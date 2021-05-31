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Рынок земли заработает с 1 июля, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество

Рынок земли заработает с 1 июля, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру аграрной политики Роману Лещенко подготовить все нормативные документы, необходимые для запуска рынка земли с 1 июля.

Об этом глава правительства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"С 1 июля в Украине начнет работать полноценный рынок земли. Сегодня при участии Министерства аграрной политики, Минрегиона, Минюста, комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, представителей Офиса президента провел подготовительное совещание по этому вопросу. Поручил министру аграрной политики Роману Лещенко подготовить все нормативные документы, необходимые для реализации этой сверхважной для каждого украинца реформы", - написал Шмыгаль.

Читайте: Открытие рынка земли приведет к росту цены на нее как минимум вдвое за первые 3-5 лет, - Шмыгаль

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
А референдум нет желания провести?
Вопрос спорный, как ни крути.
Ах да, это такая мелочь, что и говорить не о чем.
То ли дело, легализация наркоты: это галактический масштаб!
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25.05.2021 18:45
+14
Идиоты !! Нет ни кадастра, ни земельного банка, ни референдума, та и никто никуя не знает как это будет проходить и т.д. и т.п. и типа мы все порешали и без этих мелочей и вас быдла - и рынок земли уже заработает !!! ... Да это *** грабеж по средь белого дня !!! Не ну не ТВАРИ !!
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25.05.2021 19:20
+10
Наголосували? Тепер їж те. Рынок земли заработает с 1 июля, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1108 Рынок земли заработает с 1 июля, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3295
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25.05.2021 19:07
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А референдум нет желания провести?
Вопрос спорный, как ни крути.
Ах да, это такая мелочь, что и говорить не о чем.
То ли дело, легализация наркоты: это галактический масштаб!
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25.05.2021 18:45 Ответить
А зачем?Это уже решено в нормативных документах...
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25.05.2021 18:51 Ответить
землю продовали испокон веков, в рехферендуми смісла нет.
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25.05.2021 21:24 Ответить
это ты раскажи 80%украинцам которые за референдум -они и есть хозяева земли и только им решать
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26.05.2021 00:21 Ответить
Брехунок0,3%, тебе надо ты и рассказывай.
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26.05.2021 00:25 Ответить
быдлунок это все что ты можешь?БЫдЛО ЗЕЛЁНОЕ
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26.05.2021 00:32 Ответить
Ринок землі запрацює з 1 липня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1006
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26.05.2021 00:34 Ответить
ещё одна брихуха
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26.05.2021 01:02 Ответить
это тебе в твоей палате сказали быдло зелёное?
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26.05.2021 03:13 Ответить
ты же быдловатее и зеленее на порядок
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26.05.2021 09:43 Ответить
о так ты еще и ***** копируешь -кто как обзывается...ты точно избератель зэрьма
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26.05.2021 13:51 Ответить
***** был после меня, научил на свою голову.
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26.05.2021 13:53 Ответить
Ринок землі запрацює з 1 липня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6049
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26.05.2021 03:18 Ответить
Тут питання, чи повинен бути всеукраїнський референдум якщо (коли) я зберусь продати пай покійного тестя.І яке діло до того вам і всім іншим.
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26.05.2021 07:37 Ответить
Вже нема чого продавать!!!
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25.05.2021 18:45 Ответить
Знайдуть,курви...
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25.05.2021 18:52 Ответить
а рабы?))) рынок по продаже рабов еще ж не заработал?
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25.05.2021 19:41 Ответить
есть
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25.05.2021 20:09 Ответить
Рынок типа заработает но до сих пор никто не может сказать скоко земли у нас есть!! и кто уже и скоко нахапал!!! ВЕЛИКАЯ МЛЯТЬ ТАЙНА НО РЫНОК ЗАРАБОТАЕТ!!
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25.05.2021 18:47 Ответить
Да никто уже и знать не хочет,все по наитию,шо найдем,то и продадем
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25.05.2021 18:57 Ответить
Шмигаль нагадує вора з анекдота, який казав: _ Скоріш, Скоріш, бо почнеться!
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25.05.2021 18:49 Ответить
Законы у нас в стране работают только для "избранных" ну тех... что возле корыта. Откройте декларацию хоть любого депутата, мера начальника какой-то службы, голову сельского совета и у всех все согласно конституции- "для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара;для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара;для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара;для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара;для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара"..... количество гектаров, правда немножко "ИСКАЖЕНО" а так все по КонституцІЇ
