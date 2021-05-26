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ДБР проводить обшук у Будинку профспілок, - ФПУ
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Сьогодні, 26 травня, з 9.30 співробітники Державного бюро проводять обшуки і вилучення службових документів Федерації профспілок України в Будинку профспілок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу ФПУ.
"У кабінеті обраного вчора на VIIІ-му З'їзді Федерації профспілок України голови ФПУ Григорія Осового, в правовому і майновому департаментах без пред'явлення будь-яких звинувачень", - повідомляє пресслужба ФПУ.
Зазначимо, що на сайті ДБР наразі немає інформації про обшук у Федерації профспілок України.
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Негосударственные объединения трудящихся, как правило, ети объекты не используют для трудящихся, а продают за немалое лаве.
Ето лаве профсоюзы (а точнее - их керівники) также не раздают трудящимся, а забирают себе и купляют на них всякие ништяки и предметі роскоши, иніми словами - лично обогащаются. .
От за ето собственно всех етих старых совеццких пердунов-бездельников давно пора было как минимум разогнать, а как максимум пересажать.