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Второй месяц в Украине снижается заболеваемость коронавирусом, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество

Второй месяц в Украине снижается заболеваемость коронавирусом, - Шмыгаль

В Украине второй месяц продолжается снижение динамики распространения коронавирусной инфекции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В Украине уже второй месяц подряд происходит снижение динамики заболеваемости и стабилизация эпидемической ситуации. Давайте все вместе сделаем так, чтобы ситуация с пандемией в дальнейшем была контрилируемой. Это время ответственности для каждого из нас, чтобы не допустить очередных волн заболеваемости", - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, Кабмин продолжает усиление медицинской системы и увеличение поставок вакцин в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Запуск украинских цифровых сертификатов о вакцинации запланирован на начало июля, - Шмыгаль

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
А вы взяли и Степанова уволили, гниды!!!
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26.05.2021 13:25
+3
Подивлюсь що ти казатимеш восени.
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26.05.2021 13:27
+3
Майстри спорту повертаються!
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26.05.2021 13:37
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везде снижается
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26.05.2021 13:24 Ответить
Завдяки Зеленському інтенсивність сонячного проміння збільшилась в декілька разів, що знизило захворюваність на ковід. Та й Шмигаль розганяв хмари. Яка чудова зекоМанда.))
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26.05.2021 13:24 Ответить
Справедливости ради в Бразилии среднегодовая температура +23 и солнца там более чем и люди болеют. И в Индии тоже не холодно. Я чото не одного индуса в шубе не видел Второй месяц в Украине снижается заболеваемость коронавирусом, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6240
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26.05.2021 13:27 Ответить
Скорее в других странах пошло на спад из-за нормальной вакцЫнации. А у нас каки была жопа, каки есть...
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26.05.2021 13:35 Ответить
А вы взяли и Степанова уволили, гниды!!!
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26.05.2021 13:25 Ответить
Подивлюсь що ти казатимеш восени.
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26.05.2021 13:27 Ответить
ну вот....а степашка попал под маховик репрессий ))) бедолага
позавидовали куртяхе твари )))))
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26.05.2021 13:29 Ответить
Победа зелёной партии ?
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26.05.2021 13:33 Ответить
Майстри спорту повертаються!
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26.05.2021 13:37 Ответить
Вымирают украинцы. Болеть больше некому.
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26.05.2021 13:46 Ответить
А что толку? Население сокращается каждые сутки на 700 человек. Если мудрий нарид не хочет размножаться, украинцам вполне реально светит перспектива исчезновения, как это случилось со скифами и их культурой.
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26.05.2021 14:00 Ответить
tZE inform 25 мая

В Минздраве скандал. Службы курирующие показатели смертности категорически отказались рисовать ее снижение по COVID-19. Хроника https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Искреннее спасибо этим мужественным людям. Будет ли министерство рисовать само - посмотрим Часть минздрава рисует снижение заболеваемости COVID-19, а вторая, честно сообщает
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27.05.2021 01:45 Ответить
 
 