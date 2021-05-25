Генсек ОБСЕ Шмид посетит Украину на текущей неделе
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Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид на этой неделе посетит Украину, где встретится с высокопоставленными украинскими официальными лицами, а также осуществит поездку на Донбасс.
Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Шмид планирует провести переговоры с высокопоставленными чиновниками, в том числе с вице-премьер-министром и министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и председателем украинского парламента Дмитрием Разумковым. Переговоры будут сосредоточены на кризисе в Украине и вокруг нее и на путях укрепления сотрудничества между ОБСЕ и Украиной", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ОБСЕ во вторник.
Во время своего визита генсек также встретится с сотрудниками Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) и Координатором проектов ОБСЕ в Украине.
Она также встретится с представителями международных гуманитарных организаций, а также с представителями гражданского общества и молодежными активистами. Шмид также планирует посетить восточную Украину, чтобы воочию увидеть ситуацию в пострадавших от конфликта районах и работу, проводимую СММ и Координатором проектов ОБСЕ в Украине на местах.
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- Николай Шмидт.
- А по батюшке? Ой, извините!
- Сейчас многие забывают имена героев революции. Угар НЭПа. Нет уже того энтузиазма. Я в ваш город случайно попал, дорожная неприятность. Остался без копейки.
- Не волнуйтесь,товарищ Шмидт. Хорошо, что Вы не обратились к частному лицу.
- Мне и надо-то всего 50 рублей.