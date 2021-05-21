УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7644 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
3 492 37
Росія (47144) Євросоюз (6998) Шарль Мішель (276)

Голова Євроради Мішель назвав дії Росії "незаконними і провокаційними"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Голова Євроради Мішель назвав дії Росії

Голова Європейської ради Шарль Мішель перед самітом ЄС 24-25 травня направив головам держав і урядів країн Євросоюзу лист-запрошення, в якому повідомив про майбутні "стратегічні дебати" стосовно Росії, в діях якої він бачить "провокаційні кроки".

"Як було погоджено під час нашої відеоконференції в березні, ми проведемо стратегічні дебати стосовно Росії. Незаконні і провокаційні кроки Росії тривають як у державах-членах ЄС, так і за їх межами, зовсім нещодавно - із затвердженням списку так званих "недружніх держав", - написав Мішель у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Подальше обговорення між нами було б корисно супроводити доповіддю високого представника і (Євро) комісії у відповідності з п'ятьма керівними принципами відносин між ЄС і Росією", - додав глава Євроради.

Раніше в п'ятницю високопосадовець ЄС повідомив журналістам у Брюсселі, що засудження дій РФ проти Євросоюзу і його держав-членів і доручення Єврокомісії і голові дипломатії ЄС Жозепу Боррелю підготувати доповідь про стратегію відносин із РФ будуть в основі "стратегічної дискусії" про Росію саміту ЄС 24 -25 травня.

Читайте також: Президент Євроради Мішель про оприлюднений РФ перелік "недружніх країн": Ще один крок до підриву дипвідносин

За його словами, п'ять принципів "є наріжними каменями" відносин Євросоюзу з Росією. "І ми запропонуємо комісії і високому представнику пану Боррелю підготувати доповідь відповідно до цих п'ятьох принципів, щоб ясно заявити, де ми перебуваємо, яка нинішня ситуація в рамках відносин з Росією сьогодні і завтра", - сказав співрозмовник ЗМІ.

Відповідаючи на запитання, чи не суперечить нова ситуація у відносинах з Росією "п'ятьом принципам", про необхідність перегляду яких вже говорили деякі країни ЄС, європейський функціонер відкинув припущення, що ці принципи беруться під сумнів в Євросоюзі. Він запевнив, що це зовсім не випливає з консультацій із представниками держав-членів.

