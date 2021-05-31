РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13712 посетителей онлайн
Новости За рубежом
4 221 36
Google (125) Россия (91269) свобода слова (1160) русский мир (540) штраф (1229)

Власти России оштрафовали корпорацию Google на 4 млн рублей

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Власти России оштрафовали корпорацию Google на 4 млн рублей

Суд наказал мирового интернет-гиганта за то, что тот не хочет удалять "запрещенный контент".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы Google LLC признан виновным в совершении двух административных правонарушений. Организации назначен штраф в размере 2 млн рублей за каждое правонарушение", - сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Как ожидается, что сегодня суд рассмотрит еще один протокол в отношении Google, а также восемь протоколов в отношении Facebook, которой грозят штрафы на общую сумму до 32 млн рублей.

Смотрите: Российская пропагандистка Скабеева рассказала, что на Донбасс движутся "колонны украинских гомосексуалистов". ВИДЕО

В отношении Facebook и Google составлены протоколы по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в интернете информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Наказание за такое правонарушение предусматривает штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Ай-яй-яй. Який удар по Гуглу. Ц-ц-ц.
показать весь комментарий
25.05.2021 17:27
+6
это хорошо, может до гугла дойдет что такое рашка
показать весь комментарий
25.05.2021 17:09
+6
Они этого даже не заметят скорее всего.
показать весь комментарий
25.05.2021 17:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага, да, запрещенный контент, а не то, что их "русодерьмоканалы" заблокировали)))
показать весь комментарий
25.05.2021 17:08 Ответить
В фейсбук есть страница "Хохлы Детоубийцы". На неоднократные жалобы модераторам реакции ноль.
показать весь комментарий
25.05.2021 17:40 Ответить
это хорошо, может до гугла дойдет что такое рашка
показать весь комментарий
25.05.2021 17:09 Ответить
До гугла еще в 2016ом дошло, теперь на территории раисии нету их серверов. Самый ближние - Хельсинки, Киев, Варшава. Остались только точки обмена трафиком, и то они "руцькие".
показать весь комментарий
25.05.2021 17:11 Ответить
Цікаво, а "Гугл" з "Фейсбуком" "утруться", чи "дадуть відповідь"?...
показать весь комментарий
25.05.2021 17:09 Ответить
Они этого даже не заметят скорее всего.
показать весь комментарий
25.05.2021 17:13 Ответить
Та я про те, що якщо "не звернуть уваги", то "Моська" подумає, що її бояться, "войдёт во вкус" і продовжить "дзявкать" штрафами...
показать весь комментарий
25.05.2021 17:28 Ответить
Я думаю, что Гугл не заметит даже если на месте рашки вдруг станет яма с водой и крокодилами. У них на 80% территорий нет Интернета (за точность цифр до последней запятой не ручаюсь, но порядок примерно такой).
показать весь комментарий
25.05.2021 17:43 Ответить
Что интересно, единственный офис Google на просторах бывшего совка в Масквабаде Влада Росії оштрафувала корпорацію Google на 4 млн рублів - Цензор.НЕТ 3015
показать весь комментарий
25.05.2021 18:05 Ответить
Ничего интересного. Когда этот офис ставили, то кацапы ещё выглядели как люди.
показать весь комментарий
25.05.2021 18:18 Ответить
Та нашо їм паритись за копійки, коли вони заробляють ярди. Головне, що зливні бачки прозвітують, як вони "нагнулі піндосів" 😀
показать весь комментарий
25.05.2021 17:28 Ответить
Россияне пользуйесь вы ползуетесь Гуглом последние дни. Его скоро закроют. И вообще у вас многое чего будут закрывать, но Гугл закроется первым.
показать весь комментарий
25.05.2021 17:09 Ответить
И что, "таганский суд" сможет взыскать эти бабки? Власти России оштрафовали корпорацию Google на 4 млн рублей - Цензор.НЕТ 2151 Власти России оштрафовали корпорацию Google на 4 млн рублей - Цензор.НЕТ 2151 Власти России оштрафовали корпорацию Google на 4 млн рублей - Цензор.НЕТ 2151
показать весь комментарий
25.05.2021 17:09 Ответить
А в чём проблема? Снимут с расчётного счёта московского офиса Google и всего делов.
показать весь комментарий
25.05.2021 18:01 Ответить
Фсе, Цукерберг обанкротится! Показали кузькину мать
показать весь комментарий
25.05.2021 17:10 Ответить
Цукерберг це ФБ.
показать весь комментарий
25.05.2021 17:26 Ответить
В статті ФБ теж згадується
показать весь комментарий
25.05.2021 17:27 Ответить
точно, пропустив! ну гугл мені ближче.
показать весь комментарий
25.05.2021 17:32 Ответить
Так отключить расию от интернета .
показать весь комментарий
25.05.2021 17:10 Ответить
)))) разорили
а так истерили...
показать весь комментарий
25.05.2021 17:12 Ответить
56 килобаксов... капец гуглу.
показать весь комментарий
25.05.2021 17:13 Ответить



