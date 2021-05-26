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УДАР (75) Палатний (14)

"Тиснули дати фальшиві свідчення проти мене", - Палатний прокоментував обшуки у Маймана

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Голова виконкому партії "УДАР Віталія Кличка" Артур Палатний заявив, що стосовно нього та оточення продовжуються політичні репресії. Зокрема, сторонніх осіб примушують давати фальшиві свідчення проти нього.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook, коментуючи обшуки правоохоронців у ветерана АТО Михайла Маймана.

"Це банальні технології тиску, залякування та шантажу, добре відомі з часів Януковича", – вважає Палатний.

Він наголосив, що ці методи не допоможуть залякати "УДАР".

"Допомогти вони можуть хіба у знищенні власної репутації та довіри громадян, але вже точно не у залякуванні політичних конкурентів. За вікном вже інший рік та інше суспільство – загартоване Майданом, вакциноване від брехні та дешевих фейків", – зазначив Палатний.

Він також підкреслив, що за такі дії обов’язково настане відповідальність – як для замовників, так і для виконавців. І якщо для перших йдеться більше про політичну, то для прокурорів, слідчих та суддів - цілком реальна, передбачена тими кодексами і законами, якими вони мали б керуватися у своїй роботі.

"Повтору 2014 року, коли злочинці втекли за кордон, не буде. Цього разу уникнути покарання не вдасться нікому: ні замовникам, ні виконавцям. Це я вам обіцяю", - підсумував голова виконкому "УДАРу"

Як повідомляли ЗМІ, ветеран АТО Михайло Майман заявив, що покинув Україну через тиск правоохоронців, які хочуть отримати від нього свідчення проти мера Києва Віталія Кличка та голови виконкому партії "УДАР" Артура Палатного.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
От Палатному довіряти - себе обманювати...
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26.05.2021 13:59
+3
Майман, Палатный и Трахтенберг - наши люди.
Верю им, как маме.
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26.05.2021 14:03
+2
А пеной монтажной не задули? Низачот!
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26.05.2021 13:52
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А пеной монтажной не задули? Низачот!
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26.05.2021 13:52 Відповісти
Коли його вже посадять? Що це за репресії з рюшиками? Прийшли, просили їм відмовили, вони пішли. Репресії це як в Білорусі, коли голий без трусів бігаєш по РОВД і тебе киздять палками.
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26.05.2021 14:09 Відповісти
Зеля готується до майбутніх виборів.
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26.05.2021 13:53 Відповісти
Украина запретила импорт електроенергии из РФ и Беларусь до 1 октября.
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26.05.2021 13:56 Відповісти
От Палатному довіряти - себе обманювати...
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26.05.2021 13:59 Відповісти
Майман - это тот, кто Киве по рогам дал?
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26.05.2021 14:02 Відповісти
Майман, Палатный и Трахтенберг - наши люди.
Верю им, как маме.
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26.05.2021 14:03 Відповісти
кто эти люди?
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26.05.2021 14:25 Відповісти
по глазам на фото видно, что сидит он плотно...
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26.05.2021 14:39 Відповісти
Откуда он взялся,видно по роже сирота, если прав подавай в суд нечего эфир засорять
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26.05.2021 16:09 Відповісти
 
 