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Київ (13836) забудова (353)

Кияни вимагають від Кличка врятувати фруктовий сад на Воздвиженці

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Кияни вимагають від столичної влади не допустити знищення фруктового саду на Воздвиженці заради будівництва там бізнес-центру.

Завтра це питання розглядатиме Постійна комісія Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин ("Про відновлення ТОВ "Фелікс" договору оренди земельної ділянки від 23 серпня 2005 року "№ 85-6-00219 (зі змінами)" (справа 646900586, 459051196, доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 14.05.2021 №08/231-1556/ПР).

ОСН (орган самоорганізації населення) "Вуличний комітет Воздвиженка", який представляє невдоволених мешканців, закликає мера Віталія Кличка втрутитися в ситуацію і не допустити знищення саду. Фруктовий сад на Воздвиженці на цьому місці був ще сто років тому, це історичний сад.

"Це той самий фруктовий сад, який неодноразово рятував наш мер! Віталій Кличко приїжджав до нас на Воздвиженці, особисто брав участь у знесенні будівельного паркану і врятував наш фруктовий сад від забудови.

З огляду на його позицію з порятунку зелених насаджень столиці, ми вимагаємо від мера не просто підтримки, а реальних дій щодо захисту саду.

Кличко у своїх інтерв'ю неодноразово акцентував увагу на тому, що буде слухати "громаду" з питань забудови та створення парків. Думка громади однозначна: на Воздвиженці є і має бути фруктовий сад, який ми садили і відновлювали. Тим більше наш сад - це історичний сад на історичному Подолі", - говорить секретар ОСН Світлана Безкоровайна.

Зазначимо, тисячі жителів Воздвиженки роками дбали про цей сад, своїми руками садили дерева. ОСН та жителі району готові, за аналогією зі сквером, за свій рахунок утримувати та дбати про сад.

Більш того, на цьому невеличкому п'ятачку зараз і так вже будується скандальний ЖК "Поділ Град Вінтаж". Поява ще однієї висотки (бізнес-центру) замість саду повністю знищить зелену зону в цьому районі, зазначають жителі.

Як відомо, дозвіл на знищення саду і будівництво на його місці бізнес-центру намагається отримати ТОВ "Фелікс".

