Выплаты при рождении ребенка увеличат до 50 тыс. грн, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров одобрил проект закона о государственной поддержке при рождении ребенка или усыновлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Объем государственной поддержки при рождении ребенка или усыновлении предлагаем увеличить с 41 тыс. до 50 тыс. грн. Также будет предусматриваться увеличение размера в 2023 году и в дальнейшем на прогнозный показатель инфляции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласну проекту закона выплата 25% помощи будет проводится одноразово. Остальную сумму на протяжении 36 месяцев выплатят равными частями.
На заседании правительства премьер-министр заявил, что с 1 января 2023 года и в дальнейшем ежегодно с 1 января данная помощь будет увеличиваться на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен.
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Поетому порядочниє люді уезжают за граніцу.
Безвозмездно нищим дарит малыша.
Пользуйтесь природой, делайте детей,
Сыпьте их в копилку будущих Смертей
Єслі ти, как кацап, нє способєн чітать нічєго окромя россійской пісьмєнності - ето твоі лічниє мокшанскіє проблєми.
А єслі хочєшь обращаться по чєловєчєскі, називай собєсєдніка паном і нє іначє.
В остальном, твойо мнєніє о "кровях" нікого нє інтєрєсуєт.
Просто потому что ні "русскіх кровєй" ні "украінскіх кровєй" нєт.
Єсть лішь когути-шовіністи с фантазіямі о "кровях".
Ти же нічєго нє умєєшь кромє подчінєнія государству-агрессору.
Даже пішешь по московскім правілам.
Вот же ж когут.
Ето ещьо большеє дніщє чєм я ожидал.
Отже, з люмпенів 3 русскагаварящіє і 1 україномовний