Минобороны Армении сообщило о гибели военнослужащего на границе с Азербайджаном
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Вооруженные силы Азербайджана обстреляли позиции армянской армии на границе. Минобороны Армении заявляет о гибели военнослужащего.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Министерство обороны Армении заявило, что инцидент произошел на одном из спорных участков на армяно-азербайджанской границе. В заявлении министерства говорится, что азербайджанские войска открыли огонь по подразделению армянской армии, дислоцированной в Гегаркуникской области, в результате чего погиб армянский военнослужащий. Армянские военные открыли ответный огонь.
Представитель генеральной прокуратуры Армении Гор Абраамян заявил, что прежде чем открыть огонь группа азербайджанских солдат подошла к армянским военнослужащим, которые патрулировали пограничный пункт и требовала, чтобы они покинули его.
Власти Азербайджана опровергает сообщения о стрельбе, заявив, что армянский военнослужащий погиб в результате аварии. Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские силы сами пытались пересечь границу и были остановлены азербайджанской стороной.
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ихъ там нет.
Армия вооружена техникой 70-х годов и живёт в проголодь...
Это мне приехавшая армянка рассказала.
имеют к армянским семьям готовившим на костре мучную похлёбку? .
пиши державною мовою, мавпеня дурне, як що зібралося рашотроля вивести на чисту воду