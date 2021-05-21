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Россия (91213) Евросоюз (15864) Шарль Мишель (212)

Глава Евросовета Мишель назвал действия России "незаконными и провокационными"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Глава Евросовета Мишель назвал действия России

Председатель Европейского совета Шарль Мишель перед саммитом ЕС 24-25 мая направил главам государств и правительств стран Евросоюза письмо-приглашение, в котором сообщил о предстоящих "стратегических дебатах" о России, в действиях которой он видит "провокационные шаги".

"Как было согласовано во время нашей видеоконференции в марте, мы проведем стратегические дебаты по России. Незаконные и провокационные шаги России продолжаются как в государствах-членах ЕС, так и за их пределами, совсем недавно - с утверждением списка так называемых "недружественных государств", - написал Мишель в пятницу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Дальнейшее обсуждение между нами было бы полезно сопроводить докладом высокого представителя и (Евро)комиссии в соответствии с пятью руководящими принципами отношений между ЕС и Россией", - добавил глава Евросовета.

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Ранее в пятницу высокопоставленный чиновник ЕС сообщил журналистам в Брюсселе, что осуждение действий РФ против Евросоюза и его государств-членов и поручение Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю подготовить доклад о стратегии отношений с РФ будут в основе "стратегической дискуссии" о России саммита ЕС 24-25 мая.

По его словам, пять принципов "являются краеугольными камнями" отношений Евросоюза с Россией. "И мы предложим комиссии и высокому представителю господину Боррелю подготовить доклад в соответствии с этими пятью принципами, чтобы ясно заявить, где мы находимся, какова нынешняя ситуация в рамках отношений с Россией сегодня и завтра", - сказал собеседник СМИ.

Отвечая на вопрос, соответствует ли новая ситуация в отношениях с Россией "пяти принципам", о необходимости пересмотра которых уже говорили некоторые страны ЕС, европейский функционер отверг предположение, что эти принципы подвергаются сомнению в Евросоюзе. Он заверил, что это вовсе не следует из консультаций с представителями государств-членов.

"В настоящее время нет сомнений в пяти принципах. И мы считаем, хотя это и не новость, что эти пять принципов остаются действенными, они предлагают всеобъемлющие рамки, в которых можно оперировать", - объяснил высокопоставленный источник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Евросовета Мишель об обнародованном РФ списке "недружественных стран": Еще один шаг к подрыву дипотношений

