майбутні "стратегічні дебати" стосовно Росії, в діях якої він бачить "провокаційні кроки".

"Як було погоджено під час нашої відеоконференції в березні, ми проведемо стратегічні дебати стосовно Росії. Незаконні і провокаційні кроки Росії тривають як у державах-членах ЄС, так і за їх межами, зовсім нещодавно - із затвердженням списку так званих "недружніх держав", - написав Мішель у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Подальше обговорення між нами було б корисно супроводити доповіддю високого представника і (Євро) комісії у відповідності з п'ятьма керівними принципами відносин між ЄС і Росією", - додав глава Євроради.

Раніше в п'ятницю високопосадовець ЄС повідомив журналістам у Брюсселі, що засудження дій РФ проти Євросоюзу і його держав-членів і доручення Єврокомісії і голові дипломатії ЄС Жозепу Боррелю підготувати доповідь про стратегію відносин із РФ будуть в основі "стратегічної дискусії" про Росію саміту ЄС 24 -25 травня.

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За його словами, п'ять принципів "є наріжними каменями" відносин Євросоюзу з Росією. "І ми запропонуємо комісії і високому представнику пану Боррелю підготувати доповідь відповідно до цих п'ятьох принципів, щоб ясно заявити, де ми перебуваємо, яка нинішня ситуація в рамках відносин з Росією сьогодні і завтра", - сказав співрозмовник ЗМІ.

Відповідаючи на запитання, чи не суперечить нова ситуація у відносинах з Росією "п'ятьом принципам", про необхідність перегляду яких вже говорили деякі країни ЄС, європейський функціонер відкинув припущення, що ці принципи беруться під сумнів в Євросоюзі. Він запевнив, що це зовсім не випливає з консультацій із представниками держав-членів.

"У даний час немає сумнівів щодо п'яти принципів. І ми вважаємо, хоча це і не новина, що ці п'ять принципів залишаються дієвими, вони пропонують всеосяжні рамки, в яких можна оперувати", - пояснило високопоставлене джерело.