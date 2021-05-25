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Генсек ОБСЕ Шмид посетит Украину на текущей неделе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Генсек ОБСЕ Шмид посетит Украину на текущей неделе

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид на этой неделе посетит Украину, где встретится с высокопоставленными украинскими официальными лицами, а также осуществит поездку на Донбасс.

Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"Шмид планирует провести переговоры с высокопоставленными чиновниками, в том числе с вице-премьер-министром и министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и председателем украинского парламента Дмитрием Разумковым. Переговоры будут сосредоточены на кризисе в Украине и вокруг нее и на путях укрепления сотрудничества между ОБСЕ и Украиной", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ОБСЕ во вторник.

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Во время своего визита генсек также встретится с сотрудниками Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) и Координатором проектов ОБСЕ в Украине.

Она также встретится с представителями международных гуманитарных организаций, а также с представителями гражданского общества и молодежными активистами. Шмид также планирует посетить восточную Украину, чтобы воочию увидеть ситуацию в пострадавших от конфликта районах и работу, проводимую СММ и Координатором проектов ОБСЕ в Украине на местах.

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Генсек ОБСЕ Шмид посетит Украину на текущей неделе - Цензор.НЕТ 375
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25.05.2021 12:33 Ответить
Гоніть їх, толку все одно як з козла молока...
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25.05.2021 12:35 Ответить
Пороху, так скать, понюхать...
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25.05.2021 12:37 Ответить
 
 