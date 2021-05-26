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Минобороны Армении сообщило о гибели военнослужащего на границе с Азербайджаном

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Минобороны Армении сообщило о гибели военнослужащего на границе с Азербайджаном

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли позиции армянской армии на границе. Минобороны Армении заявляет о гибели военнослужащего.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Министерство обороны Армении заявило, что инцидент произошел на одном из спорных участков на армяно-азербайджанской границе. В заявлении министерства говорится, что азербайджанские войска открыли огонь по подразделению армянской армии, дислоцированной в Гегаркуникской области, в результате чего погиб армянский военнослужащий. Армянские военные открыли ответный огонь.

Представитель генеральной прокуратуры Армении Гор Абраамян заявил, что прежде чем открыть огонь группа азербайджанских солдат подошла к армянским военнослужащим, которые патрулировали пограничный пункт и требовала, чтобы они покинули его.

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Власти Азербайджана опровергает сообщения о стрельбе, заявив, что армянский военнослужащий погиб в результате аварии. Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские силы сами пытались пересечь границу и были остановлены азербайджанской стороной.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
ну что, Ара!.. помогло тебе твоё ОДКБ?!

Минобороны Армении сообщило о гибели военнослужащего на границе с Азербайджаном - Цензор.НЕТ 165
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25.05.2021 23:10
+4
пох как-то
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25.05.2021 22:57
+1
Закипает скорее всего. Или тлеет. Но явно не утихнет---продолжение будет. Там есть кому спичку кинуть---умеют.
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25.05.2021 22:57
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говорится, что азербайджанские войска ...

==
ихъ там нет. Минобороны Армении сообщило о гибели военнослужащего на границе с Азербайджаном - Цензор.НЕТ 3381
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25.05.2021 22:53 Ответить
заблудился бедолага
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25.05.2021 22:55 Ответить
Закипает скорее всего. Или тлеет. Но явно не утихнет---продолжение будет. Там есть кому спичку кинуть---умеют.
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25.05.2021 22:57 Ответить
пох как-то
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25.05.2021 22:57 Ответить
На сколько я осведомлена в Армении нет единой власти. Страной правят районные бандиты, которые безбожно выдирают подать с своих жителей:- купил два барана - одиного неси пахану и не смей перечить, а то будет показательная смерть в назидание другим...

Армия вооружена техникой 70-х годов и живёт в проголодь...

Это мне приехавшая армянка рассказала.

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25.05.2021 22:59 Ответить
Тю, а шо, в Европе не так? В Швеции 60% налог на зажиревших.
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25.05.2021 23:08 Ответить
Тю! А какое отношение, зажиревшие шведы,
имеют к армянским семьям готовившим на костре мучную похлёбку? Минобороны Армении сообщило о гибели военнослужащего на границе с Азербайджаном - Цензор.НЕТ 2186 Минобороны Армении сообщило о гибели военнослужащего на границе с Азербайджаном - Цензор.НЕТ 6207 .
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25.05.2021 23:14 Ответить
Міноборони Вірменії повідомило про загибель військовослужбовця на кордоні з Азербайджаном - Цензор.НЕТ 8524
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26.05.2021 07:43 Ответить
И рабсиянских войск там нет. И рабсиянские ракеты не попадали в населенные пункты Азербайджана. И турецкие дроны никого не уничтожали. И тупин миротворец мира, да?
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26.05.2021 00:34 Ответить
ото вже утирок! Міноборони Вірменії повідомило про загибель військовослужбовця на кордоні з Азербайджаном - Цензор.НЕТ 4268
пиши державною мовою, мавпеня дурне, як що зібралося рашотроля вивести на чисту воду Міноборони Вірменії повідомило про загибель військовослужбовця на кордоні з Азербайджаном - Цензор.НЕТ 9664
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26.05.2021 01:01 Ответить
о! і тута знову хрести !? Міноборони Вірменії повідомило про загибель військовослужбовця на кордоні з Азербайджаном - Цензор.НЕТ 5482
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26.05.2021 01:02 Ответить
ну что, Ара!.. помогло тебе твоё ОДКБ?!

Минобороны Армении сообщило о гибели военнослужащего на границе с Азербайджаном - Цензор.НЕТ 165
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25.05.2021 23:10 Ответить
а обеспокоенность из Европы будет ?
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26.05.2021 00:49 Ответить
Міноборони Вірменії повідомило про загибель військовослужбовця на кордоні з Азербайджаном - Цензор.НЕТ 6421 од макарона? да ну нах
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26.05.2021 01:37 Ответить
на якій такій спірній території? кацапи чітко сказали вірменам "в стойло" (вірмени "ахвіціально" не брали участі в конфлікті) і міратворцев поставили (воно і азейбарджанцям потім згаадється)... які питання?
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26.05.2021 01:36 Ответить
Чому в рубриці «війна» новина?, це не наша війна.
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26.05.2021 03:35 Ответить
 
 