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Новости Политика Украины
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Нафтогаз (3099) увольнение (2508) Северный поток (1428) Зеркаль (292)

Зеркаль ушла из "Нафтогаза"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеркаль ушла из

Советник главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль покинула компанию после увольнения Андрея Коболева.

Об этом Зеркаль сообщила изданию "НВ", информирует Цензор.НЕТ.

"Трудовая книжка уже у меня на руках", - сказала Зеркаль.

По ее словам, текущая ситуация вокруг Северного потока 2 крайне непроста, но "окно возможностей для Украины еще не закрыто".

"Я искренне верю, что сейчас окно возможностей для Украины еще не закрыто. При объединении усилий всех международных союзников и активном включении президента, Украина может в определенной мере снизить свои потенциальные потери. Но для этого важна активная и скоординированная работа всех, кому важна независимая и развивающаяся европейским путем Украина", – сказала Зеркаль.

Смотрите: Зеленский об увольнении Коболева: "Нафтогаз" должен наполнять бюджет, а не показывать убытки. ВИДЕО

Экс-замминистра иностранных дел Зеркаль с мая 2020 года возглавляла организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных производств группы в спорах с ПАО "Газпром" и в делах против Российской Федерации, которые до ее прихода курировал нынешний глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+40
Зеркаль ушла из "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 2019
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26.05.2021 17:05
+38
Людина, яка так потрібна зараз на фронті дипломатичних перемовин.
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26.05.2021 17:05
+27
ага, Лана виновата сама. И Петя еще немножко. Но только не верхвный ЗЫбил, который утром покупает электричество в свинорашке, днем заглядывает в атчько }{уйлу, а вечером учит Байдена как ему не слить СП2
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26.05.2021 17:17
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Ваня, ну есть же какие-то берега даже у бреда )))
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26.05.2021 18:02 Ответить
Мене тупо труть. Спілкуйсь з своїми колегами по ботофермі Мародера.
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26.05.2021 18:06 Ответить
ну не я ж тебе тру )))

в мене взагалі до тебе відношення, як до рідкісної кумедної тваринки, яку треба берегти, а не знищувати
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26.05.2021 18:12 Ответить
Якщо він ще пісюном на якомусь муз їнструменті вміє грати то не дай боже це наступний наш президент!
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26.05.2021 18:15 Ответить
А вот это напрасно. Это животное навалило кучу дерьма всем а теперь пытается всех убедить,что виноваты все,кроме него. При этом ноет больше всех как ему запах не нравится и порохоботы,сволочи,за ним убирать не хотят. Возить таких тупых щенков надо мордой по их говну,пока или не наедятся или не поумнеют. Но возить обязательно. Потому что дальше срать будут,если без последствий
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26.05.2021 18:27 Ответить
На,,поумнеет,, надежды нет. Но пусть хоть наестся вдоволь
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27.05.2021 02:32 Ответить
Ване под седьмой десяток и его святая вера в непогрешимость Юли длится уже лет двадцать. Переубедить его невозможно.
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27.05.2021 11:01 Ответить
Воровать не чего будет жить нормально научитесь пора привыкать
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26.05.2021 17:40 Ответить
Пшел нах, кацап.
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26.05.2021 17:42 Ответить
Справді новина державного значення. Людина звільнилась з місця роботи. )))
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26.05.2021 18:29 Ответить
Ця Людина була на своєму місці. Дуже професійна.І принесла Україні дуже багато користі.
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26.05.2021 18:37 Ответить
Шкода що українці не в курсі )
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27.05.2021 10:59 Ответить
Ти яким боком до українців?
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27.05.2021 11:22 Ответить
Українці в курсі. Кацапи як ты -нi
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27.05.2021 12:38 Ответить
как бы Зеля не старалась Украина была есть и будет, а она, зелёная, просто сдохнет..
жаль только двух (пяти) угробленых лет на зелины эксперименты над людьми
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26.05.2021 18:41 Ответить
УКРАИНЕ НЕОБХОДИМО СТРОИТЬ РАКЕТЫ !!! ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ !)
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26.05.2021 18:58 Ответить
и БОЛЬШИЕ .... 🤔
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26.05.2021 20:51 Ответить
"Єрмак проти Байдена. Ми Вас попереджали..." on YouTube
https://youtu.be/pTNg9jB7GLs
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26.05.2021 19:29 Ответить
Мечта кацапа-лизать яйца хазяина. По себе всех не меряй убогое
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26.05.2021 19:59 Ответить
Скатертью дорога. Ну, кто в курсе, о чем я.
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26.05.2021 19:49 Ответить
Все навпаки, з корабля ідуть люди, а кількість щурів з кожним днем сростає.
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27.05.2021 11:26 Ответить
Це дуже потужний маркер, якщо такі люди йдуть з держслужби. Захищати держінтереси (тобто наші з вами) залишилось вкрай небагато професіоналів.
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27.05.2021 11:48 Ответить
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