"У даний час немає сумнівів щодо п'яти принципів. І ми вважаємо, хоча це і не новина, що ці п'ять принципів залишаються дієвими, вони пропонують всеосяжні рамки, в яких можна оперувати", - пояснило високопоставлене джерело.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Все это собрание Евро колхоза закончится очень глубокой озабоченностью с хрустом купюр в карманах, полученными от кремля.
Ничтожная балаканина лицемеров!
показати весь коментар
21.05.2021 23:02
+4
Нееет... Закончится это медным тазом, накрывшим безумное человечество, в т. ч. евромещан.
показати весь коментар
21.05.2021 23:11
+3
Глава Евросовета Мишель назвал действия России "незаконными и провокационными" - Цензор.НЕТ 6419
показати весь коментар
21.05.2021 23:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дядя умный и быстрый на мысль - ето внушает надежду в сердца...
показати весь коментар
21.05.2021 22:45 Відповісти
посмотрим, после доклада Сандры Калниете, кстати верный друг Украины, рашке показали место и выкенули из списка важных партнёров.
показати весь коментар
21.05.2021 23:08 Відповісти
РАБссия внезапно и вероломно напала на брата Гитлера... Глава Евросовета Мишель назвал действия России "незаконными и провокационными" - Цензор.НЕТ 3061
показати весь коментар
21.05.2021 22:50 Відповісти
Глава Евросовета Мишель назвал действия России "незаконными и провокационными"
_Та ты шо! Глава Евросовета Мишель назвал действия России "незаконными и провокационными" - Цензор.НЕТ 2726 Очередное ничтожество.
Глава Евросовета Мишель назвал действия России "незаконными и провокационными" - Цензор.НЕТ 2544
показати весь коментар
21.05.2021 22:54 Відповісти
Про мокшан від америкосів ми чуємо кожен день а ось про Україну чосмусь від янкі нічого конкретного відносно України не чути.
показати весь коментар
21.05.2021 22:57 Відповісти
Мабудь у американців немає спеціалізованих клоунськх сайтів. 😔
показати весь коментар
21.05.2021 23:00 Відповісти
"мабудь". Глава Евросовета Мишель назвал действия России "незаконными и провокационными" - Цензор.НЕТ 8995
показати весь коментар
21.05.2021 23:03 Відповісти
"Вивчайте, шануйте рідну мову, частіше звертайтесь до словників" (С)
показати весь коментар
21.05.2021 23:08 Відповісти
Це ви за "клоуна"? 😊 Так це власне означене ім'я а не загальне слово, яке стосується людей певної професії.
показати весь коментар
21.05.2021 23:29 Відповісти
Ні. Це я про "мабудь".
Пустослів'я ще й вашу тупість підтверджує.
показати весь коментар
22.05.2021 06:45 Відповісти
Вострий? Дуже? У дупу залізеш без мила? 😁
показати весь коментар
22.05.2021 09:33 Відповісти
Ти вже там.
показати весь коментар
25.05.2021 12:36 Відповісти
То тобі привиділось. Вилізай на світло. 😊
показати весь коментар
25.05.2021 19:42 Відповісти
Мабуть - єдиний правильний варіант написання слова, пишеться через букву «т» в кінці слова. Вживається для вираження невпевненості в тому, про що говориться.
показати весь коментар
22.05.2021 06:47 Відповісти
Це автоматична помилка і я про це не ссеречаюся. Тільки зверну увагу, що це не сайт граматики, чи правопису і на форумі теж тут на цьому не акцентуються. Тобі б на інші сайти, цікавіші для тебе.
показати весь коментар
22.05.2021 09:38 Відповісти
Вчи мову.
Це не автоматична помилка.
" не ссеречаюсь" - це автоматична.
показати весь коментар
25.05.2021 12:35 Відповісти
Тобі видніше!, 😊Спец по чужих помилках. Сподіваюся, у тебе помилок немає, непомильний ти наш? 😉
показати весь коментар
25.05.2021 19:44 Відповісти
Все это собрание Евро колхоза закончится очень глубокой озабоченностью с хрустом купюр в карманах, полученными от кремля.
Ничтожная балаканина лицемеров!
показати весь коментар
21.05.2021 23:02 Відповісти
Нееет... Закончится это медным тазом, накрывшим безумное человечество, в т. ч. евромещан.
показати весь коментар
21.05.2021 23:11 Відповісти
Не то, чтобы я жаждал тотального апокалипсиса, но что-то в этой идее есть.
"Вот так кончится мир
Не взрыв, но всхлип".
показати весь коментар
21.05.2021 23:15 Відповісти
А, фиггня. Успех Йестурдей они, как ни старались, повторить не смогли. А уж Мишель звучит как тьфу...
показати весь коментар
21.05.2021 23:13 Відповісти
Да, так себе групка. Ниачём.
показати весь коментар
21.05.2021 23:14 Відповісти
Да нет, слушать то можно Просто я как фанат Gid'а Tanner'a & His Skillet Lickers'ов тихонько улыбаюсь себе, поскольку дзэна уже достиг. Ну или хотя бы разнообразия ради можно послушать старых добрых ребят, от "cвинцового Брюха" LeadBelly до мистера Артура Честера Беннета с его столь запавшими в душу тремястами фунтами радости с целыми аж тремя нотами соло, да... Howlin´Wolf: 300 Pounds of Joy
показати весь коментар
21.05.2021 23:21 Відповісти
Подсказка Службе Протокола на Банковой - надо нелоху в косоворотке одевать ещё будёновку с большой красной звездой и лапти. Для полного комплекта. Кремлёвская крыса оценит, согласится на встречу и даст ему заглянуть в свой миролюбивый глаз....В тот, который под кобчиком....
показати весь коментар
21.05.2021 23:06 Відповісти
де кацапи - там смерть,
де смерть - там кацапи
показати весь коментар
21.05.2021 23:12 Відповісти
Некрофаги.
показати весь коментар
21.05.2021 23:32 Відповісти
Michelle
показати весь коментар
21.05.2021 23:18 Відповісти
другие раньше мишелы были
показати весь коментар
21.05.2021 23:21 Відповісти
Глава Евросовета Мишель назвал действия России "незаконными и провокационными" - Цензор.НЕТ 6419
показати весь коментар
21.05.2021 23:27 Відповісти
 
 