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
Все это собрание Евро колхоза закончится очень глубокой озабоченностью с хрустом купюр в карманах, полученными от кремля.
Ничтожная балаканина лицемеров!
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21.05.2021 23:02
+4
Нееет... Закончится это медным тазом, накрывшим безумное человечество, в т. ч. евромещан.
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21.05.2021 23:11
+3
Глава Евросовета Мишель назвал действия России "незаконными и провокационными" - Цензор.НЕТ 6419
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21.05.2021 23:27
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Правила форума Совет форумчан
дядя умный и быстрый на мысль - ето внушает надежду в сердца...
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21.05.2021 22:45 Ответить
посмотрим, после доклада Сандры Калниете, кстати верный друг Украины, рашке показали место и выкенули из списка важных партнёров.
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21.05.2021 23:08 Ответить
РАБссия внезапно и вероломно напала на брата Гитлера... Глава Евросовета Мишель назвал действия России "незаконными и провокационными" - Цензор.НЕТ 3061
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21.05.2021 22:50 Ответить
Глава Евросовета Мишель назвал действия России "незаконными и провокационными"
_Та ты шо! Глава Евросовета Мишель назвал действия России "незаконными и провокационными" - Цензор.НЕТ 2726 Очередное ничтожество.
Глава Евросовета Мишель назвал действия России "незаконными и провокационными" - Цензор.НЕТ 2544
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21.05.2021 22:54 Ответить
Про мокшан від америкосів ми чуємо кожен день а ось про Україну чосмусь від янкі нічого конкретного відносно України не чути.
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21.05.2021 22:57 Ответить
Мабудь у американців немає спеціалізованих клоунськх сайтів. 😔
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21.05.2021 23:00 Ответить
"мабудь". Глава Евросовета Мишель назвал действия России "незаконными и провокационными" - Цензор.НЕТ 8995
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21.05.2021 23:03 Ответить
"Вивчайте, шануйте рідну мову, частіше звертайтесь до словників" (С)
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21.05.2021 23:08 Ответить
Це ви за "клоуна"? 😊 Так це власне означене ім'я а не загальне слово, яке стосується людей певної професії.
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21.05.2021 23:29 Ответить
Ні. Це я про "мабудь".
Пустослів'я ще й вашу тупість підтверджує.
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22.05.2021 06:45 Ответить
Вострий? Дуже? У дупу залізеш без мила? 😁
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22.05.2021 09:33 Ответить
Ти вже там.
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25.05.2021 12:36 Ответить
То тобі привиділось. Вилізай на світло. 😊
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25.05.2021 19:42 Ответить
Мабуть - єдиний правильний варіант написання слова, пишеться через букву «т» в кінці слова. Вживається для вираження невпевненості в тому, про що говориться.
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22.05.2021 06:47 Ответить
Це автоматична помилка і я про це не ссеречаюся. Тільки зверну увагу, що це не сайт граматики, чи правопису і на форумі теж тут на цьому не акцентуються. Тобі б на інші сайти, цікавіші для тебе.
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22.05.2021 09:38 Ответить
Вчи мову.
Це не автоматична помилка.
" не ссеречаюсь" - це автоматична.
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25.05.2021 12:35 Ответить
Тобі видніше!, 😊Спец по чужих помилках. Сподіваюся, у тебе помилок немає, непомильний ти наш? 😉
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25.05.2021 19:44 Ответить
Все это собрание Евро колхоза закончится очень глубокой озабоченностью с хрустом купюр в карманах, полученными от кремля.
Ничтожная балаканина лицемеров!
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21.05.2021 23:02 Ответить
Нееет... Закончится это медным тазом, накрывшим безумное человечество, в т. ч. евромещан.
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21.05.2021 23:11 Ответить
Не то, чтобы я жаждал тотального апокалипсиса, но что-то в этой идее есть.
"Вот так кончится мир
Не взрыв, но всхлип".
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21.05.2021 23:15 Ответить
А, фиггня. Успех Йестурдей они, как ни старались, повторить не смогли. А уж Мишель звучит как тьфу...
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21.05.2021 23:13 Ответить
Да, так себе групка. Ниачём.
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21.05.2021 23:14 Ответить
Да нет, слушать то можно Просто я как фанат Gid'а Tanner'a & His Skillet Lickers'ов тихонько улыбаюсь себе, поскольку дзэна уже достиг. Ну или хотя бы разнообразия ради можно послушать старых добрых ребят, от "cвинцового Брюха" LeadBelly до мистера Артура Честера Беннета с его столь запавшими в душу тремястами фунтами радости с целыми аж тремя нотами соло, да... Howlin´Wolf: 300 Pounds of Joy
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21.05.2021 23:21 Ответить
Подсказка Службе Протокола на Банковой - надо нелоху в косоворотке одевать ещё будёновку с большой красной звездой и лапти. Для полного комплекта. Кремлёвская крыса оценит, согласится на встречу и даст ему заглянуть в свой миролюбивый глаз....В тот, который под кобчиком....
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21.05.2021 23:06 Ответить
де кацапи - там смерть,
де смерть - там кацапи
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21.05.2021 23:12 Ответить
Некрофаги.
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21.05.2021 23:32 Ответить
Michelle
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21.05.2021 23:18 Ответить
другие раньше мишелы были
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21.05.2021 23:21 Ответить
Глава Евросовета Мишель назвал действия России "незаконными и провокационными" - Цензор.НЕТ 6419
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21.05.2021 23:27 Ответить
 
 