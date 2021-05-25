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Работающих в Европе украинцев все чаще лишают заработанных нелегально денег, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Общество

Работающих в Европе украинцев все чаще лишают заработанных нелегально денег, - эксперт

По словам эксперта, украинцы, выезжающие за рубеж на нелегальную работу, подвергаются очень серьезным рискам.

Эксперт по противодействию торговле людьми Игорь Тридуб рассказал, что в Европе участились случаи лишения нелегально работающих украинцев заработанных денег при возвращении домой, после чего также следует депортация.

Как рассказал в комментарии УНИАН Тридуб, поездка с целью нелегального трудоустройства за рубежом может закончиться плачевно.

В лучшем случае нелегалов просто разворачивают и отправляют домой без права въезда.

В худшем случае такой работник, в Германии, например, может получить уголовное наказание, а в Польше понести административную ответственность.

Кроме того, украинцев при возвращении домой все чаще лишают заработанных нелегально денег.

"В Германии, например, есть случаи, когда у украинцев на границе спрашивают: деньги есть? Откуда? Заработал? Все ясно. Забирают деньги и депортируют с запретом въезда на несколько лет", – сказал Тридуб.

По словам эксперта, наши сограждане, выезжающие за рубеж на нелегальную работу, подвергаются очень серьезным рискам. При отсутствии договора с работодателем или его копии может произойти что угодно. Не будет соответствовать вид работы, количество заработанных денег, условия труда, проживания.

Также существует большой риск столкнуться с нелегальным агентством-посредником, которое обманом выманит деньги.

"Они обещают всё решить за человека: найти работу, оформить документы (рабочую визу, приглашение, медицинскую страховку и другие справки, тест на COVID-19), решить вопрос с обсервацией (договориться, укоротить, обойтись без нее), обеспечить трансфер. И все это за 100, 200, 500 долларов", - пояснил эксперт.

Кроме того, фальшивые агентства по трудоустройству предоставляют разные варианты трудоустройства:

  • по времени,
  • по нагрузкам,
  • по видам работ,
  • по странам.

Также стали выдвигать низкие требование к работникам по состоянию здоровья и знанию языков.
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Топ комментарии
+14
"В Германии, например, есть случаи, когда у украинцев на границе спрашивают: деньги есть? Откуда? Заработал? Все ясно. Забирают деньги и депортируют с запретом въезда на несколько лет", - сказал Тридуб.

Не бреши. Валера. Больше 10 штук вообще не могут забрать (и кто из наших голодранцев там больше заработает?). А если больше, никакой дурак их в кармане через границу не повезёт.
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25.05.2021 14:55
+12
Знову лякають...
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25.05.2021 14:50
+9
Работающих в Украине украинцев все чаще лишают заработанных легально денег, - Я Работающих в Европе украинцев все чаще лишают заработанных нелегально денег, - эксперт - Цензор.НЕТ 1847
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25.05.2021 14:55
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Правила форума Совет форумчан
А должны еще налоги заплатить Украине, халявщики!!!
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25.05.2021 14:47 Ответить
а ніде не платять.
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25.05.2021 14:49 Ответить
Налоги Украине - за то, что зарплаты ниже плинтуса и нет работы ?
Они сделали гражданский поступок: освободили рынок труда от себя,
сами нашли работу, привезли деньги, чтобы вложить их в украинскую экономику -
чем Украина им помогла, чтобы взымать налог ?
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25.05.2021 23:23 Ответить
Знову лякають...
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25.05.2021 14:50 Ответить
ахметовская заказуха!!!
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25.05.2021 15:04 Ответить
Хочемо йти в ЕС то треба привчатися виконоувати закони. У вімінності від України там вони працюють (закони)...
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25.05.2021 14:50 Ответить
Это хорошо или плохо? Если лишают нелегальных доходов,то в чём проблема? В возмущении отдельного хитросделаного индивидуума?
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25.05.2021 14:50 Ответить
Не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке акулы, в Африке горилы, а Африке большие крокодилы.

Ходите лучше к Ахмету и Коломою за похлебку на заводы.
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25.05.2021 14:51 Ответить
как минимум 73 % должны идти за похлебку к Коломою как на праздник. Выбрали кловуна пусть теперь не жалуются, да и Шморгаль ручной премьер Рината Леонидовича. Так что все нормально, как говорится - наголосовали) А там еще и электричество в два раза скоро повысят тариф - заживьом Работающих в Европе украинцев все чаще лишают заработанных нелегально денег, - эксперт - Цензор.НЕТ 1122
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25.05.2021 14:55 Ответить
Чергова страшилка в стилі кремлівської пропаганди, дурної і просто абсурдної.
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25.05.2021 14:52 Ответить
Для многих это откровение, но в Украине тоже лишают нелегально заработанных денег.

Сегодня тебе дали конверт, а завтра сказали спасибо и попрощались.
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25.05.2021 14:53 Ответить
Да что там за нелегально заработанные за бугром,у нас еще за ИЮНЬ прошлого года не выплатили зарплату ,полный 3,14 здец!
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25.05.2021 21:39 Ответить
Работающих в Украине украинцев все чаще лишают заработанных легально денег, - Я Работающих в Европе украинцев все чаще лишают заработанных нелегально денег, - эксперт - Цензор.НЕТ 1847
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25.05.2021 14:55 Ответить
"В Германии, например, есть случаи, когда у украинцев на границе спрашивают: деньги есть? Откуда? Заработал? Все ясно. Забирают деньги и депортируют с запретом въезда на несколько лет", - сказал Тридуб.

Не бреши. Валера. Больше 10 штук вообще не могут забрать (и кто из наших голодранцев там больше заработает?). А если больше, никакой дурак их в кармане через границу не повезёт.
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25.05.2021 14:55 Ответить
Меньше 30000
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25.05.2021 15:11 Ответить
А в масковії платять вчасно та в повному обсязі... Гайда к нам в Мацкву, братішкі!!!
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25.05.2021 14:56 Ответить
Нахабна брехня) -маланота хоче брехнею повернути рабів, щоб працювали за копійки на них)
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25.05.2021 14:56 Ответить
а в Украине не так? и неофициальной лишают, и официальную выдуривают под предлогом оплаты коммунальных по европейским тарифам при Украинской нищебродской зарплате
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25.05.2021 15:00 Ответить
услуги тож не на уровне европы( зато дорого, продукты уже дороже, шмот, бытовая техника, автомобили... осталось перегнать европу по жилью и все...
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25.05.2021 17:13 Ответить
УЖАС !!! "Загнивающий запад " ! Работающих в Европе украинцев все чаще лишают заработанных нелегально денег, - эксперт - Цензор.НЕТ 5087... особенно про "рэкетиров" в аэропорту"...
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25.05.2021 15:05 Ответить
"В Германии, например, есть случаи, когда у украинцев на границе спрашивают: деньги есть? Откуда? Заработал?.."

Дальше можно не читать, всем кто был в ЕС понятно, что этот эксперт - звездобол.

Пс.на таможне в аэропортах германии (на выезд) таможенник точно не будет выворачивать карманы, а сухопутных границ с бюргерами у нас нет. Второе, попасть из германии в Украину сушей можно только через чехию-словакию либо польшу, но между этими странами и германие нет физической границы с пограничниками.
Вобщем такой себе эксперт.
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25.05.2021 15:06 Ответить
Только в Масковии платят оффициально и своевременно.
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25.05.2021 15:08 Ответить
И свеженарезанными деревянными.
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25.05.2021 23:21 Ответить
 
 