Кияни вимагають від Кличка врятувати фруктовий сад на Воздвиженці 01
Кияни вимагають від Кличка врятувати фруктовий сад на Воздвиженці 02
Кияни вимагають від Кличка врятувати фруктовий сад на Воздвиженці 03
Кияни вимагають від Кличка врятувати фруктовий сад на Воздвиженці 04
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Топ коментарі
+3
Я дико извиняюсь, это тот фрутовый зад в виде прилегающих участков, к бывшей школе по кожемяцкой 12Б, которую прихватили застройщики в лице Дудника Николая Петровича и его брата Андрея Николаевича Дудника и его ТОВ "Оптимум-Капитал" при помощи его карманного свисающего органа самоорганизации населения "Уличный комитет Воздвиженка" под предводительством Манжолы Дмитрия, который бомбит исками в суд другую сторону. А другая сторона этого крысятника не менее интересные строители ЖК "Подол Град Vintage" который ранее начинал строить Мыкытась а теперь строит компания "Эдельбург Девелопмент", связанная с экс-руководителем столичного ГАСИ Сергеем Кучером, сыном экс-мэра столицы Степаном Черновецким и "смотрящим по Киеву" от ОП Денисом Комарницким. Это для понимания расклада этого сражения крыс. И если строители ЖК "Подол Град Vintage" строят его для "незрячих инвалидов войны" то вторые пекутся " о одарённых детях" в десять лет уже пустующей бывшей совковой школе. Они друг друга нагибают с переменным успехом. Пока успех у Кличка но Дудники они "зелёные активисты" посему идут в последний бой .... с фруктовым задом которому уже 100 лет! Прикиньте! Те кто не спускался с Кудрявского спуска и не видел тот клоповник справа что был там последние 30 лет, знайте - это фруктовый зад.
Сражение идёт приблизительно за полгектара земли. Крысы друг друга трахают. Но на Подоле, на Валах и Глыбочицкой уже нет асфальта и вся эта фешенебельная чухня, что там возведена не предполагает доезд до себя с целой подвеской. Я в восторге! Кияни вимагають від Кличка врятувати фруктовий сад на Воздвиженці - Цензор.НЕТ 1896
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25.05.2021 17:46
+2
фруктовый сад судя по фото это какая то заброшка, в которых обычно наркоманы колятся. Пусть будет построен дом, у людей будет работа, а территория будет благоустроена, с учетом пожеланий любителей фруктов. В конце концов это земля принадлежит городу, и он в лице городских властей вправе сам решать, как лучше использовать участок. Город без строительства - мертвый город
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25.05.2021 17:46
+1
а где фруктовый сад? не вижу ни одного фруктового дерева, какая то заброшенная посадка
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25.05.2021 17:44
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Киевляне, нахиба вам фруктовый сад? Яблоки прекрасно растут в Польше, а там очень хорошо будет смотреться ТРЦ!
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25.05.2021 16:28 Відповісти
Да пидалик уже давно эту землю пристроил своим корешам!
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25.05.2021 16:49 Відповісти
Ага. И рисовое поле на воздвиженке
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25.05.2021 17:16 Відповісти
На месте домов активистов!
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25.05.2021 19:47 Відповісти
Зелёный наброс в новой атаке. Та Ёлка посередине и два свежезакопанных саженца это фруктовый сад. Зетвари идите в сад.
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25.05.2021 17:20 Відповісти
а где фруктовый сад? не вижу ни одного фруктового дерева, какая то заброшенная посадка
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25.05.2021 17:44 Відповісти
Я дико извиняюсь, это тот фрутовый зад в виде прилегающих участков, к бывшей школе по кожемяцкой 12Б, которую прихватили застройщики в лице Дудника Николая Петровича и его брата Андрея Николаевича Дудника и его ТОВ "Оптимум-Капитал" при помощи его карманного свисающего органа самоорганизации населения "Уличный комитет Воздвиженка" под предводительством Манжолы Дмитрия, который бомбит исками в суд другую сторону. А другая сторона этого крысятника не менее интересные строители ЖК "Подол Град Vintage" который ранее начинал строить Мыкытась а теперь строит компания "Эдельбург Девелопмент", связанная с экс-руководителем столичного ГАСИ Сергеем Кучером, сыном экс-мэра столицы Степаном Черновецким и "смотрящим по Киеву" от ОП Денисом Комарницким. Это для понимания расклада этого сражения крыс. И если строители ЖК "Подол Град Vintage" строят его для "незрячих инвалидов войны" то вторые пекутся " о одарённых детях" в десять лет уже пустующей бывшей совковой школе. Они друг друга нагибают с переменным успехом. Пока успех у Кличка но Дудники они "зелёные активисты" посему идут в последний бой .... с фруктовым задом которому уже 100 лет! Прикиньте! Те кто не спускался с Кудрявского спуска и не видел тот клоповник справа что был там последние 30 лет, знайте - это фруктовый зад.
Сражение идёт приблизительно за полгектара земли. Крысы друг друга трахают. Но на Подоле, на Валах и Глыбочицкой уже нет асфальта и вся эта фешенебельная чухня, что там возведена не предполагает доезд до себя с целой подвеской. Я в восторге! Кияни вимагають від Кличка врятувати фруктовий сад на Воздвиженці - Цензор.НЕТ 1896
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25.05.2021 17:46 Відповісти
А ще коли сильний дощ, то по Глибочицькій постійно тонни води з гряззю стікають...
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25.05.2021 22:32 Відповісти
Судя по смраду который окутывает Глыбочицкую, туда похоже сливают канализацию, что в свою очередь аккуратно сливается в Днепр. Если мне не изменяет память три года назад был тендер на ремонт Глыбочицкой почти на полмиллиарда гривен. https://kievvlast.com.ua/news/kp-kievpastrans-gotovitsya-potratit-svyshe-461-mln-griven-na-rekonstruktsiyu-ul-glubochitskoj
Но там никто нихера не делал а 20 миллионов долларов оказались в кармане у фиктивных фирм. Педалик - редчайшее говно. Кияни вимагають від Кличка врятувати фруктовий сад на Воздвиженці - Цензор.НЕТ 4017
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26.05.2021 18:07 Відповісти
фруктовый сад судя по фото это какая то заброшка, в которых обычно наркоманы колятся. Пусть будет построен дом, у людей будет работа, а территория будет благоустроена, с учетом пожеланий любителей фруктов. В конце концов это земля принадлежит городу, и он в лице городских властей вправе сам решать, как лучше использовать участок. Город без строительства - мертвый город
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25.05.2021 17:46 Відповісти
Что кличку скажут его старшие товарищи - так он и сделает не бесплатно . Им нужен был свой послушный мер Киева , чтобы творить беспредел в городе безнаказанно - они его получили с помощью полезных идиотов избирателей - любителей кличка ...
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25.05.2021 19:07 Відповісти
Есть генплан, а есть хотелки- рядом со мной не стройте. Верните Кожемякам исторический вид- без домов активистов!
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25.05.2021 19:50 Відповісти
https://kievvlast.com.ua/text/stroitelstvo-skandalnogo-trts-na-lesnoj-gasi-blagoslovila-kievsovet-podsobil
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25.05.2021 20:14 Відповісти
Нашли от кого требовать. Вся власть показала стаду где и чье
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25.05.2021 20:41 Відповісти
Смешные, на ринге нет никакого сада.
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26.05.2021 00:21 Відповісти
 
 