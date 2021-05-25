Влада Росії оштрафувала корпорацію Google на 4 млн рублів

Суд покарав світового інтернет-гіганта за те, що той не хоче видаляти "заборонений контент".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на російський "Интерфакс".

"Постановою мирового судді судової дільниці №422 Таганського району Москви Google LLC визнаний винним у скоєнні двох адміністративних правопорушень. Організації призначений штраф в розмірі 2 млн рублів за кожне правопорушення", - повідомила прессекретар суду Зульфія Гуринчук.

Як очікується, сьогодні суд розгляне ще один протокол щодо Google, а також вісім протоколів щодо Facebook, якій загрожують штрафи на загальну суму до 32 млн рублів.

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Щодо Facebook і Google складено протоколи за частиною 2 статті 13.41 КоАП РФ (невидалення власником інформаційного ресурсу в інтернеті інформації або інтернет-сторінки в разі, якщо обов'язок з видалення такої інформації передбачено законодавством РФ). Покарання за таке правопорушення передбачає штраф від 800 тис. до 4 млн рублів.