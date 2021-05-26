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Новини Політика України
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Зеркаль пішла з "Нафтогазу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеркаль пішла з

Радниця голови правління НАК "Нафтогаз України" Лана Зеркаль покинула компанію після звільнення Андрія Коболєва.

Про це Зеркаль повідомила виданню "НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Трудова книжка вже у мене на руках", - сказала Зеркаль.

За її словами, поточна ситуація навколо Північного потоку-2 вкрай непроста, але "вікно можливостей для України ще не закрито".

Читайте: Зеркаль про "Північний потік-2": Геополітична шахівниця активно розігрує не зовсім зрозумілий дебют. На жаль, ми в цій партії не граємо

"Я щиро вірю, що зараз вікно можливостей для України ще не закрито. За об'єднання зусиль всіх міжнародних союзників і активного включення президента, Україна може в певній мірі знизити свої потенційні втрати. Але для цього важлива активна і скоординована робота всіх, кому важлива незалежна Україна, яка розвивається європейським шляхом", - сказала Зеркаль.

Ексзаступниця міністра закордонних справ Зеркаль з травня 2020 року очолювала організацію роботи і супровід міжнародних арбітражів та іноземних судових і виконавчих проваджень групи в спорах із ПАТ "Газпром" і в справах проти Російської Федерації, які до її приходу курирував нинішній глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+40
Зеркаль ушла из "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 2019
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26.05.2021 17:05
+38
Людина, яка так потрібна зараз на фронті дипломатичних перемовин.
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26.05.2021 17:05
+27
ага, Лана виновата сама. И Петя еще немножко. Но только не верхвный ЗЫбил, который утром покупает электричество в свинорашке, днем заглядывает в атчько }{уйлу, а вечером учит Байдена как ему не слить СП2
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26.05.2021 17:17
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Ваня, ну есть же какие-то берега даже у бреда )))
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26.05.2021 18:02 Відповісти
Мене тупо труть. Спілкуйсь з своїми колегами по ботофермі Мародера.
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26.05.2021 18:06 Відповісти
ну не я ж тебе тру )))

в мене взагалі до тебе відношення, як до рідкісної кумедної тваринки, яку треба берегти, а не знищувати
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26.05.2021 18:12 Відповісти
Якщо він ще пісюном на якомусь муз їнструменті вміє грати то не дай боже це наступний наш президент!
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26.05.2021 18:15 Відповісти
А вот это напрасно. Это животное навалило кучу дерьма всем а теперь пытается всех убедить,что виноваты все,кроме него. При этом ноет больше всех как ему запах не нравится и порохоботы,сволочи,за ним убирать не хотят. Возить таких тупых щенков надо мордой по их говну,пока или не наедятся или не поумнеют. Но возить обязательно. Потому что дальше срать будут,если без последствий
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26.05.2021 18:27 Відповісти
На,,поумнеет,, надежды нет. Но пусть хоть наестся вдоволь
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27.05.2021 02:32 Відповісти
Ване под седьмой десяток и его святая вера в непогрешимость Юли длится уже лет двадцать. Переубедить его невозможно.
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27.05.2021 11:01 Відповісти
Воровать не чего будет жить нормально научитесь пора привыкать
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26.05.2021 17:40 Відповісти
Пшел нах, кацап.
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26.05.2021 17:42 Відповісти
Справді новина державного значення. Людина звільнилась з місця роботи. )))
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26.05.2021 18:29 Відповісти
Ця Людина була на своєму місці. Дуже професійна.І принесла Україні дуже багато користі.
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26.05.2021 18:37 Відповісти
Шкода що українці не в курсі )
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27.05.2021 10:59 Відповісти
Ти яким боком до українців?
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27.05.2021 11:22 Відповісти
Українці в курсі. Кацапи як ты -нi
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27.05.2021 12:38 Відповісти
как бы Зеля не старалась Украина была есть и будет, а она, зелёная, просто сдохнет..
жаль только двух (пяти) угробленых лет на зелины эксперименты над людьми
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26.05.2021 18:41 Відповісти
УКРАИНЕ НЕОБХОДИМО СТРОИТЬ РАКЕТЫ !!! ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ !)
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26.05.2021 18:58 Відповісти
и БОЛЬШИЕ .... 🤔
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26.05.2021 20:51 Відповісти
"Єрмак проти Байдена. Ми Вас попереджали..." on YouTube
https://youtu.be/pTNg9jB7GLs
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26.05.2021 19:29 Відповісти
Мечта кацапа-лизать яйца хазяина. По себе всех не меряй убогое
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26.05.2021 19:59 Відповісти
Скатертью дорога. Ну, кто в курсе, о чем я.
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26.05.2021 19:49 Відповісти
Все навпаки, з корабля ідуть люди, а кількість щурів з кожним днем сростає.
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27.05.2021 11:26 Відповісти
Це дуже потужний маркер, якщо такі люди йдуть з держслужби. Захищати держінтереси (тобто наші з вами) залишилось вкрай небагато професіоналів.
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27.05.2021 11:48 Відповісти
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