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ГБР проводит обыск в Доме профсоюзов, - ФПУ

Новости Цензор.НЕТ Общество

ГБР проводит обыск в Доме профсоюзов, - ФПУ

Сегодня, 26 мая, с 9.30 сотрудники Государственного бюро проводят обыски и изъятие служебных документов Федерации профсоюзов Украины в Доме профсоюзов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу ФПУ.

"В кабинете избранного вчера на VIIІ-м Съезде Федерации профсоюзов Украины председателя ФПУ Григория Осового, правовом и имущественном департаментах без предъявления каких-либо обвинений", - сообщает пресс-служба ФПУ.

Отметим, что на сайте ГБР в настоящее время нет информации об обыске в Федерации профсоюзов Украины.

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Профспілки, це теоретично організації, що захищають інтереси найманих працівників від свавілля підприємців? А в УКраїні існують профспілки?
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26.05.2021 10:46 Ответить
це як Укркоопспілка - спілкарів немає, а спілка є. Віджимають під казино.
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26.05.2021 10:51 Ответить
Спало на думку чи не в одеському Будинку профспілок обшук проводять.
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26.05.2021 10:55 Ответить
А где тёплый прием в Доме профсоюзов?
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26.05.2021 11:12 Ответить
Шукають хто підпалив під час МАЙДАНУ?!!!
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26.05.2021 11:31 Ответить
Какое дело ДБР до профсоюзов? Это негосударственное обьединение трудящихся.Или принесли заяву на вступление а профсоюз?
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26.05.2021 11:55 Ответить
Профсоюзам в собственность передавали тысячи бывших совеццких рофсоюзных объектов, всяких стадионов, бассейнов, санаториев и профилакториев.
Негосударственные объединения трудящихся, как правило, ети объекты не используют для трудящихся, а продают за немалое лаве.
Ето лаве профсоюзы (а точнее - их керівники) также не раздают трудящимся, а забирают себе и купляют на них всякие ништяки и предметі роскоши, иніми словами - лично обогащаются. .
От за ето собственно всех етих старых совеццких пердунов-бездельников давно пора было как минимум разогнать, а как максимум пересажать.
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26.05.2021 13:35 Ответить
 
 