Все, кина не будет, электричество кончилось
показать весь комментарий
25.05.2021 17:13 Ответить
Фсе, песта Гугелу...
показать весь комментарий
25.05.2021 17:14 Ответить
Хай пишут в Спортлото. Власти России оштрафовали корпорацию Google на 4 млн рублей - Цензор.НЕТ 5602

У нас тоже барышевский суд международные авиакомпании по заказу Коломоя "наказывал". В итоге этой бумажкой подтерлись и все.
показать весь комментарий
25.05.2021 17:21 Ответить
50т баксів зрозуміло ніхто цього не помітить. очевидно що Московський офіс завеликий і розширювати його немає сенсу. можливо роботи вакансіх переведуть в Київ чи Вільнюс
показать весь комментарий
25.05.2021 17:22 Ответить
- Ну, фсё, "Гейропа" с "пиндосами", кончилось ваше мнимое превосходство!... Мы блокируем ваш гнилой Интернет и запускаем нашу "Чебурашку". Будет теперь у нас свой "Чебурнет"!!!
- Ну и что? Мы так и останемся "заинтернечеными"... А вы станете "чебурахнутыми"...
показать весь комментарий
25.05.2021 17:26 Ответить
Ай-яй-яй. Який удар по Гуглу. Ц-ц-ц.
показать весь комментарий
25.05.2021 17:27 Ответить
щоб розуміли це десь трьох місячна зарплата інженера 4 рівня (середня ланка).
показать весь комментарий
25.05.2021 17:34 Ответить
МИРОВОЙ СУДЬЯ ТАГАНСКОГО РАЙОНА )))))))))))))))))) ЕКСЕЛИ МОКСЕЛИ !!!
показать весь комментарий
25.05.2021 17:40 Ответить
В фейсбук есть страница "Хохлы Детоубийцы". На неоднократные жалобы модераторам реакции ноль. Мало того что есть оскорбление по национальному признаку, так еще клевета и фейковые новости на целую нацию. Повторяю реакции ноль. Давайте вместе накидаем жалобы цукерберговским хомячкам.
показать весь комментарий
25.05.2021 17:44 Ответить
Геращенко на них не гавкає, а простим сметрним не по зубам.
показать весь комментарий
25.05.2021 17:53 Ответить
це така назва, на яку узкие ведуться бабло скидать, яке потім узкие блогери дерибанять.
показать весь комментарий
25.05.2021 17:55 Ответить
а во Флориде принят закон запрещающий модерирование контента - то есть как телефонная или электрическая компания - передали по проводам а что там уже не ваше дело
Хорошее начало теперь надо чтобы подключались другие штаты
показать весь комментарий
25.05.2021 18:15 Ответить
Американский суд запросто может оштрафовать роскомнадзор на астрономические суммы и арестовывать недвижимость улуса по всему миру.
показать весь комментарий
25.05.2021 18:37 Ответить
Напугали крокодила голой задницей - московиты будут гугл штрафовать
Гугл как отключит пару сервисов для России, да как удвоит статей про педофилию путина
- в кремле сразу всем станет жарко.
показать весь комментарий
25.05.2021 23:07 Ответить
 
 