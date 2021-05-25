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Влада Росії оштрафувала корпорацію Google на 4 млн рублів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Влада Росії оштрафувала корпорацію Google на 4 млн рублів

Суд покарав світового інтернет-гіганта за те, що той не хоче видаляти "заборонений контент".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на російський "Интерфакс".

"Постановою мирового судді судової дільниці №422 Таганського району Москви Google LLC визнаний винним у скоєнні двох адміністративних правопорушень. Організації призначений штраф в розмірі 2 млн рублів за кожне правопорушення", - повідомила прессекретар суду Зульфія Гуринчук.

Як очікується,  сьогодні суд розгляне ще один протокол щодо Google, а також вісім протоколів щодо Facebook, якій загрожують штрафи на загальну суму до 32 млн рублів.

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Щодо Facebook і Google складено протоколи за частиною 2 статті 13.41 КоАП РФ (невидалення власником інформаційного ресурсу в інтернеті інформації або інтернет-сторінки в разі, якщо обов'язок з видалення такої інформації передбачено законодавством РФ). Покарання за таке правопорушення передбачає штраф від 800 тис. до 4 млн рублів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Ай-яй-яй. Який удар по Гуглу. Ц-ц-ц.
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25.05.2021 17:27
+6
это хорошо, может до гугла дойдет что такое рашка
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25.05.2021 17:09
+6
Они этого даже не заметят скорее всего.
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25.05.2021 17:13
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Ага, да, запрещенный контент, а не то, что их "русодерьмоканалы" заблокировали)))
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25.05.2021 17:08 Відповісти
В фейсбук есть страница "Хохлы Детоубийцы". На неоднократные жалобы модераторам реакции ноль.
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25.05.2021 17:40 Відповісти
это хорошо, может до гугла дойдет что такое рашка
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25.05.2021 17:09 Відповісти
До гугла еще в 2016ом дошло, теперь на территории раисии нету их серверов. Самый ближние - Хельсинки, Киев, Варшава. Остались только точки обмена трафиком, и то они "руцькие".
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25.05.2021 17:11 Відповісти
Цікаво, а "Гугл" з "Фейсбуком" "утруться", чи "дадуть відповідь"?...
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25.05.2021 17:09 Відповісти
Они этого даже не заметят скорее всего.
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25.05.2021 17:13 Відповісти
Та я про те, що якщо "не звернуть уваги", то "Моська" подумає, що її бояться, "войдёт во вкус" і продовжить "дзявкать" штрафами...
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25.05.2021 17:28 Відповісти
Я думаю, что Гугл не заметит даже если на месте рашки вдруг станет яма с водой и крокодилами. У них на 80% территорий нет Интернета (за точность цифр до последней запятой не ручаюсь, но порядок примерно такой).
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25.05.2021 17:43 Відповісти
Что интересно, единственный офис Google на просторах бывшего совка в Масквабаде Влада Росії оштрафувала корпорацію Google на 4 млн рублів - Цензор.НЕТ 3015
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25.05.2021 18:05 Відповісти
Ничего интересного. Когда этот офис ставили, то кацапы ещё выглядели как люди.
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25.05.2021 18:18 Відповісти
Та нашо їм паритись за копійки, коли вони заробляють ярди. Головне, що зливні бачки прозвітують, як вони "нагнулі піндосів" 😀
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25.05.2021 17:28 Відповісти
Россияне пользуйесь вы ползуетесь Гуглом последние дни. Его скоро закроют. И вообще у вас многое чего будут закрывать, но Гугл закроется первым.
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25.05.2021 17:09 Відповісти
И что, "таганский суд" сможет взыскать эти бабки? Власти России оштрафовали корпорацию Google на 4 млн рублей - Цензор.НЕТ 2151 Власти России оштрафовали корпорацию Google на 4 млн рублей - Цензор.НЕТ 2151 Власти России оштрафовали корпорацию Google на 4 млн рублей - Цензор.НЕТ 2151
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25.05.2021 17:09 Відповісти
А в чём проблема? Снимут с расчётного счёта московского офиса Google и всего делов.
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25.05.2021 18:01 Відповісти
Фсе, Цукерберг обанкротится! Показали кузькину мать
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25.05.2021 17:10 Відповісти
Цукерберг це ФБ.
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25.05.2021 17:26 Відповісти
В статті ФБ теж згадується
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25.05.2021 17:27 Відповісти
точно, пропустив! ну гугл мені ближче.
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25.05.2021 17:32 Відповісти
Так отключить расию от интернета .
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25.05.2021 17:10 Відповісти
)))) разорили
а так истерили...
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25.05.2021 17:12 Відповісти
56 килобаксов... капец гуглу.
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25.05.2021 17:13 Відповісти



Все, кина не будет, электричество кончилось
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25.05.2021 17:13 Відповісти
Фсе, песта Гугелу...
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25.05.2021 17:14 Відповісти
Хай пишут в Спортлото. Власти России оштрафовали корпорацию Google на 4 млн рублей - Цензор.НЕТ 5602

У нас тоже барышевский суд международные авиакомпании по заказу Коломоя "наказывал". В итоге этой бумажкой подтерлись и все.
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25.05.2021 17:21 Відповісти
50т баксів зрозуміло ніхто цього не помітить. очевидно що Московський офіс завеликий і розширювати його немає сенсу. можливо роботи вакансіх переведуть в Київ чи Вільнюс
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25.05.2021 17:22 Відповісти
- Ну, фсё, "Гейропа" с "пиндосами", кончилось ваше мнимое превосходство!... Мы блокируем ваш гнилой Интернет и запускаем нашу "Чебурашку". Будет теперь у нас свой "Чебурнет"!!!
- Ну и что? Мы так и останемся "заинтернечеными"... А вы станете "чебурахнутыми"...
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25.05.2021 17:26 Відповісти
Ай-яй-яй. Який удар по Гуглу. Ц-ц-ц.
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25.05.2021 17:27 Відповісти
щоб розуміли це десь трьох місячна зарплата інженера 4 рівня (середня ланка).
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25.05.2021 17:34 Відповісти
МИРОВОЙ СУДЬЯ ТАГАНСКОГО РАЙОНА )))))))))))))))))) ЕКСЕЛИ МОКСЕЛИ !!!
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25.05.2021 17:40 Відповісти
В фейсбук есть страница "Хохлы Детоубийцы". На неоднократные жалобы модераторам реакции ноль. Мало того что есть оскорбление по национальному признаку, так еще клевета и фейковые новости на целую нацию. Повторяю реакции ноль. Давайте вместе накидаем жалобы цукерберговским хомячкам.
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25.05.2021 17:44 Відповісти
Геращенко на них не гавкає, а простим сметрним не по зубам.
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25.05.2021 17:53 Відповісти
це така назва, на яку узкие ведуться бабло скидать, яке потім узкие блогери дерибанять.
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25.05.2021 17:55 Відповісти
а во Флориде принят закон запрещающий модерирование контента - то есть как телефонная или электрическая компания - передали по проводам а что там уже не ваше дело
Хорошее начало теперь надо чтобы подключались другие штаты
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25.05.2021 18:15 Відповісти
Американский суд запросто может оштрафовать роскомнадзор на астрономические суммы и арестовывать недвижимость улуса по всему миру.
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25.05.2021 18:37 Відповісти
Напугали крокодила голой задницей - московиты будут гугл штрафовать
Гугл как отключит пару сервисов для России, да как удвоит статей про педофилию путина
- в кремле сразу всем станет жарко.
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25.05.2021 23:07 Відповісти
 
 