Второй месяц в Украине снижается заболеваемость коронавирусом, - Шмыгаль
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В Украине второй месяц продолжается снижение динамики распространения коронавирусной инфекции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"В Украине уже второй месяц подряд происходит снижение динамики заболеваемости и стабилизация эпидемической ситуации. Давайте все вместе сделаем так, чтобы ситуация с пандемией в дальнейшем была контрилируемой. Это время ответственности для каждого из нас, чтобы не допустить очередных волн заболеваемости", - отметил глава правительства.
По словам Шмыгаля, Кабмин продолжает усиление медицинской системы и увеличение поставок вакцин в Украину.
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позавидовали куртяхе твари )))))
В Минздраве скандал. Службы курирующие показатели смертности категорически отказались рисовать ее снижение по COVID-19. Хроника https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Искреннее спасибо этим мужественным людям. Будет ли министерство рисовать само - посмотрим Часть минздрава рисует снижение заболеваемости COVID-19, а вторая, честно сообщает