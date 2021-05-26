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Ринок землі запрацює з 1 липня, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру аграрної політики Романові Лещенку підготувати всі нормативні документи, необхідні для запуску ринку землі з 1 липня.
Про це глава уряду повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"З 1 липня в Україні почне працювати повноцінний ринок землі. Сьогодні за участю Міністерства аграрної політики, Мінрегіону, Мін'юсту, комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, представників Офісу президента провів підготовчу нараду з цього питання. Доручив міністру аграрної політики Романові Лещенку підготувати всі нормативні документи, необхідні для реалізації цієї надважливої для кожного українця реформи", - написав Шмигаль.
Топ коментарі
+15 mrSmith
показати весь коментар25.05.2021 18:45
+14 Игорь Монахов
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+10 5 копійок
показати весь коментар25.05.2021 19:07
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Будь ласка, зачекайте...
Вопрос спорный, как ни крути.
Ах да, это такая мелочь, что и говорить не о чем.
То ли дело, легализация наркоты: это галактический масштаб!
пенсам добавили 83 грн? добавили....ФОПАМ по 8 тыс платють? платють...
а Вы говорите хто купувать буде ? ))))