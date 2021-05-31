Рынок земли заработает с 1 июля, - Шмыгаль
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Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру аграрной политики Роману Лещенко подготовить все нормативные документы, необходимые для запуска рынка земли с 1 июля.
Об этом глава правительства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"С 1 июля в Украине начнет работать полноценный рынок земли. Сегодня при участии Министерства аграрной политики, Минрегиона, Минюста, комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, представителей Офиса президента провел подготовительное совещание по этому вопросу. Поручил министру аграрной политики Роману Лещенко подготовить все нормативные документы, необходимые для реализации этой сверхважной для каждого украинца реформы", - написал Шмыгаль.
Топ комментарии
+15 mrSmith
показать весь комментарий25.05.2021 18:45
+14 Игорь Монахов
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показать весь комментарий25.05.2021 19:07
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Вопрос спорный, как ни крути.
Ах да, это такая мелочь, что и говорить не о чем.
То ли дело, легализация наркоты: это галактический масштаб!
пенсам добавили 83 грн? добавили....ФОПАМ по 8 тыс платють? платють...
а Вы говорите хто купувать буде ? ))))