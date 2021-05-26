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Ринок землі запрацює з 1 липня, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ринок землі запрацює з 1 липня, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру аграрної політики Романові Лещенку підготувати всі нормативні документи, необхідні для запуску ринку землі з 1 липня.

Про це глава уряду повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 липня в Україні почне працювати повноцінний ринок землі. Сьогодні за участю Міністерства аграрної політики, Мінрегіону, Мін'юсту, комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, представників Офісу президента провів підготовчу нараду з цього питання. Доручив міністру аграрної політики Романові Лещенку підготувати всі нормативні документи, необхідні для реалізації цієї надважливої ​​для кожного українця реформи", - написав Шмигаль.

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Топ коментарі
+15
А референдум нет желания провести?
Вопрос спорный, как ни крути.
Ах да, это такая мелочь, что и говорить не о чем.
То ли дело, легализация наркоты: это галактический масштаб!
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25.05.2021 18:45
+14
Идиоты !! Нет ни кадастра, ни земельного банка, ни референдума, та и никто никуя не знает как это будет проходить и т.д. и т.п. и типа мы все порешали и без этих мелочей и вас быдла - и рынок земли уже заработает !!! ... Да это *** грабеж по средь белого дня !!! Не ну не ТВАРИ !!
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25.05.2021 19:20
+10
Наголосували? Тепер їж те. Рынок земли заработает с 1 июля, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1108 Рынок земли заработает с 1 июля, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3295
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25.05.2021 19:07
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А референдум нет желания провести?
Вопрос спорный, как ни крути.
Ах да, это такая мелочь, что и говорить не о чем.
То ли дело, легализация наркоты: это галактический масштаб!
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25.05.2021 18:45 Відповісти
А зачем?Это уже решено в нормативных документах...
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25.05.2021 18:51 Відповісти
землю продовали испокон веков, в рехферендуми смісла нет.
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25.05.2021 21:24 Відповісти
это ты раскажи 80%украинцам которые за референдум -они и есть хозяева земли и только им решать
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26.05.2021 00:21 Відповісти
Брехунок0,3%, тебе надо ты и рассказывай.
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26.05.2021 00:25 Відповісти
быдлунок это все что ты можешь?БЫдЛО ЗЕЛЁНОЕ
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26.05.2021 00:32 Відповісти
Ринок землі запрацює з 1 липня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1006
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26.05.2021 00:34 Відповісти
ещё одна брихуха
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26.05.2021 01:02 Відповісти
это тебе в твоей палате сказали быдло зелёное?
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26.05.2021 03:13 Відповісти
ты же быдловатее и зеленее на порядок
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26.05.2021 09:43 Відповісти
о так ты еще и ***** копируешь -кто как обзывается...ты точно избератель зэрьма
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26.05.2021 13:51 Відповісти
***** был после меня, научил на свою голову.
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26.05.2021 13:53 Відповісти
Ринок землі запрацює з 1 липня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6049
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26.05.2021 03:18 Відповісти
Тут питання, чи повинен бути всеукраїнський референдум якщо (коли) я зберусь продати пай покійного тестя.І яке діло до того вам і всім іншим.
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26.05.2021 07:37 Відповісти
Вже нема чого продавать!!!
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25.05.2021 18:45 Відповісти
Знайдуть,курви...
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25.05.2021 18:52 Відповісти
а рабы?))) рынок по продаже рабов еще ж не заработал?
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25.05.2021 19:41 Відповісти
есть
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25.05.2021 20:09 Відповісти
Рынок типа заработает но до сих пор никто не может сказать скоко земли у нас есть!! и кто уже и скоко нахапал!!! ВЕЛИКАЯ МЛЯТЬ ТАЙНА НО РЫНОК ЗАРАБОТАЕТ!!
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25.05.2021 18:47 Відповісти
Да никто уже и знать не хочет,все по наитию,шо найдем,то и продадем
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25.05.2021 18:57 Відповісти
Шмигаль нагадує вора з анекдота, який казав: _ Скоріш, Скоріш, бо почнеться!
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25.05.2021 18:49 Відповісти
Законы у нас в стране работают только для "избранных" ну тех... что возле корыта. Откройте декларацию хоть любого депутата, мера начальника какой-то службы, голову сельского совета и у всех все согласно конституции- "для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара;для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара;для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара;для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара;для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара"..... количество гектаров, правда немножко "ИСКАЖЕНО" а так все по КонституцІЇ
