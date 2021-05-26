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ДБР проводить обшук у Будинку профспілок, - ФПУ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ДБР проводить обшук у Будинку профспілок, - ФПУ

Сьогодні, 26 травня, з 9.30 співробітники Державного бюро проводять обшуки і вилучення службових документів Федерації профспілок України в Будинку профспілок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу ФПУ.

"У кабінеті обраного вчора на VIIІ-му З'їзді Федерації профспілок України голови ФПУ Григорія Осового, в правовому і майновому департаментах без пред'явлення будь-яких звинувачень", - повідомляє пресслужба ФПУ.

Зазначимо, що на сайті ДБР наразі немає інформації про обшук у Федерації профспілок України.

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Автор: Анастасія Потіха
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Профспілки, це теоретично організації, що захищають інтереси найманих працівників від свавілля підприємців? А в УКраїні існують профспілки?
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26.05.2021 10:46 Відповісти
це як Укркоопспілка - спілкарів немає, а спілка є. Віджимають під казино.
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26.05.2021 10:51 Відповісти
Спало на думку чи не в одеському Будинку профспілок обшук проводять.
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26.05.2021 10:55 Відповісти
А где тёплый прием в Доме профсоюзов?
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26.05.2021 11:12 Відповісти
Шукають хто підпалив під час МАЙДАНУ?!!!
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26.05.2021 11:31 Відповісти
Какое дело ДБР до профсоюзов? Это негосударственное обьединение трудящихся.Или принесли заяву на вступление а профсоюз?
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26.05.2021 11:55 Відповісти
Профсоюзам в собственность передавали тысячи бывших совеццких рофсоюзных объектов, всяких стадионов, бассейнов, санаториев и профилакториев.
Негосударственные объединения трудящихся, как правило, ети объекты не используют для трудящихся, а продают за немалое лаве.
Ето лаве профсоюзы (а точнее - их керівники) также не раздают трудящимся, а забирают себе и купляют на них всякие ништяки и предметі роскоши, иніми словами - лично обогащаются. .
От за ето собственно всех етих старых совеццких пердунов-бездельников давно пора было как минимум разогнать, а как максимум пересажать.
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26.05.2021 13:35 Відповісти
 
 