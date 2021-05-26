Николаевский глиноземный завод должен заплатить более 9 миллиардов грн за причиненный ущерб, - решение суда
Новости Цензор.НЕТ Общество
Заводской районный суд Николаева удовлетворил иск ОО "Стоп Шлам", которая действует в интересах своих 1279 членов, и присудил взыскать с Николаевского глиноземного завода (ООО "НГЗ") более 9,2 миллиарда грн за причиненный ущерб.
Об этом ОО сообщила в Facebook.
"Взыскать с ООО" Николаевский глиноземный завод в пользу общественной организации "Стоп Шлам" возмещение морального ущерба, нанесенного 1279 ассоциированным членам ОО "Стоп Шлам" в общей сумме 9,2 млрд грн ", - говорится в решении суда.
Кроме того, суд постановил взыскать с ООО "НГЗ" в пользу ОО "Стоп Шлам" судебный сбор в размере 10510 грн.
Напомним, экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное влияние на окружающую среду, а также жизнь и здоровье человека.
Опытно-испытательным токсикологическим центром Научного центра превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Минздрава установлено, что в образце красного шлама, предоставленном на исследование, были выявлены: мышьяк, кадмий, ртуть, свинец и др.
Попадание в организм этих тяжелых металлов может привести к нарушениям обмена макро- и микроэлементов.
Среди обнаруженных в красном шламе химических элементов наибольшую опасность могут представлять элементы алюминий, бор, кальций, хром, железо, марганец, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций.
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ШТА ? (с) в школе не учились ? стибиум, станум,силиций, гля.
особенно порадовали.
Работников в шею!
Пусть едут клубнику в Польше собирать.
а если Дерипаска начнет отстреливаться?!
Похоже его делают миллиардером-терпилой 😂
туже самую схему использовал, Бабаков, когда переоформил свои пакет акций в облэнерго, гостиницах на немчуру подставную..
Может и мне ОО открыть и буду подавать иски куда только можно
https://antikor.com.ua/articles/396432-ekorejder_pavel_kuftyrev_natselilsja_na_zahvat_novogo_objekta__nikolaevskogo_glinozemnogo_zavoda
Экорейдер Павел Куфтырев нацелился на захват нового объекта - Николаевского глиноземного завода
Среди обнаруженных в красном шламе химических элементов наибольшую опасность могут представлять элементы алюминий, бор, кальций, хром, железо, марганец, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций
Не вижу здесь ничего особенного. Опасные элементы тут только марганец и сера . Все остальное и так не указано в каком виде оно там найдено. В оксидах, фосфатах, или еще в каких то соединениях. Но 9 лярдов, это не кисло. Кореша вовы обрадуются.
Его нет...оно на рашке на кольском полуострове Апатиты-Хибины потухший вулкан...о радиации шахтах расскажу попизже
Наше построено в совке французами (лепа сильно дружил) для помощи братьям ниггерам из Гвинеи...Глинозем гвинейский, доставка морским транспортом...ртути жопа И я когда с рашки уволился из армии там внедрял респираторы против ртути в качестве научного сотрудника....
Там же местные пытались освоить производство редкоземельных металлов...
И вдруг вспомнили через 40 лет шо завод опасен ))))
А вот почему не отжали у кацапов ранее это вопрос ....