Киевляне требуют от Кличко спасти фруктовый сад на Воздвиженке

Киевляне требуют от столичных властей не допустить уничтожения фруктового сада на Воздвиженке ради строительства там бизнес-центра.

Завтра этот вопрос будет рассматривать Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроения и земельных отношений ("О возобновлении ООО "Феликсия" договора аренды земельного участка от 23 августа 2005 года "№ 85-6-00219 (с изменениями)" (дело 646900586, 459051196, поручение заместителя городского главы – секретаря Киевского городского совета от 14.05.2021 №08/231-1556/ПР).

ОСН (орган самоорганизации населения) "Уличный комитет Воздвиженка", который представляет недовольных жителей, призывает мэра Виталия Кличко вмешаться в ситуацию и не допустить уничтожения сада. Фруктовый сад на Воздвиженке на этом месте был еще сто лет назад, это исторический сад.

"Это тот самый фруктовый сад, который неоднократно спасал наш мэр! Виталий Кличко приезжал к нам на Воздвиженку, лично участвовал в сносе строительного забора и спас наш фруктовый сад от застройки.

Учитывая его позицию по спасению зеленых насаждений столицы, мы требуем от мэра не просто поддержки, а реальных действий по защите сада.

Кличко в своих интервью неоднократно акцентировал внимание на том, что будет слушать "громаду" по вопросам застройки и создания парков. Мнение громады однозначно: на Воздвиженке есть и должен быть фруктовый сад, который мы садили и восстанавливали. Тем более наш сад – это исторический сад на историческом Подоле", - говорит секретарь ОСН Светлана Бескоровайная.

Отметим, тысячи жителей Воздвиженки годами заботились об этом саде, своими руками садили деревья. ОСН и жители района готовы, по аналогии со сквером, за свой счет содержать и заботиться о саде.

Более того, на этом небольшом пятачке сейчас и так уже строится скандальный ЖК "Подол Град Винтаж". Появление еще одной высотки (бизнес-центра) вместо сада полностью уничтожит зеленую зону в этом районе, отмечают жители.

Как известно, разрешение на уничтожение сада и строительство на его месте бизнес-центра пытается получить ООО "Феликсия".