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25.05.2021 18:50 Ответить
На кого он заработат? Огласите список?
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25.05.2021 18:50 Ответить
список засекретят, как засекретили подробности покупок вакцин. Известно одно: селу кранты.А потом и всем кранты.
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25.05.2021 19:49 Ответить
Влада злодіїв!
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25.05.2021 18:50 Ответить
Спішать заробити поки чужі не прийшли
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25.05.2021 19:57 Ответить
Рынок земли заработает с 1 июля, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6455
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25.05.2021 18:51 Ответить
Неликвид-тоже бабло,все в корыто...
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25.05.2021 18:55 Ответить
Та скорее бы дождаться---оторваться. Со шкафов сумки клетчатые полные налом падают, внуков пугают. Срочно вложить надо. 10 га лесу охота или 20га перелеска.
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25.05.2021 18:51 Ответить
Этот рынок народу не нужен, но он очень нужен казнокрадам и олигархам. Если референдума не было, значит нужен сильно Коломойскому и тут уже не до демократии.
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25.05.2021 18:52 Ответить
Распіл починається
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25.05.2021 18:54 Ответить
Ні,він у розпалі еякуляції
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25.05.2021 18:59 Ответить
массовая эякуляция начнется после реализации
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25.05.2021 19:51 Ответить
Может и так)))
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25.05.2021 20:03 Ответить
У кого є бабло купувати землю? Нема? А у різних бєнєй-ахметок є. Зробили лохів разом. Рынок земли заработает с 1 июля, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9932
Рынок земли заработает с 1 июля, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2863
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25.05.2021 18:58 Ответить
а отут Вы и не угадали...
пенсам добавили 83 грн? добавили....ФОПАМ по 8 тыс платють? платють...
а Вы говорите хто купувать буде ? ))))
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25.05.2021 19:43 Ответить
Рынок земли заработает с 1 июля, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2987
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25.05.2021 19:00 Ответить
Наголосували? Тепер їж те. Рынок земли заработает с 1 июля, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1108 Рынок земли заработает с 1 июля, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3295
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25.05.2021 19:07 Ответить
зелю - олигаторам ))))
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25.05.2021 19:44 Ответить
Идиоты !! Нет ни кадастра, ни земельного банка, ни референдума, та и никто никуя не знает как это будет проходить и т.д. и т.п. и типа мы все порешали и без этих мелочей и вас быдла - и рынок земли уже заработает !!! ... Да это *** грабеж по средь белого дня !!! Не ну не ТВАРИ !!
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25.05.2021 19:20 Ответить
Зато не Порох! Это же зелебобики зеленую плесень выбрали.
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25.05.2021 19:31 Ответить
как рынок газа и электроэнергии ??? или по багатому, как Привоз )))))
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25.05.2021 19:40 Ответить
Как началась продажа Украины/ Коломойский накинул око на украинские земли. Их присвоение должна была осуществить организация «Израильско-Украинская юридическая помощь», зарегистрированная по адресу адвоката Коломойского Андрея Богдана. -18 апреля 2019 г . Стало известно, кто под покровом ночи прибыл в Украину защищать интересы Коломойского./ Чуть позже Коломойский увидел что проще разогнать ВР,, заиметь ВР себе подконтрольную и грабить , мародерить Украину сколько украинцы ему позволят.
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25.05.2021 19:51 Ответить
Заживемо
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25.05.2021 19:55 Ответить
если бы 3к баксов за гектар давали то продал бы свои 8 га,а за штуку нет смысла продавать
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25.05.2021 20:31 Ответить
ничего, правильно оформят законодательство - с доплатой отдашь
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25.05.2021 21:34 Ответить
сделаем зелень разом на рефередуме,а потом еще с консфискацией за нарушение конституции.Пора делать первый шаг.
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25.05.2021 20:44 Ответить
Урря! Наконец то законно куплю себе пару десятков га и сделаю заповедник!
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25.05.2021 21:23 Ответить
Падаль
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25.05.2021 21:25 Ответить
Проблема не в том что землю будут продавать, а в том что скупят за копейки. Что дёшево достаётся, то не ценится.
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25.05.2021 21:32 Ответить
С таким "ринком земли", как устроила эта власть. ее место болтаться на електромережі.
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26.05.2021 02:09 Ответить
а нам дістануться скляні буси...на пам,ять. Ринок землі запрацює з 1 липня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4521
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26.05.2021 09:21 Ответить
 
 