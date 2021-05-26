РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6893 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество
2 787 10
УДАР (906) Палатный (14)

"Принуждали дать фальшивые показания против меня", - Палатный прокомментировал обыски у Маймана

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Глава исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный заявил, что в отношении него и его окружения продолжаются политические репрессии. В частности, посторонних лиц заставляют давать ложные показания против него.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, комментируя обыски правоохранителей у ветерана АТО Михаила Маймана.

"Это банальные технологии давления, запугивания и шантажа, хорошо известные со времен Януковича", - считает Палатный.

Он отметил, что эти методы не помогут запугать "УДАР".

"Помочь они могут разве что в уничтожении собственной репутации и доверия граждан, но уж точно не в запугивании политических конкурентов. За окном уже другой год и другое общество - закаленное Майданом, вакцинированное от вранья и дешевых фейков", - отметил Палатный.

Он также подчеркнул, что за такие действия обязательно наступит ответственность - как для заказчиков, так и для исполнителей. И если для первых речь идет больше о политической, то для прокуроров, следователей и судей - вполне реальная, предусмотренная теми кодексами и законами, которыми они должны руководствоваться в своей работе.

"Повтора 2014 года, когда преступники скрылись за границу, не будет. На этот раз избежать наказания не удастся никому: ни заказчикам, ни исполнителям. Это я вам обещаю", - подытожил председатель исполкома "УДАРа".

Как сообщали СМИ, ветеран АТО Михаил Майман заявил, что покинул Украину из-за давления правоохранителей, которые хотят получить от него показания против мэра Киева Виталия Кличко и председателя исполкома партии "УДАР" Артура Палатного.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
От Палатному довіряти - себе обманювати...
показать весь комментарий
26.05.2021 13:59
+3
Майман, Палатный и Трахтенберг - наши люди.
Верю им, как маме.
показать весь комментарий
26.05.2021 14:03
+2
А пеной монтажной не задули? Низачот!
показать весь комментарий
26.05.2021 13:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А пеной монтажной не задули? Низачот!
показать весь комментарий
26.05.2021 13:52 Ответить
Коли його вже посадять? Що це за репресії з рюшиками? Прийшли, просили їм відмовили, вони пішли. Репресії це як в Білорусі, коли голий без трусів бігаєш по РОВД і тебе киздять палками.
показать весь комментарий
26.05.2021 14:09 Ответить
Зеля готується до майбутніх виборів.
показать весь комментарий
26.05.2021 13:53 Ответить
Украина запретила импорт електроенергии из РФ и Беларусь до 1 октября.
показать весь комментарий
26.05.2021 13:56 Ответить
От Палатному довіряти - себе обманювати...
показать весь комментарий
26.05.2021 13:59 Ответить
Майман - это тот, кто Киве по рогам дал?
показать весь комментарий
26.05.2021 14:02 Ответить
Майман, Палатный и Трахтенберг - наши люди.
Верю им, как маме.
показать весь комментарий
26.05.2021 14:03 Ответить
кто эти люди?
показать весь комментарий
26.05.2021 14:25 Ответить
по глазам на фото видно, что сидит он плотно...
показать весь комментарий
26.05.2021 14:39 Ответить
Откуда он взялся,видно по роже сирота, если прав подавай в суд нечего эфир засорять
показать весь комментарий
26.05.2021 16:09 Ответить
 
 