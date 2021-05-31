Власти России оштрафовали корпорацию Google на 4 млн рублей

Суд наказал мирового интернет-гиганта за то, что тот не хочет удалять "запрещенный контент".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы Google LLC признан виновным в совершении двух административных правонарушений. Организации назначен штраф в размере 2 млн рублей за каждое правонарушение", - сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Как ожидается, что сегодня суд рассмотрит еще один протокол в отношении Google, а также восемь протоколов в отношении Facebook, которой грозят штрафы на общую сумму до 32 млн рублей.

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В отношении Facebook и Google составлены протоколы по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в интернете информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Наказание за такое правонарушение предусматривает штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей.