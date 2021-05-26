РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6893 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
2 859 79
дети (6023) Кабмин (13803) помощь (6155) Шмыгаль Денис (2325)

Выплаты при рождении ребенка увеличат до 50 тыс. грн, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Выплаты при рождении ребенка увеличат до 50 тыс. грн, - Шмыгаль

Кабинет Министров одобрил проект закона о государственной поддержке при рождении ребенка или усыновлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Объем государственной поддержки при рождении ребенка или усыновлении предлагаем увеличить с 41 тыс. до 50 тыс. грн. Также будет предусматриваться увеличение размера в 2023 году и в дальнейшем на прогнозный показатель инфляции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласну проекту закона выплата 25% помощи будет проводится одноразово. Остальную сумму на протяжении 36 месяцев выплатят равными частями.

На заседании правительства премьер-министр заявил, что с 1 января 2023 года и в дальнейшем ежегодно с 1 января данная помощь будет увеличиваться на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рынок земли заработает с 1 июля, - Шмыгаль

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Зараз почнуть розмножуватись всі ті, для кого це єдиний заробіток.
показать весь комментарий
26.05.2021 13:39
+7
Только нормальные люди перед тем, как родить ребенка, думают как прокормить, одеть обуть и вырастить не в бедноте.
показать весь комментарий
26.05.2021 13:45
+5
Мендель таки беременна.
показать весь комментарий
26.05.2021 13:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мендель таки беременна.
показать весь комментарий
26.05.2021 13:36 Ответить
Навіщо плодити "неякісних" дітей ? Раби на 8К зряплати закінчились та розбіглись по європах ? Хто виростає в таких родинах алкоголіків, наркоманів та ледацюг? Такі самі й діти. Йде деградація суспільства. Выплаты при рождении ребенка увеличат до 50 тыс. грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 787Выплаты при рождении ребенка увеличат до 50 тыс. грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2650
показать весь комментарий
26.05.2021 15:08 Ответить
С одной стороны это весьма нужое дело. Только эпидемия коронавируса официально забрала 50 тысяч украинцев. Но как воплотится в жизнь и как повлияет на общую рождаемость - увидим
показать весь комментарий
26.05.2021 13:37 Ответить
просто наркоманских и цыганских детей станет больше ...
показать весь комментарий
26.05.2021 13:42 Ответить
Выплаты при рождении ребенка увеличат до 50 тыс. грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 447
показать весь комментарий
26.05.2021 13:54 Ответить
А шо каже Лєнка?
показать весь комментарий
26.05.2021 13:57 Ответить
Одним ребенком больше, одним меньше. Шо ей каши жалко? Выплаты при рождении ребенка увеличат до 50 тыс. грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5528
показать весь комментарий
26.05.2021 14:01 Ответить
Скоріш за все це мінімально вплине на рівень народжуваності. Проблема комплексна і ці виплати її не вирішать.
показать весь комментарий
26.05.2021 13:43 Ответить
Только это увеличение никоим образом даже не компенсирует увеличение стоимости товаров и услуг за последние два года.
показать весь комментарий
26.05.2021 13:44 Ответить
1-й совок. Русскоязичний.
показать весь комментарий
26.05.2021 17:32 Ответить
Зараз почнуть розмножуватись всі ті, для кого це єдиний заробіток.
показать весь комментарий
26.05.2021 13:39 Ответить
Почнуть рожать "нєкачєствєнньіх" дітей, як казала класик.
показать весь комментарий
26.05.2021 13:40 Ответить
Цыганям с алкашами праздник. Нормальные люди не хотят размножаться почему-то.
показать весь комментарий
26.05.2021 13:39 Ответить
потому,как нормальным людям 50 тыс для ребенка- не деньги, а где остальные взять?
показать весь комментарий
26.05.2021 13:41 Ответить
можно попробовать заработать
показать весь комментарий
26.05.2021 13:55 Ответить
У порядочних людєй заработанноє забєрут на пособія для алкашей.
Поетому порядочниє люді уезжают за граніцу.
показать весь комментарий
26.05.2021 17:37 Ответить
нормальные люди за деньги детей не штампуют ..
показать весь комментарий
26.05.2021 13:43 Ответить
Только нормальные люди перед тем, как родить ребенка, думают как прокормить, одеть обуть и вырастить не в бедноте.
показать весь комментарий
26.05.2021 13:45 Ответить
в том то и дело ..
показать весь комментарий
26.05.2021 14:35 Ответить
Ви спочатку спробуйте ці виплати оформити... Для циган то буде ще той квест. Отримай паспорт. Стань на облік...
показать весь комментарий
26.05.2021 14:25 Ответить
Ну а как нормальним-то людям размножаться, єслі у ніх постоянно забірают большую часть дохода на всєвозможниє пособія для б*дла.
показать весь комментарий
26.05.2021 17:34 Ответить
Молодцы.
показать весь комментарий
26.05.2021 13:42 Ответить
2-й совок. Знову русскагаварящій.
показать весь комментарий
26.05.2021 17:38 Ответить
Ооооо, ось недолугі настругають недолугих щоб 50 тисяч на шмурдяк було!
показать весь комментарий
26.05.2021 13:42 Ответить
Матушка-природа, добрая душа,
Безвозмездно нищим дарит малыша.
Пользуйтесь природой, делайте детей,
Сыпьте их в копилку будущих Смертей
показать весь комментарий
26.05.2021 13:48 Ответить
а ведь правда, большинство рожденных для денег умрут, вот только многие забыли, что почти все нищие, но автор перепутал нищих с дегенератами, исправьте
показать весь комментарий
26.05.2021 14:34 Ответить
"Почті всє ніщіє"... Віжу что люмпен-пролєтарій в тєбє созрєл ти уже почті готов к развєдєнію дєтєй раді пособія )))
показать весь комментарий
26.05.2021 17:29 Ответить
пиши либо на русском либо на украинском, но не извращайся над двумя языками сразу
показать весь комментарий
27.05.2021 10:51 Ответить
Я знаю что нєграмотниє ватнікі нє отлічают русского язика от россійского правопісанія. Но спасібо что ти ето наглядно продємонстріровал.
показать весь комментарий
27.05.2021 11:50 Ответить
у меня все хорошо
показать весь комментарий
27.05.2021 12:05 Ответить
Уж тут нє поспорішь. Ібо єслі і правда "горє от ума" то с уровнєм ума прі котором чєловєк нє отлічаєт русского язика от россійского государствєнного правопісанія ти должен бить просто счастлів.
показать весь комментарий
27.05.2021 12:09 Ответить
Еще как поспоришь, что ты дальше извращаешься над языком? Пиши на украинском языке, твоя писанина это жесть, не извращайся
показать весь комментарий
27.05.2021 12:15 Ответить
Я пішу русскім язиком. І єслі у тєбя нє хватаєт образованія чтоби чітать что-лібо іноє кромє россійского правопісанія - ето твоі москальскіє проблєми. Нє нравітся - валі в свойо родноє Залєсьє. А здєсь украінская тєрріторія і украінскоє правопісаніє для русского язика.
показать весь комментарий
27.05.2021 12:20 Ответить
каким каким? Пиши лучше украинским языком
показать весь комментарий
27.05.2021 13:36 Ответить
Мислі пророссійского москаля про то что для нєго лучше мєня нє інтєрєсуют.
показать весь комментарий
27.05.2021 14:19 Ответить
пиши лучше на украинском языке! Ты и так мыслишь?
показать весь комментарий
27.05.2021 14:23 Ответить
Ти до сіх пор нє понял что твойо пророссійскоє мнєніє о том что для тєбя і для рассіі лучше мєня как украінца вообщє нє інтєрєсуєт... У тєбя что, Ай-Кью ніже 50-ті?
показать весь комментарий
27.05.2021 14:28 Ответить
ваша письменность уже не читаемая
показать весь комментарий
27.05.2021 15:14 Ответить
Мєня совєршенно нє інтєрєсуют мислі очєрєдного пророссійского кацапа о украінской пісьменності.
Єслі ти, как кацап, нє способєн чітать нічєго окромя россійской пісьмєнності - ето твоі лічниє мокшанскіє проблєми.
показать весь комментарий
27.05.2021 15:17 Ответить
чего ты пишешь? Читаемость пропала давно!
показать весь комментарий
27.05.2021 15:24 Ответить
Для того чтоб імєть способность чітать пісьмєнность надо імєть развітий мозг. А в нєдоразвітий мокшанскій больше одного алфавіта нє помєщаєтся. Поетому я нє для тєбя пішу а тєбя висмєіваю.
показать весь комментарий
15.06.2021 15:45 Ответить
научись писать одним языком
показать весь комментарий
15.06.2021 21:50 Ответить
В отлічіє от тєбя я умєю пєчатать многімі язикамі с іспользованієм разлічних раскладок. І єщьо у мєня єсть мозг. Поетому я отлічаю русскій язик от россійского правопісанія. А єслі ти думаєш ж*п*й і нє способєн отлічіть русскій язик от россійского правопісанія, то с етого можно только посмєяться. Выплаты при рождении ребенка увеличат до 50 тыс. грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6430 Выплаты при рождении ребенка увеличат до 50 тыс. грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6430
показать весь комментарий
16.06.2021 10:10 Ответить
у тебя тарабарщина, по ходу сударь вы не русских и не украинских кровей, а дальних удмуртских кровей
показать весь комментарий
17.06.2021 03:29 Ответить
Сударямі-сосутарямі ти сєбє подобних називай.
А єслі хочєшь обращаться по чєловєчєскі, називай собєсєдніка паном і нє іначє.
В остальном, твойо мнєніє о "кровях" нікого нє інтєрєсуєт.
Просто потому что ні "русскіх кровєй" ні "украінскіх кровєй" нєт.
Єсть лішь когути-шовіністи с фантазіямі о "кровях".
показать весь комментарий
17.06.2021 10:25 Ответить
писать научись, уже не читаю
показать весь комментарий
06.07.2021 19:40 Ответить
А я нє для тєбя пішу. Я просто стєбусь с лішнєхромосомного тєбя і твоєй нєобразованності Выплаты при рождении ребенка увеличат до 50 тыс. грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8160
показать весь комментарий
07.07.2021 09:16 Ответить
Глупий мокшаня думаєт будто пішет язиком ))) Выплаты при рождении ребенка увеличат до 50 тыс. грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9558 Выплаты при рождении ребенка увеличат до 50 тыс. грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9558 Выплаты при рождении ребенка увеличат до 50 тыс. грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9558
показать весь комментарий
16.06.2021 10:10 Ответить
научись писать, я тебя не буду учить
показать весь комментарий
17.06.2021 03:24 Ответить
Єщьо нє хватало чтоб ватнік питался мєня учіть чєму-то.
Ти же нічєго нє умєєшь кромє подчінєнія государству-агрессору.
Даже пішешь по московскім правілам.
Вот же ж когут. Выплаты при рождении ребенка увеличат до 50 тыс. грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9518 Выплаты при рождении ребенка увеличат до 50 тыс. грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9518
показать весь комментарий
17.06.2021 10:21 Ответить
не читаемо, примени еще буквы корейские
показать весь комментарий
06.07.2021 19:41 Ответить
Лішнєхромосомний даже нє знаєт что корейская пісьмєнность нє содєржит букв. Во умора-то Выплаты при рождении ребенка увеличат до 50 тыс. грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7788
показать весь комментарий
07.07.2021 09:15 Ответить
научись разговаривать, может почитаю тебя
показать весь комментарий
11.07.2021 18:18 Ответить
у тебя что ***** между но? Открой вики, тупое ты создание
показать весь комментарий
11.07.2021 18:20 Ответить
3-й совок. Русскагаварящій.
показать весь комментарий
26.05.2021 17:38 Ответить
второй извращенец по языку
показать весь комментарий
27.05.2021 10:52 Ответить
Запішись назад в школу. В 5 класс. Узнаєш много нового.