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25.05.2021 18:50 Відповісти
На кого он заработат? Огласите список?
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25.05.2021 18:50 Відповісти
список засекретят, как засекретили подробности покупок вакцин. Известно одно: селу кранты.А потом и всем кранты.
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25.05.2021 19:49 Відповісти
Влада злодіїв!
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25.05.2021 18:50 Відповісти
Спішать заробити поки чужі не прийшли
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25.05.2021 19:57 Відповісти
Рынок земли заработает с 1 июля, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6455
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25.05.2021 18:51 Відповісти
Неликвид-тоже бабло,все в корыто...
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25.05.2021 18:55 Відповісти
Та скорее бы дождаться---оторваться. Со шкафов сумки клетчатые полные налом падают, внуков пугают. Срочно вложить надо. 10 га лесу охота или 20га перелеска.
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25.05.2021 18:51 Відповісти
Этот рынок народу не нужен, но он очень нужен казнокрадам и олигархам. Если референдума не было, значит нужен сильно Коломойскому и тут уже не до демократии.
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25.05.2021 18:52 Відповісти
Распіл починається
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25.05.2021 18:54 Відповісти
Ні,він у розпалі еякуляції
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25.05.2021 18:59 Відповісти
массовая эякуляция начнется после реализации
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25.05.2021 19:51 Відповісти
Может и так)))
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25.05.2021 20:03 Відповісти
У кого є бабло купувати землю? Нема? А у різних бєнєй-ахметок є. Зробили лохів разом. Рынок земли заработает с 1 июля, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9932
Рынок земли заработает с 1 июля, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2863
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25.05.2021 18:58 Відповісти
а отут Вы и не угадали...
пенсам добавили 83 грн? добавили....ФОПАМ по 8 тыс платють? платють...
а Вы говорите хто купувать буде ? ))))
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25.05.2021 19:43 Відповісти
Рынок земли заработает с 1 июля, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2987
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25.05.2021 19:00 Відповісти
Наголосували? Тепер їж те. Рынок земли заработает с 1 июля, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1108 Рынок земли заработает с 1 июля, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3295
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25.05.2021 19:07 Відповісти
зелю - олигаторам ))))
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25.05.2021 19:44 Відповісти
Идиоты !! Нет ни кадастра, ни земельного банка, ни референдума, та и никто никуя не знает как это будет проходить и т.д. и т.п. и типа мы все порешали и без этих мелочей и вас быдла - и рынок земли уже заработает !!! ... Да это *** грабеж по средь белого дня !!! Не ну не ТВАРИ !!
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25.05.2021 19:20 Відповісти
Зато не Порох! Это же зелебобики зеленую плесень выбрали.
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25.05.2021 19:31 Відповісти
как рынок газа и электроэнергии ??? или по багатому, как Привоз )))))
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25.05.2021 19:40 Відповісти
Как началась продажа Украины/ Коломойский накинул око на украинские земли. Их присвоение должна была осуществить организация «Израильско-Украинская юридическая помощь», зарегистрированная по адресу адвоката Коломойского Андрея Богдана. -18 апреля 2019 г . Стало известно, кто под покровом ночи прибыл в Украину защищать интересы Коломойского./ Чуть позже Коломойский увидел что проще разогнать ВР,, заиметь ВР себе подконтрольную и грабить , мародерить Украину сколько украинцы ему позволят.
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25.05.2021 19:51 Відповісти
Заживемо
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25.05.2021 19:55 Відповісти
если бы 3к баксов за гектар давали то продал бы свои 8 га,а за штуку нет смысла продавать
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25.05.2021 20:31 Відповісти
ничего, правильно оформят законодательство - с доплатой отдашь
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25.05.2021 21:34 Відповісти
сделаем зелень разом на рефередуме,а потом еще с консфискацией за нарушение конституции.Пора делать первый шаг.
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25.05.2021 20:44 Відповісти
Урря! Наконец то законно куплю себе пару десятков га и сделаю заповедник!
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25.05.2021 21:23 Відповісти
Падаль
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25.05.2021 21:25 Відповісти
Проблема не в том что землю будут продавать, а в том что скупят за копейки. Что дёшево достаётся, то не ценится.
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25.05.2021 21:32 Відповісти
С таким "ринком земли", как устроила эта власть. ее место болтаться на електромережі.
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26.05.2021 02:09 Відповісти
а нам дістануться скляні буси...на пам,ять. Ринок землі запрацює з 1 липня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4521
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26.05.2021 09:21 Відповісти
 
 