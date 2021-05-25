Влада Росії оштрафувала корпорацію Google на 4 млн рублів
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Суд покарав світового інтернет-гіганта за те, що той не хоче видаляти "заборонений контент".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на російський "Интерфакс".
"Постановою мирового судді судової дільниці №422 Таганського району Москви Google LLC визнаний винним у скоєнні двох адміністративних правопорушень. Організації призначений штраф в розмірі 2 млн рублів за кожне правопорушення", - повідомила прессекретар суду Зульфія Гуринчук.
Як очікується, сьогодні суд розгляне ще один протокол щодо Google, а також вісім протоколів щодо Facebook, якій загрожують штрафи на загальну суму до 32 млн рублів.
Щодо Facebook і Google складено протоколи за частиною 2 статті 13.41 КоАП РФ (невидалення власником інформаційного ресурсу в інтернеті інформації або інтернет-сторінки в разі, якщо обов'язок з видалення такої інформації передбачено законодавством РФ). Покарання за таке правопорушення передбачає штраф від 800 тис. до 4 млн рублів.
Будь ласка, зачекайте...
а так истерили...
Все, кина не будет, электричество кончилось
У нас тоже барышевский суд международные авиакомпании по заказу Коломоя "наказывал". В итоге этой бумажкой подтерлись и все.
- Ну и что? Мы так и останемся "заинтернечеными"... А вы станете "чебурахнутыми"...
Хорошее начало теперь надо чтобы подключались другие штаты
Гугл как отключит пару сервисов для России, да как удвоит статей про педофилию путина
- в кремле сразу всем станет жарко.