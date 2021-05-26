Зеркаль ушла из "Нафтогаза"

Советник главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль покинула компанию после увольнения Андрея Коболева.

Об этом Зеркаль сообщила изданию "НВ", информирует Цензор.НЕТ.

"Трудовая книжка уже у меня на руках", - сказала Зеркаль.

По ее словам, текущая ситуация вокруг Северного потока 2 крайне непроста, но "окно возможностей для Украины еще не закрыто".

"Я искренне верю, что сейчас окно возможностей для Украины еще не закрыто. При объединении усилий всех международных союзников и активном включении президента, Украина может в определенной мере снизить свои потенциальные потери. Но для этого важна активная и скоординированная работа всех, кому важна независимая и развивающаяся европейским путем Украина", – сказала Зеркаль.

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Экс-замминистра иностранных дел Зеркаль с мая 2020 года возглавляла организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных производств группы в спорах с ПАО "Газпром" и в делах против Российской Федерации, которые до ее прихода курировал нынешний глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.