показать весь комментарий
27.05.2021 11:53 Ответить
мне не зачем, а тебе да
показать весь комментарий
27.05.2021 12:00 Ответить
Мужик, ти же русского язика от правопісанія РФ нє отлічаєш. Ето же дно днєйшеє в образованіі і міровоспріятіі. І чтоб пробіть настолько глубокоє дно вола ганять вмєсто учьоби нужно било єщьо в начальной школє. Конєчно, єслі ти работаєш грузчіком мусоровоза то тєбє дєйствітєльно нє за чєм. Но єслі ти прєтєндуєш на что-то болєє значімоє, то стоіло би. Выплаты при рождении ребенка увеличат до 50 тыс. грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7619 Выплаты при рождении ребенка увеличат до 50 тыс. грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7619 Выплаты при рождении ребенка увеличат до 50 тыс. грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7619
показать весь комментарий
27.05.2021 12:07 Ответить
не будь слаб умом, пиши на украинском языке, бес извращений
показать весь комментарий
27.05.2021 12:17 Ответить
Для тєбя нє соблюдать постановлєнія правітєльства государства-агрессора - ізвращеніє...
Ето ещьо большеє дніщє чєм я ожидал.
показать весь комментарий
27.05.2021 14:21 Ответить
ох и написал, даже Азарова переплюнул
показать весь комментарий
27.05.2021 14:25 Ответить
Ти єщьо і русскій язик от суржика нє отлічаєш. Вот же ж запорєбріковєц Выплаты при рождении ребенка увеличат до 50 тыс. грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 137
показать весь комментарий
27.05.2021 14:39 Ответить
пиши на украинском языке, не создавай не существующую письменность, которая не читается уже. Азаров вам бы позавидовал
показать весь комментарий
27.05.2021 15:12 Ответить
Маслак з панського столу.
показать весь комментарий
26.05.2021 13:50 Ответить
+1 гомосос
показать весь комментарий
26.05.2021 17:31 Ответить
Тут вже україномовний.
Отже, з люмпенів 3 русскагаварящіє і 1 україномовний
показать весь комментарий
26.05.2021 17:39 Ответить
Выплаты при рождении ребенка увеличат до 50 тыс. грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6863№66
показать весь комментарий
26.05.2021 18:46 Ответить
Так-так. Вас, люмпенів, цікавлять лишень бійки та життя за чужий рахунок: соціальні допомоги, погроми, розкуркулення "панів", тощо. А так щоб не паразитувати на суспільстві, то це не для вас.
показать весь комментарий
27.05.2021 10:21 Ответить
Бебі-боксів не має а тут 50 тис. грн. Та одразу пишіть 50 млн. хоча якщо курс буде 17000 тис. що в принципі з такими "професіоналами" не фантастика, то може бути.
показать весь комментарий
26.05.2021 14:28 Ответить
О, пойдут некачественные дети Выплаты при рождении ребенка увеличат до 50 тыс. грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9252
показать весь комментарий
26.05.2021 14:33 Ответить
Так, ще більше дітей у люмпенів і ще менше у добропорядних громадян.
показать весь комментарий
27.05.2021 10:22 Ответить
Вот спасибо. Сейчас черножопая цыганва, наркоманы с алкашами и жители ЛДНР вдвое больше начнут плодить личинок
показать весь комментарий
26.05.2021 14:34 Ответить
Так, Зелена влада дбає про поширення "урусскага міра" на Україну.
показать весь комментарий
27.05.2021 10:23 Ответить
На третю і більше дитину у 2005му теж була така допомога. Але порахуйте - скільки тоді можна було купити на ці гроші, і скільки зараз
показать весь комментарий
26.05.2021 14:38 Ответить
Значить попереду вибори
показать весь комментарий
26.05.2021 14:54 Ответить
Отже, по підрахунку люмпенів, на 3 русскагаварящіх люмпена припадає 1 україномовний.
показать весь комментарий
26.05.2021 17:40 Ответить
 
 